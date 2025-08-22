Валюты / ASAN
ASAN: Asana Inc Class A
13.65 USD 0.25 (1.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASAN за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.10, а максимальная — 13.70.
Следите за динамикой Asana Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.10 13.70
Годовой диапазон
11.08 27.77
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.30
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.10
- High
- 13.70
- Объем
- 4.341 K
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- -4.14%
- 6-месячное изменение
- -7.21%
- Годовое изменение
- 17.57%
