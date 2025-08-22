КотировкиРазделы
ASAN: Asana Inc Class A

13.65 USD 0.25 (1.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASAN за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.10, а максимальная — 13.70.

Следите за динамикой Asana Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.10 13.70
Годовой диапазон
11.08 27.77
Предыдущее закрытие
13.40
Open
13.30
Bid
13.65
Ask
13.95
Low
13.10
High
13.70
Объем
4.341 K
Дневное изменение
1.87%
Месячное изменение
-4.14%
6-месячное изменение
-7.21%
Годовое изменение
17.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.