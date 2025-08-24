KurseKategorien
ASAN
ASAN: Asana Inc Class A

14.38 USD 0.64 (4.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASAN hat sich für heute um 4.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.86 bis zu einem Hoch von 14.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Asana Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
13.86 14.43
Jahresspanne
11.08 27.77
Vorheriger Schlusskurs
13.74
Eröffnung
13.99
Bid
14.38
Ask
14.68
Tief
13.86
Hoch
14.43
Volumen
7.320 K
Tagesänderung
4.66%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
-2.24%
Jahresänderung
23.86%
