ASAN: Asana Inc Class A
14.38 USD 0.64 (4.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASAN hat sich für heute um 4.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.86 bis zu einem Hoch von 14.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Asana Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.86 14.43
Jahresspanne
11.08 27.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.74
- Eröffnung
- 13.99
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Tief
- 13.86
- Hoch
- 14.43
- Volumen
- 7.320 K
- Tagesänderung
- 4.66%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- -2.24%
- Jahresänderung
- 23.86%
