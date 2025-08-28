Valute / ASAN
ASAN: Asana Inc Class A
14.20 USD 0.18 (1.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASAN ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.09 e ad un massimo di 14.49.
Segui le dinamiche di Asana Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASAN News
Intervallo Giornaliero
14.09 14.49
Intervallo Annuale
11.08 27.77
- Chiusura Precedente
- 14.38
- Apertura
- 14.43
- Bid
- 14.20
- Ask
- 14.50
- Minimo
- 14.09
- Massimo
- 14.49
- Volume
- 3.357 K
- Variazione giornaliera
- -1.25%
- Variazione Mensile
- -0.28%
- Variazione Semestrale
- -3.47%
- Variazione Annuale
- 22.31%
20 settembre, sabato