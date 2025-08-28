QuotazioniSezioni
ASAN: Asana Inc Class A

14.20 USD 0.18 (1.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASAN ha avuto una variazione del -1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.09 e ad un massimo di 14.49.

Segui le dinamiche di Asana Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.09 14.49
Intervallo Annuale
11.08 27.77
Chiusura Precedente
14.38
Apertura
14.43
Bid
14.20
Ask
14.50
Minimo
14.09
Massimo
14.49
Volume
3.357 K
Variazione giornaliera
-1.25%
Variazione Mensile
-0.28%
Variazione Semestrale
-3.47%
Variazione Annuale
22.31%
