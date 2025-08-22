货币 / ASAN
ASAN: Asana Inc Class A
13.86 USD 0.21 (1.54%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASAN汇率已更改1.54%。当日，交易品种以低点13.75和高点13.98进行交易。
关注Asana Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.75 13.98
年范围
11.08 27.77
- 前一天收盘价
- 13.65
- 开盘价
- 13.75
- 卖价
- 13.86
- 买价
- 14.16
- 最低价
- 13.75
- 最高价
- 13.98
- 交易量
- 492
- 日变化
- 1.54%
- 月变化
- -2.67%
- 6个月变化
- -5.78%
- 年变化
- 19.38%
