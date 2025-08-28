Dövizler / ASAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASAN: Asana Inc Class A
14.20 USD 0.18 (1.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASAN fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.09 ve Yüksek fiyatı olarak 14.49 aralığında işlem gördü.
Asana Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASAN haberleri
- monday.com plunges 12.5% YTD: Should You Hold or Fold the stock?
- Octopus Energy Group to spin off Kraken tech platform
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
- Asana appoints former Okta CPO Arnab Bose to lead product strategy
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Asana at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI Drives Future Growth
- Asana, Inc. (ASAN) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Asana Q2 Revenue Up on AI Studio Surge
- Asana stock rating reiterated by KeyBanc amid AI impact and tech headwinds
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asana, Inc. (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASAN)
- Asana Posts 10% Revenue Gain in Q2
- Asana (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana Q2 2026 slides: AI Studio gains traction amid steady revenue growth
- Asana, Inc. (ASAN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Asana Shares Climb After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Asana (NYSE:ASAN)
- After-hours movers: HPE, American Eagle, Figma, C3 AI and more
- Asana surges as AI-powered workflows drive earnings beat
- Asana earnings beat, revenue topped estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Elastic (ESTC) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
Günlük aralık
14.09 14.49
Yıllık aralık
11.08 27.77
- Önceki kapanış
- 14.38
- Açılış
- 14.43
- Satış
- 14.20
- Alış
- 14.50
- Düşük
- 14.09
- Yüksek
- 14.49
- Hacim
- 3.357 K
- Günlük değişim
- -1.25%
- Aylık değişim
- -0.28%
- 6 aylık değişim
- -3.47%
- Yıllık değişim
- 22.31%
21 Eylül, Pazar