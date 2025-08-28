FiyatlarBölümler
Dövizler / ASAN
ASAN: Asana Inc Class A

14.20 USD 0.18 (1.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASAN fiyatı bugün -1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.09 ve Yüksek fiyatı olarak 14.49 aralığında işlem gördü.

Asana Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.09 14.49
Yıllık aralık
11.08 27.77
Önceki kapanış
14.38
Açılış
14.43
Satış
14.20
Alış
14.50
Düşük
14.09
Yüksek
14.49
Hacim
3.357 K
Günlük değişim
-1.25%
Aylık değişim
-0.28%
6 aylık değişim
-3.47%
Yıllık değişim
22.31%
21 Eylül, Pazar