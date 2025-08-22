Currencies / ASAN
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ASAN: Asana Inc Class A
13.51 USD 0.11 (0.82%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ASAN exchange rate has changed by 0.82% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 13.32 and at a high of 13.70.
Follow Asana Inc Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASAN News
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
- Asana appoints former Okta CPO Arnab Bose to lead product strategy
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Asana at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI Drives Future Growth
- Asana, Inc. (ASAN) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Asana Q2 Revenue Up on AI Studio Surge
- Asana stock rating reiterated by KeyBanc amid AI impact and tech headwinds
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asana, Inc. (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASAN)
- Asana Posts 10% Revenue Gain in Q2
- Asana (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana Q2 2026 slides: AI Studio gains traction amid steady revenue growth
- Asana, Inc. (ASAN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Asana Shares Climb After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Asana (NYSE:ASAN)
- After-hours movers: HPE, American Eagle, Figma, C3 AI and more
- Asana surges as AI-powered workflows drive earnings beat
- Asana earnings beat, revenue topped estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Elastic (ESTC) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Asana: Fading Growth With No Medium Term Catalyst (NYSE:ASAN)
- Platform Consolidation Pair Trade: Long Microsoft, Short Asana (NYSE:ASAN)
Daily Range
13.32 13.70
Year Range
11.08 27.77
- Previous Close
- 13.40
- Open
- 13.32
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Low
- 13.32
- High
- 13.70
- Volume
- 1.997 K
- Daily Change
- 0.82%
- Month Change
- -5.13%
- 6 Months Change
- -8.16%
- Year Change
- 16.37%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%