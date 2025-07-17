Dynamic Pips MT5 Thi Thu Ha Hoang 5 (4) エキスパート

️ すでに Boring Pips EA をお持ちですか？ 追加で 30%割引 の対象となります！ 詳しくはお問い合わせください： リベート（返金）の受け取り方法 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱で、主要経済圏では インフレ圧力 が高まっています。 金融市場 はこれまで以上に脆弱で予測不可能になっています。あなたのトレーディング戦略は、この新しい現実に備えていますか？ このような不安定な時代を乗り切るために、トレーダーには従来型の戦略だけでは不十分です。 市場の大きな動きに依存せず、 複数の機会から安定的に利益を得られるシステム が必