通貨 / EURCHF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93521 CHF 0.00234 (0.25%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Swiss Franc
EURCHFの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1EURあたり0.93210CHFの安値と0.93524CHFの高値で取引されました。
ユーロvsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURCHF News
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
- EUR/CHF Price Forecast: Euro stabilizes above 0.9300 as bears fails to trigger a breakdown
EURCHF on the Community Forum
- PolyFitScalper (783)
- Arcturus FX - Only for Alpari UK (27)
- 2018.05.28 04:11:13.537 : Signal - #2928986 sell 0.02 EURCHF at 1.16200 skipped as no symbol found (23)
- EURCHF (15)
- Does anyone know what happened here? (14)
- PriceChannelExpert (12)
- Analysis (8)
- EURCHF chart of the day ... (8)
- enum to send trades selectively... (7)
- validate MT4 EA (7)
- GBPUSD.i symbol not found XAGUSD.i symbol not found EURCHF symbol not found (6)
- Chart froze (6)
EURCHFの取引アプリ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ すでに Boring Pips EA をお持ちですか？ 追加で 30%割引 の対象となります！ 詳しくはお問い合わせください： リベート（返金）の受け取り方法 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱で、主要経済圏では インフレ圧力 が高まっています。 金融市場 はこれまで以上に脆弱で予測不可能になっています。あなたのトレーディング戦略は、この新しい現実に備えていますか？ このような不安定な時代を乗り切るために、トレーダーには従来型の戦略だけでは不十分です。 市場の大きな動きに依存せず、 複数の機会から安定的に利益を得られるシステム が必
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision エキスパートアドバイザー Euro Vision は、主要なユーロ通貨ペア（EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD、EURNZD）専用に設計された次世代のマルチカレンシー取引ロボットです。H1タイムフレームで稼働し、高度な相関モデルと精密なスキャルピング技術を組み合わせて、高確率の取引シグナルを生成し、一貫性を最大化します。 単一ペアのシステムとは異なり、Euro Vision は7つのユーロペアを同時に監視し、隠れた関連性や同期した価格変動を特定します。これにより、トレーダーは安定した取引機会を得られ、リスク管理を徹底できます。 Euro Vision を選ぶ理由 ユーロペア専門 – ユーロクロスのみを取引 高度な相関エンジン – 複数ペアを分析して精度を向上 スキャルピング精度 – 微小な値動きを検出して最適な取引を実現 高頻度取引 – 機会を最大化しつつ過剰取引を回避 プロ仕様の自動化 – 個人トレーダーからプロップファームまで対応 主な機能 マルチカレンシー取引：7つのユーロペアを同時に取引可能 高勝率戦略
Your Last Hope
Osama Echchakery
1 (1)
10 部中残り 2 部のみ、価格は 99 ドルです! その後、価格は199ドルに引き上げられる予定です。 - リアルシグナル: 50Kライブ信号: ここをクリック Your Last Hopeは、 10年以上のデータでテストされた実績のあるエントリー戦略を備えた信頼性の高いEAで、1日1回の高品質な取引を行っています。リスク管理を維持することに重点を置いています。 グリッドやマーチンゲールなどのリスクの高い方法を使用せずに、すべての取引にストップロスを使用する比率。EA はどの時間枠でも機能しますが、より短い時間枠のデータ分析に基づいて最適なパフォーマンスを得るには H4 が推奨されます。 限定価格 99 ドルは、最初の 10 件の販売のみに適用されます。10 件の販売後、価格は +100 ドルに値上げされます。Gold Scalper Trading の最終価格は 1999 ドルです。 外国為替EA取引チャンネル： 私からの最新ニュースを更新します いくつかの機能: - 危険な取引方法は使用しないでください。グリッドなし、マーチンゲールなし、... 1つ
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.77 (168)
Stratos Zephyr is a cutting-edge trading robot designed for the forex market, leveraging the power of the Relative Strength Index (RSI) indicator. With 10 sophisticated strategies, Stratos Zephyr is engineered to cater to a wide range of trading preferences. Whether you are an experienced trader or just beginning your journey in the forex market, Stratos Zephyr offers a dynamic and intuitive trading experience, ensuring you stay ahead in the fast-paced world of forex trading. Unlock Exclusive B
FREE
1日のレンジ
0.93210 0.93524
1年のレンジ
0.92045 0.96618
- 以前の終値
- 0.9328 7
- 始値
- 0.9321 0
- 買値
- 0.9352 1
- 買値
- 0.9355 1
- 安値
- 0.9321 0
- 高値
- 0.9352 4
- 出来高
- 19.685 K
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- -2.19%
- 1年の変化
- -0.41%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
09:30
EUR
19:30
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
- 125.7 K