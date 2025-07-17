Moedas / EURCHF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93367 CHF 0.00080 (0.09%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do EURCHF para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.93210 CHF para 1 EUR e o máximo foi 0.93422 CHF.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURCHF Notícias
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
- EUR/CHF Price Forecast: Euro stabilizes above 0.9300 as bears fails to trigger a breakdown
Aplicativos de negociação para EURCHF
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Já possui o Boring Pips EA ? Você tem direito a um desconto adicional de 30% ! Entre em contato para saber mais sobre: Como solicitar seu reembolso (rebate) O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais. As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo. A guerr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Consultor Especializado Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência. Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente o
Your Last Hope
Osama Echchakery
1 (1)
RESTAM APENAS 2 CÓPIAS DE 10 POR US$ 99! Depois disso, o preço será aumentado para US$ 199. - SINAL REAL: Sinal ao vivo de 50K: Clique aqui Your Last Hope é um EA confiável com uma estratégia de entrada comprovada testada ao longo de mais de 10 anos de dados, fazendo uma negociação de alta qualidade por dia. Ele se concentra em manter um Risco controlado proporção usando stop losses para todas as negociações, sem empregar métodos arriscados como grid ou martingale. O EA funciona em qual
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.77 (168)
Stratos Zephyr is a cutting-edge trading robot designed for the forex market, leveraging the power of the Relative Strength Index (RSI) indicator. With 10 sophisticated strategies, Stratos Zephyr is engineered to cater to a wide range of trading preferences. Whether you are an experienced trader or just beginning your journey in the forex market, Stratos Zephyr offers a dynamic and intuitive trading experience, ensuring you stay ahead in the fast-paced world of forex trading. Unlock Exclusive B
FREE
Faixa diária
0.93210 0.93422
Faixa anual
0.92045 0.96618
- Fechamento anterior
- 0.9328 7
- Open
- 0.9321 0
- Bid
- 0.9336 7
- Ask
- 0.9339 7
- Low
- 0.9321 0
- High
- 0.9342 2
- Volume
- 354
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- -0.00%
- Mudança de 6 meses
- -2.35%
- Mudança anual
- -0.57%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.