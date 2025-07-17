货币 / EURCHF
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93235 CHF 0.00094 (0.10%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Swiss Franc
今日EURCHF汇率已更改by 0.10%。当日，该货币每1EUR以低点0.93078 CHF和高点0.93342 CHF进行交易。
关注欧元vs瑞士法郎动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURCHF新闻
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
- EUR/CHF Price Forecast: Euro stabilizes above 0.9300 as bears fails to trigger a breakdown
日范围
0.93078 0.93342
年范围
0.92045 0.96618
- 前一天收盘价
- 0.9314 1
- 开盘价
- 0.9309 8
- 卖价
- 0.9323 5
- 买价
- 0.9326 5
- 最低价
- 0.9307 8
- 最高价
- 0.9334 2
- 交易量
- 34.156 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- -0.14%
- 6个月变化
- -2.49%
- 年变化
- -0.71%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值