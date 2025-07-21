Währungen / EURCHF
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93442 CHF 0.00155 (0.17%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von EURCHF hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.93210 CHF und einem Hoch von 0.93553 CHF pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURCHF News
- EUR/CHF rutscht ab, da der Euro nach den Inflationsdaten kämpft
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
FREE
Tagesspanne
0.93210 0.93553
Jahresspanne
0.92045 0.96618
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.9328 7
- Eröffnung
- 0.9321 0
- Bid
- 0.9344 2
- Ask
- 0.9347 2
- Tief
- 0.9321 0
- Hoch
- 0.9355 3
- Volumen
- 37.045 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- -2.27%
- Jahresänderung
- -0.49%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K