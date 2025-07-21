KurseKategorien
Währungen / EURCHF
Zurück zum Währungen

EURCHF: Euro vs Swiss Franc

0.93442 CHF 0.00155 (0.17%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Swiss Franc

Der Wechselkurs von EURCHF hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.93210 CHF und einem Hoch von 0.93553 CHF pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURCHF News

EURCHF on the Community Forum

Handelsanwendungen für EURCHF

Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experten
️ Bereits im Besitz des  Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für   zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit   hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten   haben sich verschärft – zuletzt zwischen   Israel und Iran   – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpre
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indikatoren
Beschreibung des TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Wir stellen vor: TTM Squeeze Momentum Pro - ein leistungsstarkes All-in-One-System für Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die während der Kompressions- und Expansionsphasen des Marktes hochwahrscheinliche Handels-Setups suchen. Dieser proprietäre Indikator kombiniert das bewährte TTM Squeeze-Konzept mit einer trägheitsgewichteten Momentum-Engine , die eine verbesserte visuelle Bestätigung für das Eins
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Experten
Euro Vision Expert Advisor Euro Vision Expert Advisor Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximie
Your Last Hope
Osama Echchakery
1 (1)
Experten
NUR NOCH 2 VON 10 EXEMPLAREN FÜR 99 $ VORHANDEN! Danach wird der Preis auf 199 $ erhöht. - ECHTES SIGNAL: 50K Live-Signal:       Klicken Sie hier Your Last Hope   ist ein zuverlässiger EA mit einer bewährten Einstiegsstrategie, die über mehr als 10 Jahre Daten getestet wurde und einen qualitativ hochwertigen Handel pro Tag ermöglicht. Es konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines kontrollierten Risikos Verhältnis unter Verwendung von Stop-Losses für alle Trades, ohne riskante Methoden wi
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Experten
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.77 (168)
Experten
Stratos Zephyr ist ein hochmoderner Handelsroboter , der für den Devisenmarkt entwickelt wurde und die Stärke des Relative Strength Index (RSI) Indikators nutzt. Mit 10 ausgefeilten Strategien ist Stratos Zephyr so konzipiert, dass er eine breite Palette von Handelsvorlieben abdeckt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade Ihre Reise auf dem Devisenmarkt beginnen, Stratos Zephyr bietet Ihnen ein dynamisches und intuitives Handelserlebnis und stellt sicher, dass Sie in der sch
FREE
Tagesspanne
0.93210 0.93553
Jahresspanne
0.92045 0.96618
Vorheriger Schlusskurs
0.9328 7
Eröffnung
0.9321 0
Bid
0.9344 2
Ask
0.9347 2
Tief
0.9321 0
Hoch
0.9355 3
Volumen
37.045 K
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
-2.27%
Jahresänderung
-0.49%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K