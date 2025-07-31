Devises / EURCHF
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93314 CHF 0.00027 (0.03%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de EURCHF a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.93210 CHF et à un maximum de 0.93553 CHF pour 1 EUR.
Suivez la dynamique Euro vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EURCHF Nouvelles
- Analyse de l'EUR/CDF aujourd'hui, 18/9: tensions (graphique)
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- Analyse des Magnificent 7 aujourd'hui 16/09: IA (graphique)
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- Analyse de l'EUR/CFA aujourd'hui, 12/9: quelles (graphique)
- Analyse de l'EUR/AR aujourd'hui, 12/9: tendances (graphique)
- Analyse de l'EUR/CDF aujourd'hui 11/9: volatilité(graphique)
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- Analyse des Magnificent 7 aujourd'hui, 09/09: IA (graphique)
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
Range quotidien
0.93210 0.93553
Range Annuel
0.92045 0.96618
- Clôture Précédente
- 0.9328 7
- Ouverture
- 0.9321 0
- Bid
- 0.9331 4
- Ask
- 0.9334 4
- Plus Bas
- 0.9321 0
- Plus Haut
- 0.9355 3
- Volume
- 38.827 K
- Changement quotidien
- 0.03%
- Changement Mensuel
- -0.06%
- Changement à 6 Mois
- -2.41%
- Changement Annuel
- -0.63%
20 septembre, samedi