EURCHF: Euro vs Swiss Franc

0.93314 CHF 0.00027 (0.03%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Swiss Franc

Le taux de change de EURCHF a changé de 0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.93210 CHF et à un maximum de 0.93553 CHF pour 1 EUR.

Suivez la dynamique Euro vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.93210 0.93553
Range Annuel
0.92045 0.96618
Clôture Précédente
0.9328 7
Ouverture
0.9321 0
Bid
0.9331 4
Ask
0.9334 4
Plus Bas
0.9321 0
Plus Haut
0.9355 3
Volume
38.827 K
Changement quotidien
0.03%
Changement Mensuel
-0.06%
Changement à 6 Mois
-2.41%
Changement Annuel
-0.63%
20 septembre, samedi