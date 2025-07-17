통화 / EURCHF
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93314 CHF 0.00027 (0.03%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Swiss Franc
EURCHF 환율이 당일 0.03%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 0.93210 CHF와 고가 0.93553 CHF로 거래되었습니다
유로 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EURCHF News
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
- EUR/CHF Price Forecast: Euro stabilizes above 0.9300 as bears fails to trigger a breakdown
EURCHF on the Community Forum
일일 변동 비율
0.93210 0.93553
년간 변동
0.92045 0.96618
- 이전 종가
- 0.9328 7
- 시가
- 0.9321 0
- Bid
- 0.9331 4
- Ask
- 0.9334 4
- 저가
- 0.9321 0
- 고가
- 0.9355 3
- 볼륨
- 38.827 K
- 일일 변동
- 0.03%
- 월 변동
- -0.06%
- 6개월 변동
- -2.41%
- 년간 변동율
- -0.63%
20 9월, 토요일