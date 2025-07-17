CotizacionesSecciones
Divisas / EURCHF
Volver a Divisas

EURCHF: Euro vs Swiss Franc

0.93317 CHF 0.00250 (0.27%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Swiss Franc

El tipo de cambio de EURCHF de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.92962 CHF por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 0.93363 CHF.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURCHF News

Aplicaciones comerciales para EURCHF

Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indicadores
Descripción del Indicador TTM Squeeze Momentum Pro La introducción de TTM Squeeze Momentum Pro - un potente, todo-en-uno la volatilidad y el impulso de ruptura del sistema diseñado para los comerciantes serios que quieren configuraciones de alta probabilidad de comercio durante las fases de compresión y expansión del mercado. Este indicador patentado combina el concepto probado TTM Squeeze con un motor de impulso ponderado por inercia , proporcionando una confirmación visual mejorada para el mom
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Asesores Expertos
️ ¿Ya tienes  Boring Pips EA ? ¡Eres elegible para un   30% de descuento adicional ! Contáctanos para saber más sobre: Cómo reclamar tu reembolso (rebate) El segundo mandato de Trump   ha reavivado una ola de políticas comerciales agresivas, comenzando con el regreso de aranceles generalizados que sacuden los mercados globales. La tensión en Medio Oriente   ha aumentado — recientemente entre   Israel e Irán   — lo cual podría estar influyendo en el aumento de los precios del petróle
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Asesores Expertos
Euro Vision Asesor Experto Euro Vision es un robot de trading multicartera de nueva generación, diseñado exclusivamente para operar con los principales pares de divisas basados en el euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD y EURNZD. Funciona en el marco temporal H1 e integra un modelo avanzado de correlación con técnicas de scalping de precisión para generar entradas de alta probabilidad y máxima consistencia. A diferencia de los sistemas de un solo par, Euro Vision supervisa los
Your Last Hope
Osama Echchakery
1 (1)
Asesores Expertos
¡SOLO QUEDAN 2 COPIAS DE 10 A $99! Después de eso, el precio aumentará a $199. - SEÑAL REAL: Señal en vivo de 50K:       Haga clic aquí Your Last Hope   es un EA confiable con una estrategia de entrada comprobada y probada a lo largo de más de 10 años de datos, que permite realizar una operación de alta calidad por día. Se centra en mantener un nivel de riesgo controlado. Relación que utiliza stop loss para todas las operaciones, sin emplear métodos riesgosos como la cuadrícula o la martingala.
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.77 (168)
Asesores Expertos
Stratos Ze phyr es un robot de negociación de vanguardia diseñado para el mercado de divisas, aprovechando el poder del indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) . Con 10 estrategias sofisticadas, Stratos Zephyr está diseñado para atender a una amplia gama de preferencias comerciales. Si usted es un operador con experiencia o acaba de comenzar su viaje en el mercado de divisas, Stratos Zephyr ofrece una experiencia de comercio dinámico e intuitivo, asegurando que mantenerse a la vanguardia en
FREE
Rango diario
0.92962 0.93363
Rango anual
0.92045 0.96618
Cierres anteriores
0.9306 7
Open
0.9297 3
Bid
0.9331 7
Ask
0.9334 7
Low
0.9296 2
High
0.9336 3
Volumen
17.785 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
-0.06%
Cambio a 6 meses
-2.40%
Cambio anual
-0.63%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.