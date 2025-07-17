Divisas / EURCHF
EURCHF: Euro vs Swiss Franc
0.93317 CHF 0.00250 (0.27%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de EURCHF de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.92962 CHF por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 0.93363 CHF.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EURCHF News
- EUR/CHF slides as Euro struggles post-inflation data
- EUR/CHF steadies as Euro gains from ECB hawkish tone, Swiss disinflation deepens
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- EUR/CHF extends gains as Swiss CPI stays soft, Eurozone Retail Sales disappoint
- EUR/CHF Price Forecast: Euro steadies below 100-day EMA, eyes 0.9400 hurdle
- EUR/CHF pulls back after resistance rejection – Société Générale
- Euro rebounds against Swiss Franc amid ECB caution, Swiss GDP slowdown
- EUR/CHF dips as Swiss employment data bolsters Franc momentum
- EUR/CHF Forecast 25/08: Rebounds from Key Support (Video)
- CHF: Expectations of a Swiss National Bank rate cut in September fade – ING
- EUR/CHF softens from four-month high despite weak Swiss data
- EUR/CHF holds above 50-DMA – Société Générale
- EUR/CHF remains above 0.9400 as as Euro gains on cautious ECB outlook
- EUR/CHF Price Forecast: Bulls target breakout as Swiss Franc weakens
- EUR/CHF Forecast Today 12/08: Breaks Higher (Video)
- CHF: Praying for a last minute deal – ING
- EUR/CHF rises as Switzerland braces for US tariffs impact – ING
- EUR/CHF slides to multi-month low as Euro struggles amid trade woes
- EUR/CHF weakens as Euro slides on 'unbalanced' transatlantic deal
- EUR/CHF stabilizes near key support – Société Générale
- EUR/CHF steady ahead of ECB policy decision, Euro buoyed by optimism around US-EU tariff deal
- EUR/CHF rises on speculation of SNB intervention, but EU–US trade risks cap gains
- EUR/CHF Forecast Today 21/07: Tests Key Support (Chart)
- EUR/CHF Price Forecast: Euro stabilizes above 0.9300 as bears fails to trigger a breakdown
Rango diario
0.92962 0.93363
Rango anual
0.92045 0.96618
- Cierres anteriores
- 0.9306 7
- Open
- 0.9297 3
- Bid
- 0.9331 7
- Ask
- 0.9334 7
- Low
- 0.9296 2
- High
- 0.9336 3
- Volumen
- 17.785 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- -2.40%
- Cambio anual
- -0.63%
