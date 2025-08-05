通貨 / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar
116.72 USD 1.00 (0.85%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Litecoin 利益通貨: US Dollar
LTCUSDの価格は、本日-0.85%変化しました。日中は、115.78USDの安値と118.98USDの高値で取引されました。
ライトコインvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ライトコイン価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LTCUSD on the Community Forum
1日のレンジ
115.78 118.98
1年のレンジ
61.36 146.54
- 以前の終値
- 117.72
- 始値
- 117.72
- 買値
- 116.72
- 買値
- 117.02
- 安値
- 115.78
- 高値
- 118.98
- 出来高
- 16.680 K
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- 6.56%
- 6ヶ月の変化
- 41.82%
- 1年の変化
- 75.44%
