Devises / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

113.45 USD 4.27 (3.63%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Litecoin Devise de profit: US Dollar

Le cours de LTCUSD a changé de -3.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 112.12 USD et à un maximum de 118.98 USD.

Suivez la dynamique de Litecoin vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Litecoin a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
112.12 118.98
Range Annuel
61.36 146.54
Clôture Précédente
117.72
Ouverture
117.72
Bid
113.45
Ask
113.75
Plus Bas
112.12
Plus Haut
118.98
Volume
30.203 K
Changement quotidien
-3.63%
Changement Mensuel
3.58%
Changement à 6 Mois
37.85%
Changement Annuel
70.52%
20 septembre, samedi