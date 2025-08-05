货币 / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar
116.54 USD 3.15 (2.78%)
版块: 数字加密货币 基础: Litecoin 盈利货币: US Dollar
今日LTCUSD价格已更改2.78%。当日，以低点112.98 USD和高点117.11 USD进行交易。
关注莱特币vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Litecoin（莱特币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LTCUSD交易应用程序
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
MACD Trader Pro 是一款创新的交易专家顾问，结合了经过验证的 MACD 策略与高效的网格交易系统。该顾问专为金融市场自动交易设计，在 GBPUSD 货币对上表现最佳，但同样成功适用于所有主要交易工具，包括 EURUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、EURGBP、EURJPY、GBPJPY 及其他主要货币对。 本EA的独特之处在于其智能化的市场信号分析方法和自适应网格订单构建，能够在趋势市场和盘整市场中最大化利润。该顾问同样高效交易贵金属如黄金（XAUUSD）、白银（XAGUSD）、能源商品包括WTI原油、布伦特原油、天然气，以及加密货币如BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD及其他数字资产。系统采用多重过滤器和先进的资金保护算法，确保交易稳定性。 主要功能与优势 先进的 MACD 策略 顾问实现了多种信号类型，包括 MACD 线交叉、零轴交叉及复合模式。多时间框架分析允许从不同时间周期获取信号，自定义指标周期支持完全个性化 MACD 参数。智能过滤剔除虚假和弱信号，提高入市精度。 网格交易系统 自适应平均持仓机制在价格不利波动时
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Quantum Forex EA — 多指标交易系统 简介 Quantum Forex EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易顾问，结合了四种流行的技术指标来辅助交易决策。该顾问设计用于自动化金融市场交易，具备灵活的参数设置和可靠的风险管理系统。 主要特点 多指标交易系统： 移动平均线 (MA) — 分析快慢均线的交叉 相对强弱指数 (RSI) — 判断超买和超卖区域 MACD — 分析主线与信号线的交叉 布林带 (Bollinger Bands) — 依据布林带边界进行交易 灵活的信号逻辑： 可调节的确认指标数量（2 至 4 个） 不要求所有指标完全一致 可在部分指标同意时进行交易 专业的风险管理： 固定手数 — 以固定仓位交易 百分比风险 — 根据账户余额按百分比自动计算手数 控制最大同时持仓数 设置订单间最小间隔（点数和时间） 可调节止损和止盈： 灵活设置止损和止盈点数 可关闭止损/止盈（设置为 0） 自动适应经纪商条件 高级功能： 跟踪止损 — 自动追踪盈利仓位的止损 保本 — 达到设定盈利后自动移动止损到保本点 交易可视化 — 在图表上显示已平仓交易及结果 工作
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[信号] [信号高风险翻转挑战] [设置文件] [$Million 美元回测] [正常设置] [10% DD 设置] [20% DD 设置] [30% DD 设置] [加密投资组合] [单个交易品种设置] [EA 输入说明] 该 EA 是前 249 名买家独有的，仅以 10 MQL5.com 美元的价格出售，然后价格会上涨，这是为了让该产品在 MQL5 排名中上升。购买此产品可免费获得另外 2 个 EA（免费 EA 将通过电子邮件发送并锁定您的 MT5 账号，最多允许 2 个账号） 推出全新的、改进的 RTR Momentum Trend EA for MT5。我已经考虑了您的反馈;以前的设置对某些人来说太复杂了。现在，它很简单 - 这次的不同之处在于： 所有代码，所有代码 对股票代码/代码没有限制。 我相信这个算法适用于我尚未遇到的更多股票代码。我有以下设置： XAUUSD、USDJPY、CHFJPY、AUDJPY、EURJPY 成本、NVDA、META、TSLA、MSFT NDX、USTECH100 SOLUSD、BTCUSD、ET
JSON Exporter
Francesco Strappini
Export Positions and Orders to JSON file On every tick the software checks if something is changed from the last export, and it rewrite the file only when necessary, optimizing CPU and disk writes You can choose: - to export only the current Symbol or all Symbols - to export only positions, only orders or both - the file name to export to The file will be saved on MQL4\Files folder with .json extension You can use the file how you want, to copy for example your MT4 positions on other platofms
日范围
112.98 117.11
年范围
61.36 146.54
- 前一天收盘价
- 113.39
- 开盘价
- 113.39
- 卖价
- 116.54
- 买价
- 116.84
- 最低价
- 112.98
- 最高价
- 117.11
- 交易量
- 2.864 K
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- 6.40%
- 6个月变化
- 41.60%
- 年变化
- 75.17%
