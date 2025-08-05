KurseKategorien
Währungen / LTCUSD
Zurück zum Kryptowährungen

LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

113.77 USD 3.95 (3.36%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Litecoin Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von LTCUSD hat sich heute um -3.36% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei113.39 USD bis zum Hoch von 118.98 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Litecoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Litecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LTCUSD News

Handelsanwendungen für LTCUSD

MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare. Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
Experten
[Signal]   [Signal High Risk Flip Challenge]   [Dateien setzen]   [$Million-Dollar-Backtest]   [Normale Einstellung]   [10% DD-Einstellung]   [20% DD-Einstellung]   [30% DD-Einstellung]   [Krypto-Portfolio]   [individuelle Symboleinstellungen]   [EA-Eingaben erklärt] Dieser EA ist exklusiv für die ersten 10 Käufer und wird nur für MQL5.com$249 verkauft, dann wird der Preis steigen, um dieses Produkt in der MQL5-Rangliste nach oben zu bringen. Kaufen Sie dies und erhalten Sie weitere 2 EAs koste
JSON Exporter
Francesco Strappini
Indikatoren
Export Positions and Orders to JSON file On every tick the software checks if something is changed from the last export, and it rewrite the file only when necessary, optimizing CPU and disk writes You can choose:  - to export only the current Symbol or all Symbols  - to export only positions, only orders or both  - the file name to export to The file will be saved on MQL4\Files folder with .json extension You can use the file how you want, to copy for example your MT4 positions on other platofms
Tagesspanne
113.39 118.98
Jahresspanne
61.36 146.54
Vorheriger Schlusskurs
117.72
Eröffnung
117.72
Bid
113.77
Ask
114.07
Tief
113.39
Hoch
118.98
Volumen
28.282 K
Tagesänderung
-3.36%
Monatsänderung
3.87%
6-Monatsänderung
38.24%
Jahresänderung
71.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K