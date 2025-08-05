Währungen / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar
113.77 USD 3.95 (3.36%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Litecoin Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von LTCUSD hat sich heute um -3.36% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei113.39 USD bis zum Hoch von 118.98 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Litecoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Litecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LTCUSD News
- Replace Welltower With National Health Investors (NYSE:WELL)
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Litecoin Surges As Whales Scoop Up 181,000 LTC
- Litecoin Clings To Ascending Trendline As Bulls Eye $135 Breakout
- Grayscale boosts crypto ETF pursuit with filings for Litecoin, Hedera and Bitcoin Cash funds
- Will MWEB-powered LIT wallet spark a new LTC rally?
- Ripple CTO Claps Back At Pundit Over Budding XRP Vs. Litecoin War
- Thumzup To Expand Into Dogecoin Mining With DogeHash Acquisition Plans
- Is LTC gearing up for a breakout as fee collection hits a 7-month high?
- KuCoin's KuMining to democratize BTC, DOGE and LTC cloud mining
- Litecoin Slams XRP As ‘Rotten Egg Token’ In Viral X Post
- Bitcoin Extortion Case: Indian Court Hands 14 Life Sentences – Details
- Litecoin’s Blockchain Maturity Is On The Rise – What This Means For LTC’s Price
- Ethereum ETFs Hit $11 Billion, Combine With Bitcoin For $244 Billion In Assets Under Management
- Alphractal Says Resilient Dogecoin Metrics Could Lead To Price Breakout
- The SEC Just Announced Delays for an XRP ETF And Spot XRP Funds
- Dogecoin Comes Under Attack From Same Group That Orchestrated Monero’s 51% Takeover
- Trump Jr.-Linked Thumzup Expands Into Dogecoin, Litecoin Mining With Dogehash Deal
- Ethereum Leads $3.75 Billion Crypto Inflows, XRP And Solana Join The Party
- BIT Mining Stock Sinks 8% After-Hours After Company Reports Deeper-Than-Expected Loss
- Here is why LTC could hit $170
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- LTC Properties stock price target raised to $43 from $40 at JMP
- Why Litecoin (LTC) Could Skyrocket Soon: ETF Momentum and Rising Merchant Adoption
Tagesspanne
113.39 118.98
Jahresspanne
61.36 146.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.72
- Eröffnung
- 117.72
- Bid
- 113.77
- Ask
- 114.07
- Tief
- 113.39
- Hoch
- 118.98
- Volumen
- 28.282 K
- Tagesänderung
- -3.36%
- Monatsänderung
- 3.87%
- 6-Monatsänderung
- 38.24%
- Jahresänderung
- 71.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K