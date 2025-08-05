CotaçõesSeções
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

117.91 USD 0.19 (0.16%)
Setor: Criptomoeda Base: Litecoin Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LTCUSD para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 116.56 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 118.15 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Litecoin vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Litecoin mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
116.56 118.15
Faixa anual
61.36 146.54
Fechamento anterior
117.72
Open
117.72
Bid
117.91
Ask
118.21
Low
116.56
High
118.15
Volume
254
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
7.65%
Mudança de 6 meses
43.27%
Mudança anual
77.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh