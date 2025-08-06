Divisas / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar
115.00 USD 1.61 (1.42%)
Sector: Criptodivisa Básica: Litecoin Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de LTCUSD de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.98 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 117.57 USD.
Siga la dinámica de los precios en Litecoin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Litecoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Aplicaciones comerciales para LTCUSD
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
MACD Trader Pro es un asesor experto innovador que combina la probada estrategia MACD con un eficiente sistema de Grid Trading. Este asesor está diseñado para el trading automático en los mercados financieros y muestra los mejores resultados en el par de divisas GBPUSD, aunque opera con éxito en todos los principales instrumentos de trading incluyendo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY y otros pares majors. La singularidad de este EA radica en un enfoque intel
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Quantum Forex EA – Sistema de Trading Multindicador Descripción Quantum Forex EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5 que utiliza una combinación de cuatro indicadores técnicos populares para tomar decisiones de trading. Está diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros, con parámetros ajustables y un sistema confiable de gestión de riesgos. Características principales Sistema de trading multindicador: Moving Average (MA) – análisis del cruce entre medias móvi
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[Señal] [Signal High Risk Flip Challenge] [Establecer archivos] [Prueba retrospectiva de $Million dólares] [Configuración normal] [Configuración de DD del 10%] [Configuración de DD del 20%] [Configuración de DD del 30%] [Cartera de criptomonedas] [Configuración de símbolos individuales] [Explicación de las entradas de EA] Este EA es exclusivo y solo se vende en MQL5.com $ 249 para los primeros 10 compradores, luego el precio aumentará, esto es para que este producto suba en
JSON Exporter
Francesco Strappini
Export Positions and Orders to JSON file On every tick the software checks if something is changed from the last export, and it rewrite the file only when necessary, optimizing CPU and disk writes You can choose: - to export only the current Symbol or all Symbols - to export only positions, only orders or both - the file name to export to The file will be saved on MQL4\Files folder with .json extension You can use the file how you want, to copy for example your MT4 positions on other platofms
Rango diario
112.98 117.57
Rango anual
61.36 146.54
- Cierres anteriores
- 113.39
- Open
- 113.39
- Bid
- 115.00
- Ask
- 115.30
- Low
- 112.98
- High
- 117.57
- Volumen
- 18.660 K
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 4.99%
- Cambio a 6 meses
- 39.73%
- Cambio anual
- 72.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B