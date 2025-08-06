CotizacionesSecciones
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

115.00 USD 1.61 (1.42%)
Sector: Criptodivisa Básica: Litecoin Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de LTCUSD de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.98 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 117.57 USD.

Siga la dinámica de los precios en Litecoin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Litecoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
112.98 117.57
Rango anual
61.36 146.54
Cierres anteriores
113.39
Open
113.39
Bid
115.00
Ask
115.30
Low
112.98
High
117.57
Volumen
18.660 K
Cambio diario
1.42%
Cambio mensual
4.99%
Cambio a 6 meses
39.73%
Cambio anual
72.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B