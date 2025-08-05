Валюты / LTCUSD
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar
113.60 USD 0.21 (0.18%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Litecoin Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость LTCUSD за сегодня изменилась на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.24 USD, а максимальная — 115.37 USD.
Следите за динамикой цен на Лайткоин (Litecoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Лайткоин (Litecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LTCUSD
Дневной диапазон
113.24 115.37
Годовой диапазон
61.36 146.54
- Предыдущее закрытие
- 113.81
- Open
- 113.81
- Bid
- 113.60
- Ask
- 113.90
- Low
- 113.24
- High
- 115.37
- Объем
- 12.388 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 3.72%
- 6-месячное изменение
- 38.03%
- Годовое изменение
- 70.75%
