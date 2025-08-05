КотировкиРазделы
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

113.60 USD 0.21 (0.18%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Litecoin Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость LTCUSD за сегодня изменилась на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.24 USD, а максимальная — 115.37 USD.

Следите за динамикой цен на Лайткоин (Litecoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Лайткоин (Litecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
113.24 115.37
Годовой диапазон
61.36 146.54
Предыдущее закрытие
113.81
Open
113.81
Bid
113.60
Ask
113.90
Low
113.24
High
115.37
Объем
12.388 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
3.72%
6-месячное изменение
38.03%
Годовое изменение
70.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.