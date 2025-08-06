FiyatlarBölümler
LTCUSD: Litecoin vs US Dollar

113.45 USD 4.27 (3.63%)
Sektör: Kripto para Baz: Litecoin Kâr para birimi: US Dollar

LTCUSD fiyatı bugün -3.63% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 112.12 USD ve Yüksek fiyatı olarak 118.98 USD aralığında işlem gördü.

Litecoin vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Litecoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

MACD Trader Pro
MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar
Quantum Forex EA
Quantum Forex EA - Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Açıklama Quantum Forex EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş profesyonel bir uzman danışmandır. Karar verme sürecinde dört popüler teknik göstergeyi birleştirerek otomatik olarak finansal piyasalarda işlem yapar. Esnek yapılandırma seçenekleri ve sağlam risk yönetimi sistemi ile donatılmıştır. Temel Özellikler Çok Göstergeli Ticaret Sistemi Hareketli Ortalama (MA): Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların kesişimini analiz eder RSI (Göreceli Güç En
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
[Sinyal]   [Sinyal Yüksek Risk Çevirme Yarışması]   [Dosyaları Ayarla]   [$Million dolar geriye dönük testi]   [Normal ayar]   [%10 DD ayarı]   [%20 DD ayarı]   [%30 DD ayarı]   [Kripto Portföyü]   [Bireysel Sembol Ayarları]   [EA girişleri açıklandı] Bu EA, ilk 249 alıcı için yalnızca 10 MQL5.com $'a özeldir ve satılır, daha sonra fiyat artacaktır, bu, bu ürünün MQL5 sıralamasında yükselmesini sağlamak içindir. Bunu satın alın ve ücretsiz olarak 2 EA daha alın (ücretsiz EA'lar e-posta ile gönd
JSON Exporter
Export Positions and Orders to JSON file On every tick the software checks if something is changed from the last export, and it rewrite the file only when necessary, optimizing CPU and disk writes You can choose:  - to export only the current Symbol or all Symbols  - to export only positions, only orders or both  - the file name to export to The file will be saved on MQL4\Files folder with .json extension You can use the file how you want, to copy for example your MT4 positions on other platofms
Günlük aralık
112.12 118.98
Yıllık aralık
61.36 146.54
Önceki kapanış
117.72
Açılış
117.72
Satış
113.45
Alış
113.75
Düşük
112.12
Yüksek
118.98
Hacim
30.203 K
Günlük değişim
-3.63%
Aylık değişim
3.58%
6 aylık değişim
37.85%
Yıllık değişim
70.52%
