MACD Trader Pro, kanıtlanmış MACD stratejisini etkili bir Grid Trading sistemi ile birleştiren yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Danışman, finansal piyasalarda otomatik işlem yapmak için geliştirilmiş olup, en iyi performansı GBPUSD paritesinde göstermektedir. Ancak EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY ve diğer major paritelerde de başarılı bir şekilde işlem yapmaktadır. Bu EA'nın benzersizliği, piyasa sinyallerini analiz etmede ve uyarlanabilir bir emir ızgar