AllChartsSyncChanger

All Charts Sync Changer Mini はこちらです→Click

All Charts Sync Changer+はAll Charts Sync Changer Mini の上位版です。

あなたがマルチタイムフレーム分析家であれ、限られたモニターのトレーダーであれ、このツールはあなたの強力な味方です。


あなたのMT5を、プロフェッショナルな分析司令塔へと変貌させる。究極のチャート同期＆高速切替ツール

戦略ごとに、チャート群を丸ごと一瞬で切り替えたい。

通貨ペア、指数、コモディティ… ワークスペースが混沌としている。

マルチモニターが無くても、デスクトップ級の分析環境が欲しい。

もし、あなたが日々のこうしたフラストレーションから解放され、思考の速さでチャートを操りたいと願うなら、このツールはあなたのトレーディングステーションを、世界レベルの分析環境へと昇華させます。

All Charts Sync Changer+は、煩雑なチャート管理を過去のものにするために設計された、次世代のユーティリティEAです。あなたの貴重な時間を、本当に重要なこと、すなわち分析と意思決定に集中させる力を与えます。


新機能：チャンネルが実現する、完璧なワークスペース管理

このツールの中核を成すのが、あなたの分析ワークフロー全体に革命をもたらす、強力な新機能チャンネルです。

チャンネルとは、チャート群を独立したチームにグループ分けする機能です。例えば、このように。

  • チャンネル1: FXメジャー通貨ペア 分析グループ
  • チャンネル2: クロス円 分析グループ
  • チャンネル3: 株価指数＆コモディティ グループ

最大10個の独立した司令塔（親チャート）を作成可能。チャンネル1の親チャートは、所属する子チャートチームだけを同期させ、他のチャンネルには一切影響を与えません。

これにより、戦略ごと、アセットクラスごとの完璧なチャート管理が、ついに現実のものとなります。


あなたのトレードスタイルに合致する、2つの強力なモード

1. マルチチャート同期モード - プロトレーダーのために

複数の戦略や相関分析を行うトレーダーに最適です。各戦略にチャンネルを割り当て、FXメジャー通貨ペア 親、ゴールド＆オイル 親といった複数の司令塔を設置。ワンクリックで、分析したいチャートグループだけを瞬時に切り替えます。

もう、あなたの集中力が途切れることはありません。思考の速度で、次の分析へとシームレスに移行してください。

2. シングルスイッチャーモード - ワークスペースをシンプルに

ノートPCやシングルモニターでのトレードに革命を。このモードは限られた画面領域を最大化し、たった一つのチャートウィンドウを強力な分析ステーションへと変貌させます。チャートを離れることなく、最大10種類の銘柄（通貨ペア、指数、商品など）を瞬時に切り替え可能です。

無数のタブでチャートが小さくなり、煩雑で読みづらい… そんなワークスペースとの格闘は、もう終わりです。ワンクリックで、インジケーターや設定はそのままに、お気に入りの全銘柄を巡回できます。


主な機能とメリット

  • ワンクリック・グループ同期: 新機能チャンネルにより、特定のチャートグループの銘柄を一瞬で変更。戦略間の切り替えが、かつてないほどスムーズに。
  • ワークスペースの最大化: 無数のチャートタブがもたらす混乱を排除し、スクリーンを常にクリーンで整理された状態に保ちます。これはシングルモニタートレーダーにとって、まさにゲームチェンジャーです。
  • 分析環境の完全維持: 銘柄を切り替えても、あなたのインジケーターや設定は一切変更されません。分析環境が損なわれることは決してありません。
  • 柔軟な銘柄管理: 分析したい銘柄の追加は、EAのパラメータから選択するだけ。新しいチャートを作成したり、テンプレートを再適用したりする必要はありません。

セットアップは僅か1分で完了

複雑な設定は一切不要。直感的かつ迅速にセットアップが可能です。

  • 司令塔（親チャート）の設定: メインにしたいチャートにEAを適用し、Parent/ChildSttings を true に、 ChannelNumber にチャンネル番号（例: 1）を設定。その後、ボタンに表示したい銘柄を割り当てます。
  • 同期用チャート（子チャート）の設定: 同期させたい他のチャートにEAを適用し、Parent/ChildSttings を false に、そして親と同じチャンネル番号（例: 1）を設定します。
  • トレード銘柄を選択： Inp_Btn1_Symbol ～ Inp_Btn10_Symbol でボタンに表示させる銘柄に変更します。

注：チャンネル番号はグループごとに分けてください。同じ番号の子チャートが同期します。

注：親同士は同じチャンネル番号でも干渉しあいません。

これだけです。プロフェッショナルなグループ同期環境の完成です。

  • トライアル版を上げておりましたが、MQL5マーケットの規約にひっかかった可能性がでたため、トライアル用として１か月のレンタルを開始しました。まずはご利用の上、正規購入のご検討のほどよろしくお願いします。
  • 重要：MT5の「銘柄」で有効化されていない銘柄は切り替わりません。必ず有効化にしてください。

シームレスな体験を実現する、こだわりの機能

  • 洗練されたUIデザイン: ボタンはチャート右上に整然と配置されます。コンパクトにまとめるために別ウインドウを表示することなく、あえてチャートの中に納まる設計になっています。MT5標準のチャートの右端移動機能を使えば、ローソク足の邪魔になることはありません。
  • 幅広い銘柄サポート: 主要FXペア、ゴールド（XAUUSD）、日経225（JPN225）、S&P500（US500）、原油（USOIL, XTIUSD等）、ビットコイン（BTCUSD）を含む61銘柄から選択可能です。
  • 完全なカスタマイズ性: ボタンの位置、サイズ、色、フォントサイズを自由に調整し、あなたのトレード環境に完璧に調和するレイアウトを創造できます。
  • シンボル名の自動正規化: ブローカー毎のシンボル名の接尾辞（例: EURUSD.pro、GBPJPY_m）をEAが自動で解釈し、適切に対応します。手動での調整は不要で、ほぼ全てのブローカー環境でそのまま動作します。

このツールは、こんなトレーダーに最適です

  • 複数の戦略やアセットクラスを同時に監視・分析する方
  • マルチタイムフレーム分析を日常的に行う方
  • 複数の通貨ペアや商品の相関関係を追跡する方
  • ノートPCや限られたモニター環境で、最大限の効率を求める方
  • 戦略ごとにチャートを整理し、深い集中状態を手に入れたい方
  • トレードのワークフローから、あらゆる非効率を排除すると固く決意している方

繰り返しの作業に、あなたの貴重な時間とエネルギーを浪費するのは、もうやめましょう。日々の手間やストレスをなくすことで、より多くの時間を分析に投下でき、より鋭く、自信に満ちた取引判断へと繋がります。

これは単なるツールへの出費ではありません。あなたの貴重な時間、集中力、そして取引における優位性への投資です。

今すぐ All Charts Sync Changer+ を手に入れ、あなたのトレードを新たな次元へと引き上げてください。


対応銘柄

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPL-N, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

注：対応銘柄は今後も追加予定です。


免責事項

  • 本製品はチャート管理の効率を向上させるためのユーティリティツールであり、利益を保証するものではありません。
  • EAの仕様上MT5サーバーへの接続が不安定な場合、ボタンの表示や同期機能に遅延が生じることがあります。その場合はターミナル右下の接続を切り替えるかインターネットの接続状況をご確認ください。
おすすめのプロダクト
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
ユーティリティ
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
ユーティリティ
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
MT5 Telegram Bot Signals Parser
AHMAD ALI MAHER MOHAMAD
ユーティリティ
EA is parsing trade signals from Telegram bot and executes it in MT5 terminal. To configure you need to complete the following steps: Specify the bot tokein in input settings. Specify a list of key words used for detecting a type of signal (Buy/Sell), for entry price and for stops. Specify default settings for stops and lot size in case incoming signal don't include these details.
Clean Pending Orders
Oleksandr Kashyrnyi
ユーティリティ
"Clean Pending Orders" 現在のシンボルにあるすべての保留中の注文を数秒で削除！ このシンプルで効果的なスクリプトは、スピードと利便性を重視するトレーダー向けに設計されています。スクリプトを実行するだけで、現在のシンボルにあるすべての買い注文と売り注文を即座に削除します。 利点: 即時削除: すべての注文が数秒で削除されます。 現在のシンボルのみ: 他のシンボルには影響しません。 使いやすさ: クリック一つでターミナルがクリーンに。 ログ記録: 削除された内容を表示し、エラーを通知します。 使い方: 現在のシンボルに保留中の注文があることを確認します。 MetaTrader 5でスクリプトを実行します。 すべての保留中の注文が自動的に削除されます。 このスクリプトは誰向け？ 複数のシンボルを管理し、保留中の注文を迅速に削除する必要があるトレーダー。 簡単な自動化ツールを探している方。 新しい取引セッションを開始する前にターミナルを整理したい方。 今すぐ無料でダウンロードし、取引を簡素化しましょう！ その他のツール: Clear All Stops and T
FREE
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
ユーティリティ
MultiChart Pro – MetaTrader 5用の高機能チャート管理ツール MultiChart Pro は、MetaTrader 5 で複数のチャートを自動的に開き、設定するためのエキスパートアドバイザー（EA）です。トレーダーが異なる時間足のチャートを効率的に管理できるように設計されており、わずか数秒で分析環境を整えることができます。 このツールは、最大4つのチャート（例：D1、M1、M15、および10秒のオフラインチャート）を自動で開き、現在のチャート（例：M5）も設定します。トレード戦略に合わせて時間足を自由に選択できるため、マルチタイムフレーム分析を行うトレーダーに最適です。 主な機能： チャートの自動生成： 複数の時間足を同時に開き、手動操作を省きます。 テンプレートの自動適用： 各チャートに指定されたテンプレートを適用し、存在を確認してから読み込みます。 オフラインチャート対応： 10秒などのカスタム時間足を利用でき、スキャルピングなど短期取引にも活用可能です。 設定の柔軟性： 入力パラメータを通じてすべての設定を簡単に変更可能。 MultiChart Pro
Spread History Overview
Andrej Nikitin
ユーティリティ
The analyzer makes it possible to quickly assess spread changes on historical data,   the magnitude and frequency of bursts, the dynamics and nature of the extensions by the days of the week, etc. The analyzer needs to be started in the tester (visualization mode) on the symbol and time interval required for analysis,   recommended TimeFrame H1, select "Every tick based on real ticks" mode.
Best Correlation
Vladimir Khlystov
5 (1)
ユーティリティ
A script showing the correlation for three selected zones at once (TF-bar) In the parameters, select 3 options The data is displayed sorted by the first zone The script also creates a file in which it writes all the data without sorting. In this way, you can expand the number of zones to any number and perform the analysis in exsel Parameters: TF_Trade1 =PERIOD_M5; BarsCor1  = 300; TF_Trade2 =PERIOD_M5; BarsCor2  = 800; TF_Trade3 =PERIOD_M5; BarsCor3  = 2000; K             = 0.8; WindSize   
FREE
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
ユーティリティ
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
ユーティリティ
Overview Breakout Meter is a price action tool that identifies key breakout zones based on recent daily price activity. It highlights areas where momentum is likely to trigger, helping traders anticipate breakouts or reversals with minimal configuration. How It Works The EA analyzes a user-defined number of recent daily candles and marks high and low zones where price has shown strong reactions. It automatically updates levels with new data and removes outdated zones to keep charts clear. Users
PendingOrderManager
Hoummad Elkraima
ユーティリティ
This EA help trader to manage his pending orders, when you place many Pending Orders this utility monitor them and when of them get filed (executed) the EA cancel and delete all rest of pending orders, to avoid  opening of all of pending orders at the same time , and lose your risk management. this utility is very useful for trader when he /she is not available on the desk.
MMTrade
Alexander Martynov
5 (3)
ユーティリティ
This tool is designed to quickly calculate the lot depending on the Stop Loss. The control is done by hot keys By default: 1 - Limit order price level 2 - Stop Loss Level 3 - Take Profit Level Space Bar - Open an order Escape - Cancel All 9 - Open 2 orders Market Order To open a Market order, click (2) and set up Stop Loss with the mouse If you want to put Take Profit - click (3) and set up Take Profit with the mouse
FREE
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
ユーティリティ
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
Telegram ChartSnap MT5 Free
Kin Hang Tan
ユーティリティ
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
FREE
Fechar Ordens e Posicoes
Paulo Oliveira Avelino
ユーティリティ
Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada. Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado. Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado. Promoção de 30 dólares para a três primeiras assinatura, posteriormente será cobrado 50 dól
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
ユーティリティ
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
OnlyPlusCloser
Oleksandr Kashyrnyi
ユーティリティ
OnlyPlusCloser — 利益のあるポジションだけをクローズ。高速かつスマートに。 スクリプトの機能: OnlyPlusCloser は MetaTrader 5 用のスマートスクリプトで、 現在のシンボルで利益の出ているポジションのみを自動でクローズ します。 手動でのフィルタリングは不要。リスクなし。ワンクリックでプラスのポジションだけを確実にクローズ。 トレーダーにとってのメリット: 完全なコントロール — 含み損ポジションには一切手を触れません 即時処理 — 利益のあるポジションは瞬時に決済 作業の自動化 — スキャルピングやデイトレードに最適 ️ 高い信頼性 — シンボル単位で正確に動作 トレードのシンプル化 — ワンクリックで利益を確定 ️ 主な特徴: 現在のシンボルで利益のあるポジションのみをクローズ 遅延なしの即時実行 軽量設計で自動売買との併用にも最適 スクリプトパネルからワンクリックで起動可能 利益を逃さず、すぐに確定したいですか？ OnlyPlusCloser は、あなたのためのスマートなワンクリックアシスタン
FREE
Trend Risk Monitor
Kenneth Michael Chambers
ユーティリティ
TREND RISK MONITOR EA - USER GUIDE ---------------------------------------------------- 1. OVERVIEW The Trend Risk Monitor is not a trading robot that opens new positions. Instead, it is a sophisticated risk management utility designed to work alongside another Expert Advisor (EA) on your trading account. Its primary purpose is to actively monitor trades opened by a specific EA (identified by a "Magic Number") and provide a real-time assessment of the market risk associated with each open posit
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
ユーティリティ
Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
FREE
Charts symbol changer and synchronizer MT5
Sergey Efimenko
5 (2)
ユーティリティ
現在の、すべての、または選択されたチャートの取引手段を変更し、時間枠を変更し、すべてのチャートを履歴内で（自動的にまたはクリックして）同時に移動するように設計されたユーティリティ。シンボルのリストは、「市場の概要」から読み取られます。ボタンの色、サイズ、位置を変更できます。チャートの同期は、同期ボタンをクリックしたとき、またはマウス/キーボードを自動モードで移動したときに、アクティブなチャートの最初の表示バーの時点で発生します。 TFは、カーソルキー（左/右）と取引記号（上/下）を使用して変更できます。 8つの主要通貨のボタンを使用すると、通貨ペアのリストからチャートを開くことができます（市場の概要またはユーザー文字列から取得）。新しいチャートのテンプレートは、「新しいチャートのテンプレート名」パラメーターで指定できます。通貨を変更すると、現在のチャートのテンプレートが保存され、インジケーターによって開かれたチャートでペアの通貨が置き換えられます。通貨を再度選択すると、対応するテンプレートが読み込まれます。 複製モードでは、オブジェクトを現在のツールのすべてのチャートに一度にコピーでき
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
ユーティリティ
Ultimate Trade Panel MT5 は、MetaTrader 5向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、MQL5プラットフォーム上でのトレーダーの効率を向上させ、取引活動を合理化します。このツールは使いやすい機能で日々の取引タスクを簡素化し、特定の取引ロジックに依存せずに取引管理の信頼できるパートナーとして機能します。競争優位性を求めるトレーダーのために開発され、自動化とリスク管理ツールを提供して取引体験を最適化します。 注 ：Ultimate Trade Panel MT5のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT4バージョンはこちらでダウンロードできます： Ultimate Trade Panel MT4 詳細なドキュメントはこちら： 設定と入力ガイド 機能： インジケーターマネージャー：入力で指定されたテンプレートに基づいてインジケーターをロードし、ツールバーからインジケーターを変更する手間を省き、迅速な意思決定を可能にします。 シンボルマネージャー：マーケットウォッチのボタンから直接シンボルを切り替え、チャートを変更
Basic Trade Buttons
Kriengsak Peitaisong
ユーティリティ
Basic Trade Buttons is a tool to help you to quickly open and close trades, place take profit and stop loss points by clicking on the button of each job that you preferred. Once you attached this tool to mt5 chart, the program will calculate a trade volume(Lots size) automatically to prepare to send to the trade server when you click on 'Buy' or 'Sell' button. Click on 'TP', 'SL' or 'Close' button to place take profit, stop loss based on the predefined levels or to close all open positions respe
Quick Style MT5
Maxim Polishchuk
4.73 (11)
ユーティリティ
The Quick Style utility is designed for facilitation and acceleration of working with the properties of graphical objects. Left-click a graphical object while holding the Shift key to open the quick access window for configuring the object properties. In the window, you can change the color, style and line width with one click, including those of other graphical objects. All changes are displayed immediately. To close the Quick Style , simply click the free space on the chart. The utility is eas
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
ユーティリティ
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
PositionCalculatorMT5
Nguyen Duy Trung
4.81 (31)
ユーティリティ
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
ユーティリティ
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
エキスパート
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
ユーティリティ
[Regarding Investment Issues]  Question 1:  When market opportunities arise, most investors tend to place orders frantically. However, when placing orders in such a frantic manner, you have no way of knowing whether you will be liquidated. The only reference is the margin ratio, but the margin ratio cannot accurately determine whether you will be liquidated.  If the order quantity is large or the product order quantity is even larger, you cannot calculate the loss and profit. If there is a t
FREE
Market Break Lines MT5
Manpreet Singh
ユーティリティ
Market Break Lines   is an utility tool to create a partition line at market openings/closings of Tokyo/London/NewYork sessions. This will help you to compare the market movements, volatility variations between the different markets. Inputs: Inputs are simple to feed the time of Tokyo/London/NewYork sessions as per your broker server time Change Color and width of partition lines You can enable or disable any line (Hide/Show). Please don't forget to support by giving handsome reviews/rating MT
FREE
Best Price Finder
Jinsong Zhang
ユーティリティ
This script allows you to compare quotes and spreads from different trading servers or brokers to identify a server/broker that offers the best bid/ask price and the tightest spread. It can be compared with up to six different servers or brokers at a time, and it is easy to find the best quote provider by score. Usage: Open up to 6 MetaTrader client terminals, login to different servers/brokers, and then start the script on each terminal's chart.
Partial Close MT5
Marcos Camargo
ユーティリティ
This EA partially closes each open order with a lot size greater than the user-defined closing value. For example: If you open an order for 0.50 or lower and the closing value you set is 0.50, it will do nothing. If you open an order of 0.60 it will instantly transform your 0.60 order into a 0.10 order. This is very useful if you have a small account and the minimum lot size for an asset is too high for you. Doing this manually can be dangerous due to the time it takes. With the Partial Close
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順   -   アプリケーションの手順   -   デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT5 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT5 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT5 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT5 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL5 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
ユーティリティ
ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
ユーティリティ
MT5 to Telegram Signal Provider は、Telegramのチャット、チャンネル、またはグループに 指定された シグナルを送信することができる、完全にカスタマイズ可能な簡単なユーティリティです。これにより、あなたのアカウントは シグナルプロバイダー になります。 競合する製品とは異なり、DLLのインポートは使用していません。 [ デモ ] [ マニュアル ] [ MT4版 ] [ Discord版 ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。必要な全ては開発者から提供されます。 主な特長 購読者に送信する注文の詳細をカスタマイズする機能 例えば、Bronze、Silver、Goldといった階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。Goldサブスクリプションでは、すべてのシグナルが提供されます。 id、シンボル、またはコメントによって注文をフィルターできます 注文が実行されたチャート
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 5で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。カスタムシンボルをサポートしているインジケーターやEAをすべて使用できます。標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 組み込みのティックデータベースにより、ヒストリカルデータを 瞬時にロード 。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング や高頻度取引。 正確なエントリーとエグジット。 短期タイムフレームでの取引戦略のテスト。 タイムフレームの設定 デフォルトの設
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
ユーティリティ
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
ユーティリティ
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
ユーティリティ
DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。 主な機能 1. リカバリーグリッド 逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。 取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。 2. スタックグリッド 強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。 トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。 3. 損益（P&L）ライン チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。 設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。 4. バスケットモード 同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。 平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプ
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
ユーティリティ
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
ユーティリティ
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
ユーティリティ
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
ユーティリティ
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
作者のその他のプロダクト
AllChartsSyncChanger MT4
Hiroaki Ihara
ユーティリティ
All Charts Sync Changer Mini はこちらです→ Click All Charts Sync Changer+ MT4はAll Charts Sync Changer Mini の上位版です。 あなたがマルチタイムフレーム分析家であれ、限られたモニターのトレーダーであれ、このツールはあなたの強力な味方です。 あなたのMT4を、プロフェッショナルな分析司令塔へと変貌させる。究極のチャート同期＆高速切替ツール 戦略ごとに、チャート群を丸ごと一瞬で切り替えたい。 通貨ペア、指数、コモディティ… ワークスペースが混沌としている。 マルチモニターが無くても、デスクトップ級の分析環境が欲しい。 もし、あなたが日々のこうしたフラストレーションから解放され、思考の速さでチャートを操りたいと願うなら、このツールはあなたのトレーディングステーションを、世界レベルの分析環境へと昇華させます。 All Charts Sync Changer+ MT4 は、煩雑なチャート管理を過去のものにするために設計された、次世代のユーティリティEAです。あなたの貴重な時間を、本当に重要なこと、すな
Object7SyncX
Hiroaki Ihara
インディケータ
Object7SyncX - 高速＆完全インタラクティブなオブジェクト同期ユーティリティ 究極のMTF分析ツール Object7Syncの進化版 ：オブジェクトのツールを同期させる高性能インジケーター "ラグゼロ" の操作感を体験。あなたの分析を、 瞬時に すべてのチャートへ。 製品概要 Object7SyncXは、MetaTrader 5 (MT5)で開いている複数のチャート間で、オブジェクト（ライン、図形など）を瞬時に同期させる高性能なユーティリティインジケーターです。 マルチタイムフレーム（MTF）分析を行うトレーダーにとって、同じトレンドラインやフィボナッチを各時間足で引き直す作業は、手間と時間がかかるものでした。Object7SyncXは、その非効率を完全に解消し、あなたの貴重な分析時間を節約します。 あるチャートでオブジェクトを 作成、変更、ドラッグ、削除 すると、その操作は指定された他のすべてのチャートへ リアルタイム に反映されます。もう同じラインを何度も描く必要はありません。 主な特徴 高速＆リアルタイム同期: 独自のロック機構により、フリーズや遅延のない高速な
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信