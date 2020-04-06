Tokyo Nights
- エキスパート
- Victor Paul Hamilton
- バージョン: 2.68
- アクティベーション: 15
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOKYO NIGHTS EA v2.62 — 商用グレード
JPY通貨ペア向けマルチ戦略アジアセッションハンター
Victorious Creations Labs by Victor Hamilton
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
価格: $47.99
無料PDFマニュアル提供中 — 購入前または購入後にメッセージをお送りください。
戦略図解と設定ガイドを含む17ページの総合ユーザーマニュアルをお届けします。
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
なぜTOKYO NIGHTSなのか？
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
多くのトレーダーが眠っている間、Tokyo Nights EAはアジアセッションで稼働します。
FX取引で最も見過ごされ、かつ最も収益性の高い時間帯です。低ボラティリティ、
予測可能なパターン、機関投資家によるストップハントが一貫した機会を生み出し、
このEAは6つのプロフェッショナル戦略でそれらを活用します。
・アジア時間帯（GMT 23:00 - 08:00）に自動取引
・4つの主要JPYペアを同時スキャン
・プロ仕様のリスク管理を内蔵
・口座保護機能で壊滅的な損失を防止
・すべてのMT5ブローカーで動作
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
6つの取引戦略
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
戦略1：ギャップトレーディング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セッション間に形成される価格ギャップを活用します。月曜朝のギャップだけでなく、
日次ギャップ、ニュース起因のギャップ、祝日ギャップなど、セッション開始時の
あらゆるギャップでトリガーされます。研究によると、ギャップの70-80%は
セッション内に埋まります。
・最小ギャップサイズ設定可能（デフォルト：5 pips）
・前日終値への回帰を取引
・全4つのJPYペアで機能
戦略2：流動性スイープ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
低流動性時間帯における機関投資家の「ストップハント」を捕捉します。
価格が直近の高値/安値を超えて集中したストップロスをトリガーした後、
反転した場合、反転方向にエントリーします。
・直近20本のバーで主要レベルをスキャン
・3+ pipsの突破でスイープを確認
・GMT 01:00-04:00の時間帯で高い勝率
戦略3：フェイクブレイクアウト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セッション最初の1時間における過度な動きをフェードします。
60分以内にセッション開始価格から10+ pips動いた場合、
アジアセッションのボラティリティでは通常その動きを維持できないため、
反転を取引します。
・最初の1時間監視ウィンドウ
・ブレイクアウト閾値設定可能
・平均回帰アプローチ
戦略4：前日レンジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前日の高値と安値での反発を取引します。これらのレベルは世界中で注目されており、
アジア時間帯では価格がこれらを明確にブレイクするモメンタムがないため、
信頼性の高い反発取引が可能です。
・日次レベルの自動計算
・反発ゾーン設定可能（デフォルト：5 pips）
・サポート/レジスタンスバウンスとして機能
戦略5：相関ダイバージェンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JPYペアは高い相関関係にあります。USDJPYが動いてもEURJPY、GBPJPY、
AUDJPYが遅れている場合、キャッチアップを期待して遅れているペアを取引します。
・実際の相関係数計算
・パフォーマンス向上のため15分間キャッシュ
・最小相関強度フィルター（デフォルト：0.7）
・ダイバージェンス閾値設定可能
戦略6：デッドゾーンリバーサル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「デッドゾーン」（GMT 03:00-04:00）は1日で最も流動性が低い時間帯です。
この時間帯の動きは持続性のないドリフトです。開始時の価格を記録し、
流動性が戻った時に8+ pipsの動きをフェードします。
・デッドゾーン時間設定可能
・最小動き閾値
・純粋な平均回帰ロジック
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
リスク管理
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ポジションサイジング
・固定ロットサイズまたはパーセンテージベースリスク（推奨）
・ストップロスと口座資金に基づいてロットサイズを自動計算
・すべてのブローカータイプで正確なpip値計算
取引コントロール
・テイクプロフィット設定可能（デフォルト：12 pips）
・ストップロス設定可能（デフォルト：18 pips）
・ステップ機能付きオプショナルトレーリングストップ
・最大スプレッドフィルター — スプレッド拡大時は取引をスキップ
・取引間の最小間隔30秒
口座保護（プロフェッショナルグレード）
・日次損失リミット — 日次損失が閾値を超えるとすべての取引を停止
・最大ドローダウン保護 — ピークからのローリング資金保護
・最大同時取引数 — 全ペアでのオープンポジション数を制限
・ブローカーの最小値に合わせてストップを自動調整
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
推奨設定
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
口座サイズ推奨
━━━━━━━━━━━━━━
口座サイズ │ リスク% │ 最大日次損失 │ 評価
────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────
$500 - $1,000 │ 0.5% │ 2% │ マイクロ口座
$1,000 - $3,000 │ 1% │ 3% │ スターター
$3,000 - $10,000 │ 1% │ 3% │ 推奨
$10,000 - $50,000 │ 1-2% │ 3-5% │ 最適
$50,000+ │ 0.5-1% │ 2-3% │ プロフェッショナル
保守的設定（初心者推奨）
・リスクパーセント：1%
・セッションあたり最大取引数：2
・日次損失リミット：3%
・最大ドローダウン：10%
・全6戦略を有効化
中程度設定
・リスクパーセント：1.5%
・セッションあたり最大取引数：3
・日次損失リミット：4%
・最大ドローダウン：15%
積極的設定（経験豊富なトレーダーのみ）
・リスクパーセント：2%
・セッションあたり最大取引数：4
・日次損失リミット：5%
・最大ドローダウン：20%
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ブローカー要件
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
・JPYペアを提供するすべてのMT5ブローカー
・タイトなスプレッドのECN/STPブローカー推奨
・USDJPYスプレッド2 pips未満が望ましい
・ヘッジ口座不要
・最小レバレッジ要件なし
ブローカー時間オフセット
BrokerTimeOffsetHoursパラメータを正しく設定してください：
・GMT+0サーバー = 0
・GMT+1サーバー = +1
・GMT+2サーバー = +2
・GMT+3サーバー = +3
・ESTサーバー = -5
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
取引通貨ペア
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
・USD/JPY — 主要ペア、最高の流動性、最もタイトなスプレッド
・EUR/JPY — 強い相関、ダイバージェンス取引に最適
・GBP/JPY — 高ボラティリティ、大きなpips変動
・AUD/JPY — リスクセンチメント指標、しばしば相場をリード
自動検出機能がブローカーのシンボル形式を自動的に検出します
（.pro、m、.ecnなどのサフィックスに対応）
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
インストール
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1. MQL5マーケットから購入・ダウンロード
2. 任意のJPYペアチャートにアタッチ（USDJPY推奨、M15タイムフレーム）
3. 口座サイズに合わせてリスク設定を構成
4. ブローカーのGMTからの時間オフセットを設定
5. MT5でAutoTradingを有効化
6. EAがアジアセッション時間帯に自動取引
以上です — あとはEAがすべて処理します。
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
プロのヒント
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
・保守的に始める — 1%リスク、セッションあたり最大2取引
・日銀発表日は避ける — 主要な日本のニュース時はEAを一時停止
・まずデモテスト — 本番前に2週間以上デモで運用
・週次で監視 — 取引ごとではなく7日ごとにパフォーマンスを確認
・口座保護は常にON — 日次損失リミットを無効にしない
バックテストに関する注意：MT5の制限により、マルチペアEAは完全にバックテスト
できません。表示されている結果はUSDJPYでのプライマリテストによるものです。
最適な評価のためには、2-4週間デモ口座で運用し、真のマルチペアパフォーマンスを
ご確認ください。
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
含まれるもの
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
・Tokyo Nights EA v2.62（コンパイル済み、保護済み）
・全6戦略を含む
・永久アップデート
・MQL5マーケットサポート
無料PDFマニュアル — 17ページ：
・図解付きの完全な戦略説明
・各セットアップのビジュアル例
・口座サイズ推奨
・最適化ガイド
・トラブルシューティングFAQ
・プロトレーダーからのベストプラクティス
→ 購入前または購入後にメッセージでコピーをリクエストしてください
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
バージョン履歴
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
v2.62（現行）
・適切な係数計算による相関戦略の強化
・パフォーマンス向上のため15分間の相関キャッシュを追加
・2/4桁ブローカーのpip計算を修正
・口座保護機能を追加（日次損失、最大ドローダウン）
・デッドゾーンタイミングロジックを改善
・トレーリングストップ機能を追加
・シンボル自動検出を改善
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
サポート
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ご質問？問題？機能リクエスト？
MQL5マーケットを通じてメッセージをお送りください
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOKYO NIGHTS EA — 世界が眠る間にトレード
Victorious Creations Labs by Victor Hamilton
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
免責事項：外国為替取引には重大な損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているわけ
ではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。常に失っても
問題ない資金で取引してください。開発者は、このソフトウェアの使用中に発生した
取引損失について責任を負いません。