Tokyo Nights

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                    TOKYO NIGHTS EA v2.62 — 商用グレード
              JPY通貨ペア向けマルチ戦略アジアセッションハンター
                      Victorious Creations Labs by Victor Hamilton
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

価格: $47.99

無料PDFマニュアル提供中 — 購入前または購入後にメッセージをお送りください。
戦略図解と設定ガイドを含む17ページの総合ユーザーマニュアルをお届けします。

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                         なぜTOKYO NIGHTSなのか？
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

多くのトレーダーが眠っている間、Tokyo Nights EAはアジアセッションで稼働します。
FX取引で最も見過ごされ、かつ最も収益性の高い時間帯です。低ボラティリティ、
予測可能なパターン、機関投資家によるストップハントが一貫した機会を生み出し、
このEAは6つのプロフェッショナル戦略でそれらを活用します。

・アジア時間帯（GMT 23:00 - 08:00）に自動取引
・4つの主要JPYペアを同時スキャン
・プロ仕様のリスク管理を内蔵
・口座保護機能で壊滅的な損失を防止
・すべてのMT5ブローカーで動作


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                            6つの取引戦略
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

戦略1：ギャップトレーディング
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セッション間に形成される価格ギャップを活用します。月曜朝のギャップだけでなく、
日次ギャップ、ニュース起因のギャップ、祝日ギャップなど、セッション開始時の
あらゆるギャップでトリガーされます。研究によると、ギャップの70-80%は
セッション内に埋まります。

・最小ギャップサイズ設定可能（デフォルト：5 pips）
・前日終値への回帰を取引
・全4つのJPYペアで機能


戦略2：流動性スイープ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
低流動性時間帯における機関投資家の「ストップハント」を捕捉します。
価格が直近の高値/安値を超えて集中したストップロスをトリガーした後、
反転した場合、反転方向にエントリーします。

・直近20本のバーで主要レベルをスキャン
・3+ pipsの突破でスイープを確認
・GMT 01:00-04:00の時間帯で高い勝率


戦略3：フェイクブレイクアウト
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
セッション最初の1時間における過度な動きをフェードします。
60分以内にセッション開始価格から10+ pips動いた場合、
アジアセッションのボラティリティでは通常その動きを維持できないため、
反転を取引します。

・最初の1時間監視ウィンドウ
・ブレイクアウト閾値設定可能
・平均回帰アプローチ


戦略4：前日レンジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前日の高値と安値での反発を取引します。これらのレベルは世界中で注目されており、
アジア時間帯では価格がこれらを明確にブレイクするモメンタムがないため、
信頼性の高い反発取引が可能です。

・日次レベルの自動計算
・反発ゾーン設定可能（デフォルト：5 pips）
・サポート/レジスタンスバウンスとして機能


戦略5：相関ダイバージェンス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
JPYペアは高い相関関係にあります。USDJPYが動いてもEURJPY、GBPJPY、
AUDJPYが遅れている場合、キャッチアップを期待して遅れているペアを取引します。

・実際の相関係数計算
・パフォーマンス向上のため15分間キャッシュ
・最小相関強度フィルター（デフォルト：0.7）
・ダイバージェンス閾値設定可能


戦略6：デッドゾーンリバーサル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「デッドゾーン」（GMT 03:00-04:00）は1日で最も流動性が低い時間帯です。
この時間帯の動きは持続性のないドリフトです。開始時の価格を記録し、
流動性が戻った時に8+ pipsの動きをフェードします。

・デッドゾーン時間設定可能
・最小動き閾値
・純粋な平均回帰ロジック


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                           リスク管理
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ポジションサイジング
・固定ロットサイズまたはパーセンテージベースリスク（推奨）
・ストップロスと口座資金に基づいてロットサイズを自動計算
・すべてのブローカータイプで正確なpip値計算

取引コントロール
・テイクプロフィット設定可能（デフォルト：12 pips）
・ストップロス設定可能（デフォルト：18 pips）
・ステップ機能付きオプショナルトレーリングストップ
・最大スプレッドフィルター — スプレッド拡大時は取引をスキップ
・取引間の最小間隔30秒

口座保護（プロフェッショナルグレード）
・日次損失リミット — 日次損失が閾値を超えるとすべての取引を停止
・最大ドローダウン保護 — ピークからのローリング資金保護
・最大同時取引数 — 全ペアでのオープンポジション数を制限
・ブローカーの最小値に合わせてストップを自動調整


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                          推奨設定
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

口座サイズ推奨
━━━━━━━━━━━━━━
  口座サイズ          │ リスク%  │ 最大日次損失  │ 評価
  ────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────
  $500 - $1,000       │ 0.5%     │ 2%            │ マイクロ口座
  $1,000 - $3,000     │ 1%       │ 3%            │ スターター
  $3,000 - $10,000    │ 1%       │ 3%            │ 推奨
  $10,000 - $50,000   │ 1-2%     │ 3-5%          │ 最適
  $50,000+            │ 0.5-1%   │ 2-3%          │ プロフェッショナル

保守的設定（初心者推奨）
・リスクパーセント：1%
・セッションあたり最大取引数：2
・日次損失リミット：3%
・最大ドローダウン：10%
・全6戦略を有効化

中程度設定
・リスクパーセント：1.5%
・セッションあたり最大取引数：3
・日次損失リミット：4%
・最大ドローダウン：15%

積極的設定（経験豊富なトレーダーのみ）
・リスクパーセント：2%
・セッションあたり最大取引数：4
・日次損失リミット：5%
・最大ドローダウン：20%


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                        ブローカー要件
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

・JPYペアを提供するすべてのMT5ブローカー
・タイトなスプレッドのECN/STPブローカー推奨
・USDJPYスプレッド2 pips未満が望ましい
・ヘッジ口座不要
・最小レバレッジ要件なし

ブローカー時間オフセット
BrokerTimeOffsetHoursパラメータを正しく設定してください：
・GMT+0サーバー = 0
・GMT+1サーバー = +1
・GMT+2サーバー = +2
・GMT+3サーバー = +3
・ESTサーバー = -5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                          取引通貨ペア
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

・USD/JPY — 主要ペア、最高の流動性、最もタイトなスプレッド
・EUR/JPY — 強い相関、ダイバージェンス取引に最適
・GBP/JPY — 高ボラティリティ、大きなpips変動
・AUD/JPY — リスクセンチメント指標、しばしば相場をリード

自動検出機能がブローカーのシンボル形式を自動的に検出します
（.pro、m、.ecnなどのサフィックスに対応）


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                         インストール
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. MQL5マーケットから購入・ダウンロード
2. 任意のJPYペアチャートにアタッチ（USDJPY推奨、M15タイムフレーム）
3. 口座サイズに合わせてリスク設定を構成
4. ブローカーのGMTからの時間オフセットを設定
5. MT5でAutoTradingを有効化
6. EAがアジアセッション時間帯に自動取引

以上です — あとはEAがすべて処理します。


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                          プロのヒント
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

・保守的に始める — 1%リスク、セッションあたり最大2取引

・日銀発表日は避ける — 主要な日本のニュース時はEAを一時停止

・まずデモテスト — 本番前に2週間以上デモで運用

・週次で監視 — 取引ごとではなく7日ごとにパフォーマンスを確認

・口座保護は常にON — 日次損失リミットを無効にしない


バックテストに関する注意：MT5の制限により、マルチペアEAは完全にバックテスト
できません。表示されている結果はUSDJPYでのプライマリテストによるものです。
最適な評価のためには、2-4週間デモ口座で運用し、真のマルチペアパフォーマンスを
ご確認ください。


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                          含まれるもの
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

・Tokyo Nights EA v2.62（コンパイル済み、保護済み）
・全6戦略を含む
・永久アップデート
・MQL5マーケットサポート

無料PDFマニュアル — 17ページ：
   ・図解付きの完全な戦略説明
   ・各セットアップのビジュアル例
   ・口座サイズ推奨
   ・最適化ガイド
   ・トラブルシューティングFAQ
   ・プロトレーダーからのベストプラクティス
   
   → 購入前または購入後にメッセージでコピーをリクエストしてください


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                        バージョン履歴
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

v2.62（現行）
・適切な係数計算による相関戦略の強化
・パフォーマンス向上のため15分間の相関キャッシュを追加
・2/4桁ブローカーのpip計算を修正
・口座保護機能を追加（日次損失、最大ドローダウン）
・デッドゾーンタイミングロジックを改善
・トレーリングストップ機能を追加
・シンボル自動検出を改善


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
                          サポート
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

ご質問？問題？機能リクエスト？


MQL5マーケットを通じてメッセージをお送りください


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

        TOKYO NIGHTS EA — 世界が眠る間にトレード

              Victorious Creations Labs by Victor Hamilton

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


免責事項：外国為替取引には重大な損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているわけ
ではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。常に失っても
問題ない資金で取引してください。開発者は、このソフトウェアの使用中に発生した
取引損失について責任を負いません。

おすすめのプロダクト
THV Swing Matrix Mt5
Trong Khanh Phan
エキスパート
THV Swing Matrix MT5 — Smart Swing Reversal, Breakout & Hotkey Trading EA THV Swing Matrix MT5 is a powerful, flexible, and fully automated trading system that combines swing structure analysis , dynamic money management , and manual hotkey trading support . The EA automatically detects Swing High (SWH) and Swing Low (SWL) levels, trades based on Reversal or Breakout logic, and manages risk with smart equity and floating protection . In addition, it allows manual trading directly from your keybo
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
エキスパート
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
EGA Gpro corkyxau4s
Aaron Nii Amartey Donkor
エキスパート
GOLD PRO 取引システム 実績が証明されたプロフェッショナルゴールド取引エキスパートアドバイザー EGA GOLD PRO は、ゴールド(XAUUSD)市場のために特別に設計された、洗練されたアルゴリズム取引システムです。この最先端のエキスパートアドバイザーは、高度なテクニカル分析と独自のエントリーアルゴリズムを使用して、世界で最も収益性の高い市場の一つで高確率の取引機会を識別します。 実証済みのパフォーマンス +2,227万の利益 、わずか340万の預金からスタート（たった4ヶ月で655%のリターン！） 月間パフォーマンス（初期預金340万ベース）： 1月: +390万 (114.7%) 2月: +495万 (145.6%) 3月: +1,109万 (326.2%) 4月17日: +233万 (68.5%) プロフィットファクター 1.15 リカバリーファクター 1.03 最大ドローダウン **9.22%**に制限 最大デポジットロードはわずか 11.78% ️ 主な特徴 すべての取引に利益確定と損切りを設定 スマートエントリーシステム ：洗練されたアルゴリズムがデイト
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
エキスパート
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
エキスパート
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Algocep Grid MT5
Jacob James
エキスパート
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
エキスパート
Ratio X Stochastic Scalper — Advanced Stochastic Reversion EA for MT5 What it is Ratio X Stochastic Scalper is a disciplined scalping Expert Advisor for MetaTrader 5 which enters on Stochastic overbought/oversold reversals, optionally filtered by trend and volatility. It includes robust risk controls (fixed SL/TP, risk-based position sizing, trailing stop, break-even, daily loss and drawdown limits) and clean, MQL5-native notifications. Who it is for Traders who want a rule-based scalper with tr
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Wiki Gold Pro V2
Huynh Tan Linh N
4.2 (5)
エキスパート
Wiki Gold Pro V2 is the latest version of the second-generation gold trading EA, optimized for better performance with a noticeable reduction in drawdown. It operates on the M15 timeframe, delivering high performance, and maintains a simple configuration with fewer parameters, similar to V1. The results obtained for the period from January 2022 to the end of November 2023 are highly promising, based on real tick data. Setup: Target Market : Gold Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
エキスパート
MGH SuperTrend Scan Module – Version 1.6 - Advanced Multi-Trend Trading System for XAUUSD (Gold) - Designed for M15 trading   The MGH SuperTrend_Scan module is a fully automated Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD). This module includes a built-in SuperTrend detection system, multiple EMA trend confirmations, momentum filtering, and a Strategy Scanner Engine.   Version 1.5 adds adjustable opening and closing times for news events each day. To reduce drawdown, closing trades on Fridays (
FREE
Auto SL TP Sclaping
Suleyman Ozturk
ユーティリティ
AutoSL & AutoTP Grid Utility — ATR-based SL, margin-based trailing & optional grid Short description A tool for manual or semi-automated traders that can automatically set and manage a stop-loss based on ATR after a manual position is opened. Optionally, the system supports creating grid add-on orders and includes a trailing management function based on real margin profit in the account currency. The aim is to automate position management with adjustable parameters that are easy to understand.
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Silver Comet
Sahil Mukhtar
エキスパート
Silver Comet のご紹介：マルチ通貨エキスパートアドバイザー Silver Comet は、ボラティリティの高いシルバーシンボルの世界をナビゲートするために特別に設計された、高度な マルチ通貨取引システム です。個人リテール口座から本格的な プロップファーム (PropFirm) の専門家まで、目の肥えたトレーダー向けに構築されており、強力かつ低リスクなコモディティ取引アプローチを提供します。 主な機能とシンボル仕様 Silver Comet EA は、マルチシンボルの柔軟性と高度なリスク制御を組み合わせた、自動取引における画期的なシステムです。 シンボル専門性： XAGUSD 、 XAGEUR 、 XAGAUD の3つの主要な通貨ペアにわたるシルバー市場をマスターするために構築されています。 最適な時間枠： H1 （1時間足）チャートでのみ取引し、高頻度分析と持続的な動きの分析とのバランスを提供します。 リスクシステム： 資本を保護するための 高度な資金管理システム を備えています。 セーフティネット： **Trailstop（トレーリングストップ）**および **Brea
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Gold Zenix
Md Billal Hossain
エキスパート
ZENIX EAのご紹介 — 金市場のエリートパートナー XAU/USD（金）専用に設計された次世代エキスパートアドバイザー、ZENIXへようこそ。ZENIXは単なる自動取引システムではありません。ただ一つの使命を掲げて構築された高精度エンジンです。 知性、適応性、そしてパワーで金市場を支配すること。 ***限定価格 - まもなく終了*** 次の価格は200.46ドルに上昇します。 割引価格で「ZENIX」を手に入れるこの機会をお見逃しなく。 価格は5回購入するごとに100ドルずつ上昇します。 本格的な個人トレーダー、シグナルプロバイダー、ポートフォリオマネージャーなど、ZENIXは金取引へのアプローチを変革します。ボラティリティをチャンスに、リスクを測定可能なコントロールに変えます。 ステージ1：コア哲学 — インテリジェンスとゴールドの融合 ZENIXの中核を成すのは、以下の機能を備えた多層的な意思決定エンジンです。 価格変動、ボラティリティ、モメンタムのダイナミクスを用いて、熟練トレーダーのように市場を読み解きます。 状況から学習し、ノイズをフィ
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
エキスパート
MetaTrader5の任意の取引シンボルのすべてのパラメーターの自動最適化のエキスパート。 設定なしでEAを取引！ ダニ ハムスター -これは 、アドバイザーを設定したくない初心者やユーザー向けの自動取引エキスパートです！ このトレーディングアドバイザーのトレーディング戦略は 7年間テストされています。 初心者のために特別に設計された自動売買エキスパートで、これまで以上に取引を簡単に。 アドバイザーを設定する煩わしさに別れを告げ、ストレスのない取引を実現しましょう。 今すぐ始めて、取引成功への第一歩を踏み出しましょう。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 使い方？ ダウンロード; チャートにインストールします。 アドバイザーは自動的に取引します。 レビューを残します。 エキスパートを設定するにはどうすればよいですか？ 何もカスタマイズする必要はありません！私たちはあなたのためにすべてをセットアップします！ 1設定パラメ
Optimal for Trends and Sideways Markets
Le Quoc Dat
エキスパート
10-Year Optimized EA for EURUSD H1 This Expert Advisor is specifically designed and optimized for the EURUSD pair on the H1 timeframe. This strategy has been optimized to adapt to both trending and ranging market conditions, ensuring consistent performance over time. Risk is set at about 3% of balance, the number of lots placed on the order will change when the balance changes I don't want to waste your time explaining too much, see the backtest results for each cycle below, since 2014. Thank
OptiTrade EA
Prabhath P V
エキスパート
Special OptiTrade Offer Hello! Want to simplify your trading? Get the OptiTrade EA for MetaTrader 5 at just $99, Price will increase in every 5 sales. What is OptiTrade? OptiTrade is a tool that automates trading on MetaTrader 5, designed specifically for XAUUSD on a 5-minute chart. It monitors the market, identifies good trading opportunities, and includes features to protect your funds. Note: This tool is for people with enough money to trade carefully. It’s not about making fast profits—it’s
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
ユーティリティ
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
エキスパート
NeoPips Engine EA – 究極のトレーディング革命が到来！ 「トレーディングの真の力は、他者が見逃すものを見抜くことにあります。NeoPips Engineは市場を追うのではなく、市場を掌握します。」 NeoPips Engine EAについて：あなたのインテリジェントなトレーディングの味方 NeoPips Engine EAは、ありきたりなトレーディングロボットではありません。精度、適応性、そして長期的なパフォーマンスを求めるトレーダーのために開発された、AIに最適化された多次元のエキスパートアドバイザーです。 時代遅れの厳格なルールを持つボットとは異なり、NeoPips Engineは生きた戦略です。リアルタイムで市場を思考し、学習し、適応します。 これは単なる自動化ではなく、進化の過程です。 次世代のインテリジェンス：あなたを自由にするコア機能 AIによる意思決定 動的パターン認識 予測トレンド分析 ライブデータに基づくスマートなエントリー/エグジットロジック マルチエンジン戦略コア – 4つのモード。目標はただ
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Forex Wheel EA
Victor Paul Hamilton
5 (2)
エキスパート
フォレックスホイール by Victorious Creations Labs トレンド相場 ,レンジ相場 .誰が気にする ! . 無相関のランダムな通貨ペアは何回間違えることができる? .   分析麻痺から抜け出し、型破りな方法でポジティブな結果を見始めよう。95%のトレーダーが失敗するのは、95%のトレーダーが彼らがあなたに教えた彼らがあなたにさせたかったことをするからだ ! . 自分のやり方でゲームをプレイしろ . 早期導入価格：$59.99 フォレックスホイールは、トレーダーが市場への実践的なアプローチを通じて不可欠なスキルを開発するのを支援するために設計されたハイブリッド型手動/自動取引システムです。このシステムは、ポジションサイジング、リスク管理、出口戦略に焦点を当てています—これらは長期的な収益性を真に決定する要素です。 基本取引哲学 フォレックスホイールは、収益性のある取引を支える数学的原理に基づいています： リワードリスク比2:1では、33%の確率で正しければ利益を得ることができます 3:1の比率では、75%の確率で間違っていても、まだお金を稼ぐことができます 私
Breakout Londres
Victor Paul Hamilton
エキスパート
マーチンゲールの夢想ではなく時間の検証を経た手法で取引する勇気はありますか ? . 悲しい真実は、最も収益性の高い戦略はバックテストでは最も退屈に見えることが多いですが、個人トレーダーはアクションと興奮を求めています - これがまさに彼らの95%がお金を失う理由です。 このEAは実際にユーザーの相互作用と理解を強制します - セッション時間を正しく設定し、ブローカーの要件を理解し、異なるシンボルに対してパラメーターを調整する必要があります。これは「設定して忘れる」タイプのブラックボックスではないため、一部の人はそれを「複雑」だと感じるのです。 皮肉なことに、これらの基本を理解することで、トレーダーは自動化システムを盲目的に使用するよりもはるかに成功するでしょう。 ブレイクアウト・ロンドレス ユニバーサルセッションブレイクアウトシステム Victorious Creations Labs 機能 ブレイクアウト・ロンドレスは、時間の検証を経たロンドンブレイクアウト戦略にインスパイアされた専門的なセッションブレイクアウトシステムです。爆発的なロンドン相場の動きを捉えるのに優れているだ
FREE
Smart Market Flow Detector
Victor Paul Hamilton
4 (1)
インディケータ
Smart Market Flow Detector (SMFD) - Professional V1.31 I CAN CONSISTENTLY GRIND MONEY FROM THIS, BE IT SCALPING OR LOWER LOTS ON LONGER TIME FRAMES. IF YOU ARE WILLING TO PUT THE WORK IN, TRADING GIVES BACK IN PROFIT WHAT YOU GIVE IN PATIENCE AND DISCIPLINE. WET DREAM 5000% PROFIT A MONTH GAMBLERS MOVE ALONG — THIS IS NOT FOR YOU. 4 Advanced Algorithms Combined Into One Powerful Indicator The Smart Market Flow Detector (SMFD) is a professional-grade Meta Trader 5 indicator that integrates four d
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信