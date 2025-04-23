SMC Sessions MT5

L' indicateur SMC Sessions est un outil de précision conçu pour les traders avertis qui s'appuient sur les concepts ICT, la recherche de liquidité et les stratégies par session . Il cartographie précisément les zones de trading critiques par session en utilisant les concepts les plus éprouvés et les plus populaires utilisés par les traders institutionnels. Cet indicateur de session tout-en-un superpose à votre graphique les stratégies de range les plus efficaces et à forte probabilité, notamment : ICT Asian Range, London Breakout, New York Range, ICT London Open Killzone, ICT New York Open Killzone, Opening Range Breakouts (ORB) (couvrant Londres, New York et Tokyo ) et le puissant Midnight Opening Range . Il met également en évidence les principales sessions de trading Forex, notamment celles de Sydney, Tokyo, Londres et New York . Chaque range est tracé avec une précision maximale grâce à la méthodologie TimeBox, ce qui permet d'identifier les FVG (Fair Value Gaps), les balayages de range, les hauts/bas de session et les zones potentielles de manipulation des teneurs de marché . Conçu pour les traders SMC expérimentés, cet indicateur est hautement personnalisable pour s'adapter à l'heure du serveur de n'importe quel courtier, permettant une exécution précise sur n'importe quel graphique ou intervalle de temps.


Stratégie ICT Asian Range : L' ICT Asian Range est une stratégie fondamentale des systèmes Smart Money et ICT. Elle identifie les zones d'accumulation et de consolidation entre 23h00 et 4h00 GMT , créant souvent des pièges à liquidité et permettant aux traders d'anticiper les expansions des sessions de Londres et de New York . Cet outil représente visuellement la zone de session et les zones de balayage haut/bas, confirmant visuellement les rejets de prix ou les mouvements de liquidité. Ces zones agissent souvent comme des aimants à liquidité, préparant les configurations pour la confirmation des biais quotidiens et les entrées en killzone .


Stratégie de cassure de Londres : La cassure de Londres est l'une des méthodes d'entrée les plus populaires auprès des particuliers et des institutions. De 00h00 à 07h00 GMT , cette session capture les mouvements volatils induits par l'afflux de liquidités à l'ouverture du marché londonien . L'indicateur trace les signes de cassure et les boîtes de session, permettant aux traders d'identifier les fausses cassures, les chasses aux stop-loss ou les intentions réelles des teneurs de marché . Les symboles de cassure aident à confirmer les tendances de continuation haussières ou baissières , ce qui est idéal pour les traders de cassure et de pièges qui se concentrent sur les configurations pré-NY .


Stratégie du range de New York : Le range de New York est essentiel pour repérer les entrées de retracement ou les configurations de retournement après des séances importantes comme celle de Londres. Couvrant de 12h00 à 14h00 GMT , cette séance superpose l' évolution de la structure du marché autour de l' ouverture de New York et le chevauchement avec celle de Londres. L'outil trace les hauts et les bas de ce range et permet de détecter les formations de FVG, les mouvements de liquidité et les schémas d'accumulation des teneurs de marché . Idéal pour les traders de configurations de retournement, les cassures en fin de séance ou les séances ICT PM .


Zone d'arrêt de l'ICT London Open : Cette zone, entre 6 h et 8 h GMT , précède souvent des raids de liquidités à forte probabilité . Elle met en évidence la logique de la zone d'arrêt enseignée dans le cadre des mentorats ICT. Les traders peuvent observer si le prix franchit les plus hauts/plus bas asiatiques et revient dans les zones de prime/décoche , confirmant ainsi les modèles d'entrée . L'indicateur marque automatiquement la fourchette et note si les plus hauts/plus bas sont franchis à l'aide de marqueurs symboliques clairs.


Zone d'arrêt de l'ouverture de New York de l'ICT : de 11 h à 14 h GMT , cette séance reflète les variations de volume institutionnelles à l'ouverture de New York. Elle s'aligne sur les biais macroéconomiques , favorisant les entrées basées sur les raids de liquidité, les variations de volume et les variations de fourchette . Les traders utilisent cette zone d'arrêt pour établir des transactions en fonction des communiqués de presse, des ouvertures de marché et des variations de volume .


London Opening Range Breakout (ORB) : Fonctionnant de 7h00 à 8h00 GMT , l'ORB de Londres cartographie les ruptures de range clés pour les traders intraday. Il définit les points d'ancrage haut et bas de l'heure suivant l'ouverture de Londres, permettant d'identifier les volumes bloqués, les continuations de rupture ou les faux mouvements . Il est particulièrement utile pour les traders utilisant des clusters de volume, des flux d'ordres ou des outils d'expansion de range .


Rupture de range à l'ouverture de New York (ORB) : Cette plage, de 13h00 à 14h00 GMT, capture les mouvements de rupture à l'ouverture du marché new-yorkais. Idéal pour repérer les variations de solde initiales, les fausses ruptures et les ruées de liquidités avant la clôture de Londres . Cet indicateur suit les réactions de range, idéal pour une combinaison avec les blocs de rupture ICT, les blocs d'ordres et les zones de retournement de l'argent intelligent .

Rupture du Tokyo Opening Range (ORB) : De 00h00 à 01h00 GMT , l'ORB de Tokyo permet de détecter les mouvements de liquidités nocturnes . Souvent négligée, cette séance permet d'identifier les pièges à liquidités asiatiques qui alimentent ensuite les fluctuations de Londres et de New York. Elle est utile aux traders qui surveillent les flux de séance mondiaux et recherchent les mouvements de support/résistance induits par l'Asie .

Plage d'ouverture de minuit (Midnight OR) : La plage d'ouverture de minuit, de 00h00 à 01h00 GMT, marque le début de la journée de négociation et sert d'ancrage essentiel à la détermination du biais quotidien . Elle est couramment utilisée par les traders SMC pour définir la plage initiale des teneurs de marché pour la journée. Cette zone, combinée à la logique de balayage de liquidité et aux zones FVG , permet de cartographier les configurations potentielles de croisement Asie-Londres .


Outre les stratégies basées sur les ranges, l'indicateur cartographie les principales sessions de trading Forex : Sydney, Tokyo, Londres et New York , avec des couleurs et des styles entièrement personnalisables. Ces cases permettent aux traders d'aligner visuellement l'évolution des prix sur les cycles d'ordres institutionnels et de visualiser les points d'accumulation, de manipulation ou de hausse des prix dans des fenêtres temporelles clés.

L'indicateur inclut un tracé des écarts FVG , affichant les déséquilibres haussiers et baissiers avec une détection précise basée sur la logique de remplissage des écarts à 66,66 %. Les utilisateurs peuvent suivre les écarts non comblés, leur taille en pips, et exploiter cette confluence avec des ruptures de range ou des balayages de liquidité pour des configurations performantes. Les FVG sont mis en évidence par une coloration unique et incluent des alertes personnalisables lorsque le prix entre dans ces zones.

Chaque session dispose d'une alerte de liquidité facultative qui avertit le trader lorsque les plus hauts ou les plus bas de la session sont franchis, un objectif typique de Smart Money . Les alertes peuvent être activées pour mobile, e-mail et pop-up , permettant aux traders d'être informés des dépassements de fourchette des teneurs de marché ou des événements d'expansion de session , même lorsqu'ils ne sont pas sur les graphiques.

Tous les paramètres temporels sont intégrés à la logique temporelle du serveur, garantissant un alignement parfait sur tous les courtiers et plateformes. Heures de début et de fin de session, palettes de couleurs, polices, styles de ligne et libellés : l'indicateur est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre processus de trading. Le mode de tracé prend en charge les cadres pleins et les contours , offrant un contrôle total sur l'esthétique du graphique.

Que vous tradiez des retournements de tendance londoniens, des pièges à liquidité asiatiques ou des expansions de la volatilité des prix à New York, l' indicateur SMC Sessions est conçu pour vous fournir une analyse de marché de qualité institutionnelle , parfaitement alignée sur les concepts de Smart Money, la théorie de la manipulation des teneurs de marché et les stratégies de trading ICT . Des scalpers aux swing traders, cet outil fait le lien entre l'action brute des prix et la planification structurée basée sur les sessions, vous offrant la clarté nécessaire pour identifier en toute confiance les points de retournement clés du marché, les zones de liquidité bloquées et les réactions induites par les flux d'ordres .

Améliorations futures : Des mises à jour sont prévues pour inclure le tracé automatique des niveaux de rupture de structure (BOS) et de bloc d'ordres (OB) . Ces ajouts visent à aider les utilisateurs à identifier les zones d'intérêt clés sur le graphique en fonction des concepts de structure de marché couramment utilisés.

good indicator

good indicator

