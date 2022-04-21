MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 66

Sergey Golubev:
中国の掲示板の人です（彼も英語はわかりません）。
英語版では（いつもではありませんが）投稿の編集をクリックし、内蔵の翻訳機で自国語から英語への機械翻訳 を行った後、投稿の更新をクリックします。

しかし、これは断定的に行うべきでなく、読者にとって非常に不利なことです。イニシアチブを発揮すると、しばしば罰せられる。

 
Sergey Golubev:


ご協力ありがとうございました
mql5.comの内蔵翻訳機を使って、私の投稿をロシア語に翻訳してみます。
その品質が信頼できるものであることを期待したい。
何しろ、英語は多少わかるが、ロシア語はまったくわからない。
 
tickfenix :
いつもありがとうございます
mql5.comの内蔵翻訳機を使って、私の投稿をロシア語に翻訳してみます。
その品質が信頼できるものであることを期待したい。
何しろ、英語は多少わかるが、ロシア語はまったくわからない。

次にアドバイスですが、母国語で書いて、その下に英語への翻訳を書きます。そうすれば、読者が機械翻訳の誤りを訂正しやすくなる。

そして、アドバイス：あなたの母国語で書いて、下に - その英語への翻訳。そうすることで、読者が機械翻訳の誤りを修正しやすくなる。

 

2345 - テスターのキャッシュを壊しました。EAの名前（スクリーンショットではハイライトされたドットの前）が、対応するファイルの名前から外れています。

このため、GUIツールで過去の最適化結果を確認することはできず、ドロップダウンの選択リストに表示されない。


また、ファイル内にはEA名ではなく、ゼロが表示されています。

オプト


tst


検索文字列：オシブカ 006.
 
fxsaber :



Zドライブ？

また、WindowsのmklinkツールでMT5テスターのフォルダをRAM上のフォルダにリンクしているのでしょうか？

長い間悩まされてきた奇妙なエラーの原因は、もしかしたらこれなのだろうか？


ドライブZ？

また、Windowsのmklinkツールを使って、MT5テスターのフォルダをラムドライブのフォルダにジャンクションリンクしていますか？

長い間悩まされてきた変なエラーの原因はこれなのでしょうか？

 
tickfenix:

ドライブZ？

また、Windowsのmklinkツールを使って、MT5テスターのフォルダをラムドライブのフォルダにジャンクションリンクしていますか？

長い間悩まされてきた変なエラーの原因はこれなのでしょうか？

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテスターに関するフォーラム

MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案

fxsaber, 2019.09.16 14:11

このバッチファイルをTerminalフォル ダの中で、コンピュータを再起動した後に一度実行しています。

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


それ以降、ログファイルは作成されません。見たところ、まだTesterからラグを感じることはないですね。良い解決策と思われる。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

サービスを提供します。すでに働いている方

fxsaber, 2019.06.07 06:37

便利なサービスを書きました 
// Сервис проверяет наличие корректной папки Tester.
#property service

input string inFolderName = "Tester";

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

#define  GENERIC_WRITE                    0x40000000
#define  CREATE_ALWAYS                    2
#define  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL            0x00000080
#define  FILE_FLAG_OVERLAPPED             0x40000000

bool FileIsInvalid_WinAPI( const string FileName )
{
  const HANDLE hFile = CreateFileW(FileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);      
  const bool Res = (hFile != INVALID_HANDLE);
  
  if (Res)
  {
    CloseHandle(hFile);
    
    DeleteFileW(FileName);
  }
    
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  const string FileName = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) + "\\" + inFolderName;

  if (!FileIsInvalid_WinAPI(FileName + "\\" + __FILE__))
    MessageBox(FileName + " is invalid!");  
}


Terminalを起動する際、Testerフォルダがない場合、すぐに警告が表示されます。


RAMDriveのTesterがあれば大助かり。

 

以下のようなバグが何度も出てきます。同じ悩みを持つ人はいますか？

遺伝子を実行すると、最適化の 結果が表示されます。

各結果の最適化結果をつつきながら、この結果をテスターで1回だけ実行して、曲線の滑らかさなどを確認するのです。

正確な「最適化結果」からシングルを数回実行すると、シングルランがクラッシュし、ターミナルのオーバーロードだけが助けになります。つまり、シングルランが始まらない、スタートボタンが反応しない（押しても何もしない）のです。同時に、通常のログには - パス（とパス14、パス255などの "番号 "があります）のようなものを書き込みます。それはすでに3年です私はそれにうんざりしている、時には4-8実行後に1遺伝子の結果、私は端末を再起動し、テスト結果の履歴を再度読み込み、そこから動作を再開しなければなりません。

私が得たものから誰でも再現できる-遺伝学をして、単発の遺伝学の結果をつつく。テスターはすぐに失敗することもあれば、何十回も失敗することもある（ただし頻度は低い）。
Askr:

遺伝学をして、遺伝学の結果でシングルランをつつく、私が得たものから誰でも再現できます。テスターはすぐに失敗することもあれば、何十回も失敗することもある（ただし頻度は低い）。

私はテスターをよく使って仕事をしています。しかし、私はそのような行動をとった覚えはない。

 
Askr :


また、ストラテジーテスターも よく利用しています。

ご指摘のような状況には遭遇していません。

私が遭遇した問題は、ほとんどの場合、最適化タスクから正しいテスト結果を得ることができなかったことです。

しかし、個々のテストはすべて正しい。

これは遺伝的最適化や完全最適化とは関係なく、ほとんどの最適化タスクは馬鹿げた結果を返すだけです。

おそらく何らかのキャッシュ管理機構やメモリ管理機構に関連していると思われますが、バージョン2280以前からストラテジーテスターの最適化機能で1つ以上の深刻なエラーが発生しました。



また、ストラテジーテスターもよく利用しています。

おっしゃるような状況には私も出くわしたことがありません。

私が遭遇した問題は、ほとんどの場合、最適化タスクから正しいテスト結果を得ることができなかったということです。

ただし、個々のテストはすべて正しい。

遺伝的最適化や完全最適化とは関係なく、ほとんどの最適化タスクは馬鹿げた結果を返すだけです。

何らかのキャッシュ管理機構やメモリ管理機構に関連している可能性があり、2280以前のバージョンから、攻略テスターでは最適化機能に1つ以上の深刻なバグが発生していました。

 

今、急遽再テストを行いましたが、もう少し詳しく書きます。私自身、大容量のテストはかなり長い間していません。

おそらく、最新のバージョンは、より安定している、私はすぐに十分な繰り返しの古いバージョン（2085）で、それを見つけることができませんでした。真のスタートは完全に停止しているわけではなく、いくつかの行にだけ、テストの結果はどのような方法で開始されませんでした。

繰り返しになりますが、上に書いた問題とはちょっと違いますが、選択肢として。

例えば、ビルド2085で以下の情報を得ました。

どなたか、エージェントログに書かれていることを解読してください。

代理店に問題があるのではと理解しました。

1 попытка

2020.03.02 21:37:50.947 Core 1  connection closed
2020.03.02 21:37:53.773 Tester  single pass 7043 started
2020.03.02 21:37:53.799 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3002
2020.03.02 21:37:53.800 Core 1  connected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  disconnected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  connection closed

журнал агента

2020.03.02 21:37:53.802 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:37:53.910 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:37:53.910 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:37:55.524 127.0.0.1       prepare for shutdown

2 попытка


то же что и в 1 попыткен/убралось/.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown

うん......過去ログではそうなっているね。

    2020.03.02 21:58:24.589	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:28.488	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:28.489	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:28.491	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:28.492	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:30.090	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:30.091	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	connection closed

2020.03.02 21:58:24.503 Tester  EURUSD,H1: 24313 ticks, 6171 bars generated. Test passed in 0:00:00.112.
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  242 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  log file "C:\***************\20200302.log" written
2020.03.02 21:58:24.503         test Experts\***************.ex5 on EURUSD,H1 thread finished
2020.03.02 21:58:28.491 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:28.599 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:28.599 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.095 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:30.203 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:30.203 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.493 127.0.0.1       prepare for shutdown

この問題については、以前ここに書きました。

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 2093年までのビルド

