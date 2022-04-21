MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 69

新しいコメント
 
fxsaber:

同じTCを10台は持っているのではないでしょうか。そうすると、セット内のTCの数値は昇順になるはずです。

いいえ、我々はお互いを理解していない、私は後でコードの例とトピックを開き、その後、問題はより明確に表示されます。

 
Edgar Akhmadeev:

さらに悪いことが判明した。FrameInputs関数が失敗する（4001, unexpected internal error）。

パラメータの数ではなく、列挙型のバリアントの数であることを確信しました。

最適化に過大な負荷をかけることになる。これでは遺伝学の意味がない。

FrameInputsを"large "geneticsに補正した。

メッセージありがとうございました。

 

取引サーバーの時刻が午前0時を過ぎ、ローカル時刻が午前0時を過ぎていない場合。そうすると、テスターで過去24時間分を実行することができません。

例えば、今、ある取引サーバーで翌日の00:20。しかし、私のパソコンでは23時20分になっています。テスターは前日のティックの実行を拒否しています。

そのような場合は、サーバータイムで過去24時間分のバックテストを行うことを許可してください。

検索文字列： Uluchshenie 015.

 
Petros Shatakhtsyan:

以前から、遺伝的最適化の文字列のドローダウンの値が、同じ文字列のシングルテストのドローダウンの値と一致しないことに気づいていました。

する人もいれば、しない人もいる。

Relativeではなく、MaxDrawDownを見る必要があります。

 
Andrey Khatimlianskii:

相対値ではなく、MaxDrawDownを見る必要があります。

全ては、Drawdownの種類が書かれていないからです。

どうやら、Equity Drawdown Maximalの ようです。

この誤解は、最適化の結果、現在の残高に対して、利益が最大で、かつ資金のドローダウンが最小になるものを選んでいることに起因している。

テスターでは、相対ドローダウンは常に最大ドローダウン以上となる。

私の場合、注文を出すための最小ロットは残高の大きさに依存し、自動的に決定されるため、疑問が生じます。

相対ドローダウンが最大ドローダウンと等しくなる最大注文開始ロットは どのように選択すればよいですか？ もちろん、これは選択された戦略にも依存します。


ここで、年初から5000の入金で、実際のティックでシングルテストを行った興味深い統計があります。

5000の保証金で注文を開くには、異なる最小ロットがあります。


最適化表に手段別相対ドローダウンが 追加されるとより良いと思う。

 

テスターでシングルパスを実行したときのログが...いやはや、皮肉でなく、これは単なる嘲笑です。

1回のパスには2秒かかり、パスの最後にOnTester()でサービス情報を数行表示します。

次のパスが始まるまで2〜3秒待ち、情報を読み取る。

テスターを1回通すのに2Mbかかるというのは......。2MBの取引情報なんて誰が見るんだ？- 必要かもしれないが、今のように常設ではなく、追加オプションにすべきだと思う。

ご存知のように、開発者であれば、「注文を表示」タブのコンテキストメニューに チェックを入れ、注文以外を表示するオプションを削除するようにしてください - 私たちは何年もこの要求を続けてきました。

ログでテストの開始と終了の情報だけ見たい場合 - ログに基づいて戦略を分析するのは非常に便利です（私たちは行 "______________" によって各テストを分けることができます）、それはクールだろう！？

 
Igor Makanu:

は、各テストを「○○○○」行で区切ることになります。

賛成

 
fxsaber:

賛成

うんうん。

使い方を知っていれば、シングルパスを十数回クリックし、グラフやバックテストタブを見ずにログを解析・解析して、必要なTCを選択することができます

 

TSポートフォリオの自動検索を行ったが、テスターの「グラフ」タブを見る必要がある......。いいのですが、1万枚くらいの「グラフ」画像を見る必要があります。

このようなスケジュール機能のテスターを保存する機能が必要です。

ZS：このオプションがあるのに、私は見つけていないのですか？- そうでない場合は、そのようなグラフを生成するカスタムオプションがあるとありがたいです

 
Igor Makanu:

TSポートフォリオの自動検索を行ったが、テスターの「グラフ」タブを見る必要がある......。いいのですが、1万枚くらいの「グラフ」画像を見る必要があります。

このようなスケジュール機能のテスターを保存する機能が必要です。

ZS：このオプションがあるのに、私は見つけていないのですか？- そうでない場合は、そのようなグラフを生成するカスタム機能があればありがたいです。

一般的には、テスト終了時に取引から自分で生成することを妨げるものはありませんが、通常の機能の方が便利であることは間違いありません。

1...626364656667686970717273747576...84
新しいコメント