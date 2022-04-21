MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...84 新しいコメント Igor Zakharov 2020.04.29 18:57 #721 は、全キャラクターモードに新しい風を吹き込みました。 24行しかないテーブルを31回（ログも）通過させました。 31 - 新規のものが勝手に追加されなくなった ロボットは再コンパイルしなかった。 追加：解決しました - 配列が数文字の範囲外になっています。そのようなパスがスキップされることに以前は気がつきませんでした。 Igor Zakharov 2020.04.29 18:58 #722 Andrey Khatimlianskii: 利益や証拠金を入金通貨に 変換するために使用されているか（テスターではポジションを開くときに自動的に追加されます）。 いいえ、SGDNOKやPLNTRYのようなエキゾチックなものです。 Sealdo Сергей 2020.04.29 20:14 #723 膨大な数のポジションをオープンするEAを最適化しました。オプション「Calculate profit in pips (to speed up...)」で、スピードアップではなく、最適化が遅くなる...。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 20:57 #724 Igor Zakharov:いいえ、SGDNOK、PLNTRYのようなエキゾチックなものがあります。 そして、それらは何に最適化されて いるのか？彼らのスペックには何が書かれているのでしょうか？ 利益をpipsで数える」場合、追加の記号は表示されますか？ Алексей Тарабанов 2020.04.29 23:15 #725 fxsaber: オプティマイザーは、おならごとのログがないという点で単体とは異なります。ロギングがブレーキングの大きな割合を作り出していると思われます。 ターミナルでは、20のEAのバスケットから1つのEAが正常に動作します。 同期出力？かなり可能性がありますね。メタクオーターに質問です。 Алексей Тарабанов 2020.04.29 23:47 #726 開発者に質問：テストログの プリントアウトはどのように組織化されていますか： 直接（DNS）、または遅延（WTO）？ Igor Zakharov 2020.04.30 08:13 #727 Andrey Khatimlianskii: どれが最適化されているのか？彼らのスペックには何が書かれているのでしょうか？ 利益をpipsでカウントする」場合、余計な文字が表示されるのでは？ 再生が停止した（再起動はしていない！コンピュータは冬眠モードになっていた）...。new day, new jokes: グループパスで範囲外の配列がシングルパスで行方不明に......。これらのジョークがどのように展開されるのか、整理してみなければならないだろう。 で、いつもの記号、利益計算方法-FX 追加されました。 USDRUBでシングルテストを行ったところ、3つの新しいシンボルに気づきました。 このようにCHFが共通ですが、USDRUBと Igor Zakharov 2020.04.30 11:20 #728 シンボルへの仕様で、今まで気づかなかったこと。 テスターは迷わず0:00にオープン、つまり気配値ではあるが取引バーではありません fxsaber 2020.05.01 13:11 #729 詳細な最適化ログにそのような行を含めることは可能ですか？ genetic pass (0, 199) returned result 0 in 0:00:00.292 入力パラメータに適切な値（名前なし）を追加しますか？ fxsaber 2020.05.01 13:21 #730 遺伝学の面白いところ。アルゴリズムの深層部では、1の掛け算を最適化係数に置き換えて、その最適化範囲に同じ1が含まれるようにしたのです。 このパラメーターの最適化をジェネティクスで有効にしたところ、パラメーター入力前のジェネティクスが示す結果に近づくこともできませんでした。 このような状況では、新しいパラメータを導入すると、多くの新しい局所極値が追加され、「古い」最大値に到達する方法はないという理解で正しいでしょうか？つまり、このパラメータは明確な何かを導入するのではなく、ノイズを導入していることを示しています。 新しい入力パラメータはゴミとみなしていいのでしょうか？ 1...666768697071727374757677787980...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、全キャラクターモードに新しい風を吹き込みました。
24行しかないテーブルを31回（ログも）通過させました。
31 - 新規のものが勝手に追加されなくなった
ロボットは再コンパイルしなかった。
追加：解決しました - 配列が数文字の範囲外になっています。そのようなパスがスキップされることに以前は気がつきませんでした。
利益や証拠金を入金通貨に 変換するために使用されているか（テスターではポジションを開くときに自動的に追加されます）。
いいえ、SGDNOKやPLNTRYのようなエキゾチックなものです。
いいえ、SGDNOK、PLNTRYのようなエキゾチックなものがあります。
そして、それらは何に最適化されて いるのか？彼らのスペックには何が書かれているのでしょうか？
利益をpipsで数える」場合、追加の記号は表示されますか？
オプティマイザーは、おならごとのログがないという点で単体とは異なります。ロギングがブレーキングの大きな割合を作り出していると思われます。
ターミナルでは、20のEAのバスケットから1つのEAが正常に動作します。
どれが最適化されているのか？彼らのスペックには何が書かれているのでしょうか？
利益をpipsでカウントする」場合、余計な文字が表示されるのでは？
再生が停止した（再起動はしていない！コンピュータは冬眠モードになっていた）...。new day, new jokes: グループパスで範囲外の配列がシングルパスで行方不明に......。これらのジョークがどのように展開されるのか、整理してみなければならないだろう。
で、いつもの記号、利益計算方法-FX
追加されました。
USDRUBでシングルテストを行ったところ、3つの新しいシンボルに気づきました。
このようにCHFが共通ですが、USDRUBと
シンボルへの仕様で、今まで気づかなかったこと。
テスターは迷わず0:00にオープン、つまり気配値ではあるが取引バーではありません
入力パラメータに適切な値（名前なし）を追加しますか？
遺伝学の面白いところ。アルゴリズムの深層部では、1の掛け算を最適化係数に置き換えて、その最適化範囲に同じ1が含まれるようにしたのです。
このパラメーターの最適化をジェネティクスで有効にしたところ、パラメーター入力前のジェネティクスが示す結果に近づくこともできませんでした。
このような状況では、新しいパラメータを導入すると、多くの新しい局所極値が追加され、「古い」最大値に到達する方法はないという理解で正しいでしょうか？つまり、このパラメータは明確な何かを導入するのではなく、ノイズを導入していることを示しています。
新しい入力パラメータはゴミとみなしていいのでしょうか？