MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案

テストを開始する際（Strategy Testerの "Start "をクリックする）、Testerエージェントは必要なファイル（DLLを含む）を内部のMQL{Librariesフォルダにコピーしていないようです。 2つの事象を確認しました。
EAに「Test.dll」ファイルがある場合。
1) Strategy Tester が Test.dll.ex5 ファイルが見つからないと文句を言う。
2) テストエージェントが Test.dll を内部フォルダにコピーしないため、Strategy Tester は Test.dll が見つからないと文句を言う。
% appdata% ♪ Roaming ♪ MetaQuotes ♪ Tester ♪ <MT5 ID> ♪ Agent-127.0.0.1-3000 ♪ MQL5 ♪ Libraries
禁止事項はなかった
深刻なIP遮断があり、サーバーが利用できない状態でした。パスワードが間違っているはずなので、アノニマイザーでログインすることは不可能でした。
一般的に、悪意のあるユーザーから自動的に保護する標準的なものです。
Strategy Testerでも 同じエラーが発生しました！？
2020.02.25 02:03:35.725 Tester ファイル ***.dll.ex5 オープンエラー [2]。
ライブラリの名前を変更（拡張子.ex5を追加）すると、別のエラーが発生します。
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 'Receive_Information' を呼び出せない、 '***.dll' はロードされていない。
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 未解決のインポート関数コール
停止ボタンを押した状態で正確に再現。
責任を持って最適化を行う必要がある場合は、Stopボタンを押さずにTerminalを再起動してから行った方がよいでしょう。
可能性がある。しかし、それに頼ってはいけない。
この動作（停止ボタンを押したときの動作）は修正されており、最新リリースに修正版が含まれています
そうすると、最適化パスがシングルパスと同じでない理由をもう一度探さなければなりません。
テストの専門家がミリ秒単位の刻みをカウントして矛盾を与えていないか？
これで問題を捕らえ、同じExpert Advisorで確認したところ
2340のこのEAでは、それ以上の乖離は見られませんでした。
ライブEAで発生したパスミスマッチ。前回証明された方法を使うことにします。
GA最適化の際に得られた時間軸の統計データを比較してみました。そして、シングルパスのステイタスを。
フレームステートでは、履歴にない刻みで実行されます：私はすぐに、ちょうど1秒で実行される取引/注文がたくさんあることに気づきました。
例えば、履歴のシングルパスには2019.06.04 02:00:00.206の エントリーがあり、フレームパスには2019.06.04 02:00:00.000（ティック履歴にはこの時刻のティックはありません）のエントリーがあります。
そのためには、かなりの時間がかかるのですが...。
しかし、大半の場合、最適化タスクが返す結果はすべて間違っている。
