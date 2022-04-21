MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 65

Andrey Khatimlianskii:

なぜモデレーターがここに駆けつけ、代わりに 投稿を残して削除しないのでしょうか。

?ダブルスタンダード？

なぜなら、私たちのパートでは、言語や居住国に関係なく、誰でも助けを得て、コミュニケーションをとることができるからです。

誤解を招くようなずさんで不正確な自動翻訳ではなく、質問者の言語で原文を見ることは悪いことではないので。

なぜなら、英語は国際的なコミュニケーション言語であり、誰でも学ぼうと思えば学べるからです（簡単な話です）。そして、誰もが翻訳し、助けようと思えば助けられる。

破壊はトイレではなく頭にある」のだから--「ダブルスタンダード」を見たい人はそれを見て、「リゾート」という蔑称を書き込むのだろう。

アンドリュー 自分のプロフィールを読み直して、それに合うようにすることをお勧めします。ありがとうございます。

 
Andrey Khatimlianskii :

なぜモデレーターがここに駆けつけ、投稿を削除し、代わりに残して おかないのですか？

?ダブルスタンダード？

Metaquotesの宣伝のために、ルシアムフォーラムに入らざるを得ない人がいるからです。

その理由を聞くべきでしょう。

 
私は英語もロシア語も母国語ではないので、掲示板に書き込むには多かれ少なかれ翻訳ソフトを使う必要があるのです。


私の言葉を英語に翻訳する際に、翻訳ソフトが明らかな誤りや歪みを示した場合、私はそれを可能な限り修正する方法を知っています。

しかし、どちらかの言語からロシア語に翻訳する過程で、もしエラーがあったとしても、それを見つけることができないし、修正する方法もわからないのです。


ご迷惑をおかけしている方がいらっしゃいましたら、大変申し訳ございません。

ありがとうございます。


 
Artyom Trishkin:

ありがとう、あなたのアドバイスは必要ない。

モデレーターは独自の不文律によって生きており、それは通常のコミュニケーションには絶対に寄与しない。

定期的につまずき、しばらく閲覧専用モードになり、通りすがりの初心者を助けたいと思うばかりにまた引っかかり、長引くのです。

お前らのルールなんてクソ食らえだ


アラン・ヴェルレーエン

Metaquotesの宣伝のためにルシアムフォーラムに行く人がいるからです。

なぜそうなのか、彼らに聞いてみなければわからない。

フォーラムのどの部分でも、どの言語でコミュニケーションしても構わないと思います。MQは英語のスレッドをあまり読まないのが残念です。

 
私のコメントは、あなたについてではなく、モデレーターの仕事についてです。ここでは、英語での質問を歓迎します。

 
Andrey Khatimlianskii:

私のコメントは、あなたについてではなく、モデレーターの仕事についてです。ここでは、英語での質問を歓迎します。

中国の掲示板からです（彼も英語はわからないそうです）。
英語版では、（いつもではありませんが）投稿の編集をクリックし、内蔵の翻訳機で自国語から英語への機械翻訳を行い、その後、投稿の更新をクリックしています。
 
Andrey Khatimlianskii:

ありがとう、あなたのアドバイスは必要ない。

これについては、自分で私のアドバイスを受けたんですね。

なぜモデレーターがここに来て、代わりに メッセージを残して削除しないんだ。

?ダブルスタンダード？

だから、押し付けと思わないでください。あなたが最初に説教して、あなたの「えっ」を表現してください。誰もあなたに、プロフィールに書かれていることではなく、本当のあなたを見せろとは言っていません。

私は席を外す--いい加減なものだ。

 
Andrey Khatimlianskii:

ありがとう、あなたのアドバイスは必要ない。

モデレーターは独自の不文律によって生きており、それは通常のコミュニケーションには絶対に寄与しない。

定期的につまずき、しばらく閲覧専用モードになり、通りすがりの初心者を助けたいと思うばかりにまた引っかかり、長引くのです。

お前らのルールなんてクソ食らえだ


フォーラムのどの部分でも、どの言語でコミュニケーションしても構わないと思います。MQは英語のスレッドをあまり読まないのが残念です。

