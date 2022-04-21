MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 70 1...636465666768697071727374757677...84 新しいコメント Igor Makanu 2020.03.30 21:22 #691 最適化タブで行をマークする機能が非常に不足しています。チェックボックスはスペース（別の列か）を取る可能性が高いですが、少なくとも関心のあるパスを色で強調することは非常に便利な機能です 例えば、「経路」列の行をダブルクリックすると、最適化の対象となる経路をイタリック体 で表示することができます。 私はそれが非常に機能だろうと思う - ヘッダをクリックして並べ替え、行のダブルクリックは、単一のパスを起動すると、通路が成功していると思う - 左端の列でダブルクリックでマークし、さらに興味のある通路を評価し HH：そして、あなたはちょうどフォントを強調するのではなく、列のパスを編集できるようにすることができます - ちょうどベスト、世界、スーパー世界を記録するためにクリック！！えっ夢 fxsaber 2020.03.31 00:33 #692 Igor Makanu: 最適化タブで行をマークする機能が非常に不足しています。チェックボックスはスペース（別の列？）を取る可能性が高いですが、少なくとも関心のあるパスを色で強調することは非常に便利な機能です。 例えば、「経路」列の行をダブルクリックすると、最適化の対象となる経路をイタリック体 で表示することができます。 私はそれが非常に機能だろうと思う - ヘッダをクリックして並べ替え、行のダブルクリックは、単一のパスを起動すると、通路が成功していると思う - 左端の列でダブルクリックでマークし、さらに興味のある通路を評価し HH：そして、あなたはちょうどフォントを強調するのではなく、列のパスを編集できるようにすることができます - ちょうどベスト、クール、スーパークールを記録するためにクリックしました！！ 愛の夢 はい、それは便利ですね。かつてターミナルでやって いたように、テスターの上にGUIアドオンを作るとか。 TradePanel_Csharp www.mql5.com Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.Таблица текущих ордеров/позиций.Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах). Использование Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).Ручная торговля в Терминале на демо/реальных... fxsaber 2020.04.05 19:48 #693 テスターが断念した。2020.04.05 19:12:11.806 Tester USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled ティックバウンスを自らキャンセルした理由は不明です。 fxsaber 2020.04.12 19:02 #694 遺伝子がこんな絵を出すんです。 似たようなことは、以前、何度か連続してジェネレーションを行ったときにしか観察されていない。写真は6本立てのようです。でも、6コアで1ジェネなんです。 その理由は何でしょうか？ fxsaber 2020.04.24 09:45 #695 MQL+WinAPIでこの情報を取得するにはどうすればよいですか？ スクリーナー用に必要です。 ZZZ 今は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかな作業をしています。 Andrey Dik 2020.04.24 10:18 #696 fxsaber: MQL+WinAPIでこの情報を取得するにはどうすればよいですか？ スクリーナー用に必要です。 現在は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかなことをやっています。 すべてのシンボルでテスターで短いテストを実行し、手数料を得るバッチを作ることはできますが、完全に裏技的な解決方法だと思います。 fxsaber 2020.04.24 10:26 #697 Andrey Dik: テスターで全キャラクターに短いテストを実行するバッチを作り、その方法でコミッションを得ることもできますが、それは完全に後手後手のソリューションだと思います。 それが、私の仕事です。全キャラクターにOptimiseモードが あるのでバッチは必要ない。 fxsaber 2020.04.24 10:35 #698 全キャラクター最適化のオプトファイルがTesterで開かない。通常の最適化で問題ありません。 Rashid Umarov 2020.04.24 11:20 #699 fxsaber: 遺伝子がこんな絵を出すんです。 似たようなことは、以前、何度か連続してジェネレーションを行ったときにしか観察されていない。写真は6本立てのようです。でも、6コアで1ジェネなんですよ。 その理由は何でしょうか？ 入力パラメータに時間軸は あるか？ Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков www.mql5.com Все предопределенные периоды графиков имеют уникальные идентификаторы. Идентификатор PERIOD_CURRENT означает текущий период графика, на котором запущена mql5-программа. fxsaber 2020.04.24 19:15 #700 Rashid Umarov: 入力パラメータに時間軸は あるか？ いいえ、コードはティックによるもので、バーとは関係ありません。 1...636465666768697071727374757677...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最適化タブで行をマークする機能が非常に不足しています。チェックボックスはスペース（別の列？）を取る可能性が高いですが、少なくとも関心のあるパスを色で強調することは非常に便利な機能です。
例えば、「経路」列の行をダブルクリックすると、最適化の対象となる経路をイタリック体 で表示することができます。
私はそれが非常に機能だろうと思う - ヘッダをクリックして並べ替え、行のダブルクリックは、単一のパスを起動すると、通路が成功していると思う - 左端の列でダブルクリックでマークし、さらに興味のある通路を評価し
HH：そして、あなたはちょうどフォントを強調するのではなく、列のパスを編集できるようにすることができます - ちょうどベスト、クール、スーパークールを記録するためにクリックしました！！ 愛の夢
はい、それは便利ですね。かつてターミナルでやって いたように、テスターの上にGUIアドオンを作るとか。
遺伝子がこんな絵を出すんです。
似たようなことは、以前、何度か連続してジェネレーションを行ったときにしか観察されていない。写真は6本立てのようです。でも、6コアで1ジェネなんです。
その理由は何でしょうか？
ZZZ 今は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかな作業をしています。
現在は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかなことをやっています。
すべてのシンボルでテスターで短いテストを実行し、手数料を得るバッチを作ることはできますが、完全に裏技的な解決方法だと思います。
テスターで全キャラクターに短いテストを実行するバッチを作り、その方法でコミッションを得ることもできますが、それは完全に後手後手のソリューションだと思います。
それが、私の仕事です。全キャラクターにOptimiseモードが あるのでバッチは必要ない。
入力パラメータに時間軸は あるか？
いいえ、コードはティックによるもので、バーとは関係ありません。