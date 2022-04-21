MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 70

最適化タブで行をマークする機能が非常に不足しています。チェックボックスはスペース（別の列か）を取る可能性が高いですが、少なくとも関心のあるパスを色で強調することは非常に便利な機能です

例えば、「経路」列の行をダブルクリックすると、最適化の対象となる経路をイタリック体 で表示することができます。

私はそれが非常に機能だろうと思う - ヘッダをクリックして並べ替え、行のダブルクリックは、単一のパスを起動すると、通路が成功していると思う - 左端の列でダブルクリックでマークし、さらに興味のある通路を評価し

HH：そして、あなたはちょうどフォントを強調するのではなく、列のパスを編集できるようにすることができます - ちょうどベスト、世界、スーパー世界を記録するためにクリック！！えっ夢

 
はい、それは便利ですね。かつてターミナルでやって いたように、テスターの上にGUIアドオンを作るとか。

テスターが断念した。
2020.04.05 19:12:11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
ティックバウンスを自らキャンセルした理由は不明です。
 

遺伝子がこんな絵を出すんです。

似たようなことは、以前、何度か連続してジェネレーションを行ったときにしか観察されていない。写真は6本立てのようです。でも、6コアで1ジェネなんです。

その理由は何でしょうか？

 

MQL+WinAPIでこの情報を取得するにはどうすればよいですか？


スクリーナー用に必要です。


ZZZ 今は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかな作業をしています。

 
fxsaber:

MQL+WinAPIでこの情報を取得するにはどうすればよいですか？


スクリーナー用に必要です。


現在は、ポジションを建てたり閉じたりして、その結果の手数料を計算するという大まかなことをやっています。

すべてのシンボルでテスターで短いテストを実行し、手数料を得るバッチを作ることはできますが、完全に裏技的な解決方法だと思います。

 
Andrey Dik:

テスターで全キャラクターに短いテストを実行するバッチを作り、その方法でコミッションを得ることもできますが、それは完全に後手後手のソリューションだと思います。

それが、私の仕事です。全キャラクターにOptimiseモードが あるのでバッチは必要ない。

 
全キャラクター最適化のオプトファイルがTesterで開かない。通常の最適化で問題ありません。
 
fxsaber:

遺伝子がこんな絵を出すんです。

似たようなことは、以前、何度か連続してジェネレーションを行ったときにしか観察されていない。写真は6本立てのようです。でも、6コアで1ジェネなんですよ。

その理由は何でしょうか？

入力パラメータに時間軸は あるか？

Rashid Umarov:

入力パラメータに時間軸は あるか？

いいえ、コードはティックによるもので、バーとは関係ありません。

