MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 61

Slava 2020.02.20 14:38 #601

fxsaber:

カスタム、独自のエージェント、実際のティックでエラーフリーな同期。再生用EA。

結果

1行目の値によって、その値がナンセンスであることがすぐにわかる。他の行の値とそんなに違うはずがない。

そして、シングルを走らせること。

GA最適化時に99%のゴミを刻み込む。再現できたかどうか、教えてください。検索文字列：オシブカ 005. プレイアブル

Slava 2020.02.20 14:40 #602

fxsaber:ところで、Terminalを閉じた後もAgentsがメモリにぶら下がっているのは、どういう理由からでしょうか？

そうではないはずです。

長く吊るすのでしょうか？数秒程度なら許容範囲です。

ターミナルを閉じた 後に、ターミナルとテスターのログを表示する。閉じた後のエージェントのログも。

fxsaber 2020.02.20 15:04 #603

Slava:

そうではないはずです。

長い間、吊るされていたのでしょうか？数秒程度なら許容範囲です。

ターミナルを閉じた後に、ターミナルとテスターのログを表示する。閉じた後のエージェントのログも。

分待った（Testerフォルダーを削除 できなかった）。結局、手で釘を打つことになりました。リプレイしなかった。

Andrey Dik 2020.02.20 18:38 #604

fxsaber:

...

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼はフォーラムに投稿することができず、サイトも基本的にブロックされています。

ありがとうございます。

Alexey Viktorov 2020.02.20 19:38 #605

Andrey Dik:

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼は掲示板に投稿できず、サイトもブロックされています。

ありがとうございます。

まだ解決していない場合は、ルーターのリセットをお勧めします。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

Andrey Dik 2020.02.20 19:42 #606

Alexey Viktorov:

まだ解決していない場合は、ルーターのリセットをお勧めします。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

大丈夫

Edgar Akhmadeev 2020.02.20 20:24 #607

Alexey Viktorov:

まだ解決していない場合は、ルーターの再起動をアドバイスしてください。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

最近ログインしたらN年BANされてて心臓に悪いところだった。携帯電話でログインしていたのが原因だと、そのうち気づきました。禁止されたダイナミックIPを取得しました。IPで禁止するのは馬鹿げてる、IPは変わるし、しかも一つのアドレスに何人もいる可能性がある。

fxsaber 2020.02.20 22:05 #608

Andrey Dik:

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼は掲示板に投稿できず、サイトもブロックされています。

ありがとうございました。

fxsaber 2020.02.20 22:10 #609

Slava:

再現性がない

1.クリーンターミナルのあるフォルダにアーカイブを 解凍してください。

fxsaber, 2020.02.20 14:57

2.スクリプトfxsaberanthusCreateSymbol.ex5を 実行します。

数秒後、カスタムシンボルのグラフが表示されます。

2. テスター（CTRL+R）を開き、マークされた設定を選択します。

3.表示された「テスター」ウィンドウの「開始」をクリックします。

4.最初のOptimizationの結果が表示されたら、Stopを押してください。

5.テスター設定でインターバルの開始日を2019.11.01に変更し、開始を押す。

6.Optimization結果におけるDelirious値（ソースから、互いに50以上の差があってはいけないことがわかる）。

この手順を繰り返し行う。100%再現されました。誰がやってみるか、教えてください。

fxsaber 2020.02.21 06:22 #610

最適化は、1パスからできるようにすることを提案します。今は最低でも2つです。
カスタム、独自のエージェント、実際のティックでエラーフリーな同期。再生用EA。
結果
1行目の値によって、その値がナンセンスであることがすぐにわかる。他の行の値とそんなに違うはずがない。
そして、シングルを走らせること。
GA最適化時に99%のゴミを刻み込む。再現できたかどうか、教えてください。検索文字列：オシブカ 005.
ところで、Terminalを閉じた後もAgentsがメモリにぶら下がっているのは、どういう理由からでしょうか？
そうではないはずです。
長く吊るすのでしょうか？数秒程度なら許容範囲です。
ターミナルを閉じた 後に、ターミナルとテスターのログを表示する。閉じた後のエージェントのログも。
分待った（Testerフォルダーを削除 できなかった）。結局、手で釘を打つことになりました。リプレイしなかった。
...
管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼はフォーラムに投稿することができず、サイトも基本的にブロックされています。
ありがとうございます。
まだ解決していない場合は、ルーターのリセットをお勧めします。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。
大丈夫
最近ログインしたらN年BANされてて心臓に悪いところだった。携帯電話でログインしていたのが原因だと、そのうち気づきました。禁止されたダイナミックIPを取得しました。IPで禁止するのは馬鹿げてる、IPは変わるし、しかも一つのアドレスに何人もいる可能性がある。
ありがとうございました。
再現性がない
1.クリーンターミナルのあるフォルダにアーカイブを 解凍してください。
2.スクリプトfxsaberanthusCreateSymbol.ex5を 実行します。
数秒後、カスタムシンボルのグラフが表示されます。
2. テスター（CTRL+R）を開き、マークされた設定を選択します。
3.表示された「テスター」ウィンドウの「開始」をクリックします。
4.最初のOptimizationの結果が表示されたら、Stopを押してください。
5.テスター設定でインターバルの開始日を2019.11.01に変更し、開始を押す。
6.Optimization結果におけるDelirious値（ソースから、互いに50以上の差があってはいけないことがわかる）。
この手順を繰り返し行う。100%再現されました。誰がやってみるか、教えてください。