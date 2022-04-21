MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 61

新しいコメント
 
fxsaber:

カスタム、独自のエージェント、実際のティックでエラーフリーな同期。再生用EA。


結果

1行目の値によって、その値がナンセンスであることがすぐにわかる。他の行の値とそんなに違うはずがない。


そして、シングルを走らせること。


GA最適化時に99%のゴミを刻み込む。再現できたかどうか、教えてください。

検索文字列：オシブカ 005.
プレイアブル
 
fxsaber:

ところで、Terminalを閉じた後もAgentsがメモリにぶら下がっているのは、どういう理由からでしょうか？

そうではないはずです。

長く吊るすのでしょうか？数秒程度なら許容範囲です。

ターミナルを閉じた 後に、ターミナルとテスターのログを表示する。閉じた後のエージェントのログも。

 
Slava:

そうではないはずです。

長い間、吊るされていたのでしょうか？数秒程度なら許容範囲です。

ターミナルを閉じた後に、ターミナルとテスターのログを表示する。閉じた後のエージェントのログも。

分待った（Testerフォルダーを削除 できなかった）。結局、手で釘を打つことになりました。リプレイしなかった。

 
fxsaber:

...

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼はフォーラムに投稿することができず、サイトも基本的にブロックされています。

ありがとうございます。

 
Andrey Dik:

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼は掲示板に投稿できず、サイトもブロックされています。

ありがとうございます。

まだ解決していない場合は、ルーターのリセットをお勧めします。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

 
Alexey Viktorov:

まだ解決していない場合は、ルーターのリセットをお勧めします。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

大丈夫

 
Alexey Viktorov:

まだ解決していない場合は、ルーターの再起動をアドバイスしてください。クロスしていないので、禁止されているわけではありません。

最近ログインしたらN年BANされてて心臓に悪いところだった。携帯電話でログインしていたのが原因だと、そのうち気づきました。禁止されたダイナミックIPを取得しました。IPで禁止するのは馬鹿げてる、IPは変わるし、しかも一つのアドレスに何人もいる可能性がある。

 
Andrey Dik:

管理人様、セイバーがアウトバーンになっているようです、対処をお願いします。彼は掲示板に投稿できず、サイトもブロックされています。

ありがとうございました。

 
Slava:
再現性がない

1.クリーンターミナルのあるフォルダにアーカイブを 解凍してください。


2.スクリプトfxsaberanthusCreateSymbol.ex5を 実行します。


数秒後、カスタムシンボルのグラフが表示されます。


2. テスター（CTRL+R）を開き、マークされた設定を選択します。



3.表示された「テスター」ウィンドウの「開始」をクリックします。



4.最初のOptimizationの結果が表示されたら、Stopを押してください。


5.テスター設定でインターバルの開始日を2019.11.01に変更し、開始を押す。


6.Optimization結果におけるDelirious値（ソースから、互いに50以上の差があってはいけないことがわかる）。


この手順を繰り返し行う。100%再現されました。誰がやってみるか、教えてください。

 
最適化は、1パスからできるようにすることを提案します。今は最低でも2つです。
1...545556575859606162636465666768...84
新しいコメント