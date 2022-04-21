MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 72 1...656667686970717273747576777879...84 新しいコメント fxsaber 2020.04.28 23:01 #711 SBを使ってOOP EAを作る方法を知っている人、20個の同じTSのポートフォリオとしてEAを作成して ください。そして、そのようなTSのポートフォリオのパフォーマンス結果をテスターで共有する。 例えば、私の場合、（保留中の注文の）1つのTSが通過するのに1秒かかります。このような取引20件のポートフォリオには、30分以上かかります。つまり、減速は20倍ではなく、2000倍、つまり2桁も多いのです。 テスターはポートフォリオ取引には適さないことが判明しました。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.28 23:49 #712 fxsaber: 例を挙げると、（保留中の注文で）1つのトレードを通すのに1秒かかります。そんなTSを20枚集めたポートフォリオ＞30分。つまり、20倍ではなく、2000倍という2桁の遅さになっているのです。 Testerはポートフォリオ取引には向かないことがわかりました。 各ティックでの 各TSは、自分自身の注文を探すためにすべての注文を循環して実行されます？ fxsaber 2020.04.29 00:15 #713 Andrey Khatimlianskii: 全てのTCが全ての 注文をループし、自分自身の注文を探すのか？ しかし、それが減速の原因ではありません。例えば、Optimizerで実行すると、ちょうど10倍の速度になります。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 00:44 #714 fxsaber: しかし、それが減速の原因ではありません。例えば、Optimiserで実行すると、ちょうど10倍に速度が上がります。 では、何が遅くなるのか？テスター内部(オーダートリガー、マージン等のチェック)? 注文のリストを1つにして、すべてのTCからアクセスできるようにしたところ、目に見えて作業がはかどりました。 fxsaber 2020.04.29 06:54 #715 Andrey Khatimlianskii: では、何が遅くなっているのでしょうか？テスター内部（注文のトリガー、マージンなどのチェック）？ オプティマイザーがシングルと異なるのは、おならごとのログがないことです。おそらく、ロギングがラグを生んでいるのでしょう。 そうすれば、作業スピードがかなり上がると思います。 ターミナルでは、20のEAのバスケットから1つのEAが完全に動作します。 Igor Makanu 2020.04.29 07:39 #716 fxsaber: SBを使ってOOP EAを作る方法を知っている人、20個の同じTSのポートフォリオとしてEAを作成して ください。そして、そのようなTSのポートフォリオのパフォーマンス結果をテスターで共有する。 例えば、私の場合、（保留中の注文の）1つのTSが通過するのに1秒かかります。このような取引20件のポートフォリオには、30分以上かかります。つまり、減速は20倍ではなく、2000倍、つまり2桁も多いのです。 テスターはポートフォリオ取引には適さないことが判明しました。 コンピュータが混んでいてまだ確認できないが、TSポートフォリオのテスト時間は確実に増えている EAの稼働時間でTCを「スライス」し、EAの稼働時間はほとんど重ならない - そしてタスクは、テスターのTCですでに最適化されたポートフォリオを評価し、ポートフォリオが急落したら - テストは終了する、一般的にテスターで作業することが可能である。 確かにマージンの計算は非常に「高価」な処理で、私のプロファイラではOrderCalcMargin()の呼び出しにほとんどの時間が費やされています。 テスト用EAでテストしてみないとわからない。 fxsaber 2020.04.29 08:10 #717 Igor Makanu: マージン計算は非常に高価な処理であり、私のプロファイラではOrderCalcMargin() の呼び出しに最も時間がかかっています - テスターが同様のチェックを保留中のオーダーに対して行っている可能性が高いです。 この機能はどこにも使っていない。そして、テスター自体が証拠金計算を無視するpipsモードでレースをしています。 Igor Zakharov 2020.04.29 17:01 #718 何だろう、どこを掘ればいいんだろう 市場概要のすべてのシンボルでテストします。 すべてのエージェントが終了し、タイマーが動き続けています。 一番不思議なのは、テストが始まる前、オーバービューには31個、ストップポイントも ありました。しかし、別の8個は勝手にオープンしました。むしろ不思議なのは、エキゾチックから、一度もトレードをオープンしたことがないのです。 Igor Zakharov 2020.04.29 18:05 #719 Igor Zakharov: 一番不思議なのは、テストが始まる前、レビューで31個、ブレイクポイントもありました。しかし、もう8個は勝手に開いてしまいました。かなり不思議です。エキゾチックから、ディールを開いたことがないのです。 コンピュータを再起動した後、オープンの数は42です。「開始」を押した後に表示されます。テストが終了すると、同じ取引が追加されます（一見して、私はそれらをすべてチェックしていません）。ログは、接続、同期...と、いつもと同じです。 Andrey Khatimlianskii 2020.04.29 18:53 #720 Igor Zakharov: コンピュータを再起動すると42になる。「スタート」を押した後に表示される。テストが終了すると、同じものが追加される（一見して、すべてを確認しているわけではない）。 利益や証拠金を入金通貨に 再計算するために使用されますか（テスターではポジションオープン時に自動的に追加されます）？ 1...656667686970717273747576777879...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、私の場合、（保留中の注文の）1つのTSが通過するのに1秒かかります。このような取引20件のポートフォリオには、30分以上かかります。つまり、減速は20倍ではなく、2000倍、つまり2桁も多いのです。
テスターはポートフォリオ取引には適さないことが判明しました。
各ティックでの 各TSは、自分自身の注文を探すためにすべての注文を循環して実行されます？
しかし、それが減速の原因ではありません。例えば、Optimizerで実行すると、ちょうど10倍の速度になります。
では、何が遅くなるのか？テスター内部(オーダートリガー、マージン等のチェック)?
注文のリストを1つにして、すべてのTCからアクセスできるようにしたところ、目に見えて作業がはかどりました。
オプティマイザーがシングルと異なるのは、おならごとのログがないことです。おそらく、ロギングがラグを生んでいるのでしょう。
そうすれば、作業スピードがかなり上がると思います。
ターミナルでは、20のEAのバスケットから1つのEAが完全に動作します。
コンピュータが混んでいてまだ確認できないが、TSポートフォリオのテスト時間は確実に増えている
EAの稼働時間でTCを「スライス」し、EAの稼働時間はほとんど重ならない - そしてタスクは、テスターのTCですでに最適化されたポートフォリオを評価し、ポートフォリオが急落したら - テストは終了する、一般的にテスターで作業することが可能である。
確かにマージンの計算は非常に「高価」な処理で、私のプロファイラではOrderCalcMargin()の呼び出しにほとんどの時間が費やされています。
テスト用EAでテストしてみないとわからない。
この機能はどこにも使っていない。そして、テスター自体が証拠金計算を無視するpipsモードでレースをしています。
何だろう、どこを掘ればいいんだろう
市場概要のすべてのシンボルでテストします。
すべてのエージェントが終了し、タイマーが動き続けています。
一番不思議なのは、テストが始まる前、オーバービューには31個、ストップポイントも ありました。しかし、別の8個は勝手にオープンしました。むしろ不思議なのは、エキゾチックから、一度もトレードをオープンしたことがないのです。
コンピュータを再起動した後、オープンの数は42です。「開始」を押した後に表示されます。テストが終了すると、同じ取引が追加されます（一見して、私はそれらをすべてチェックしていません）。ログは、接続、同期...と、いつもと同じです。
利益や証拠金を入金通貨に 再計算するために使用されますか（テスターではポジションオープン時に自動的に追加されます）？