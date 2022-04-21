MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 72

SBを使ってOOP EAを作る方法を知っている人、20個の同じTSのポートフォリオとしてEAを作成して ください。そして、そのようなTSのポートフォリオのパフォーマンス結果をテスターで共有する。


例えば、私の場合、（保留中の注文の）1つのTSが通過するのに1秒かかります。このような取引20件のポートフォリオには、30分以上かかります。つまり、減速は20倍ではなく、2000倍、つまり2桁も多いのです。

テスターはポートフォリオ取引には適さないことが判明しました。

 
各ティックでの 各TSは、自分自身の注文を探すためにすべての注文を循環して実行されます？

 
しかし、それが減速の原因ではありません。例えば、Optimizerで実行すると、ちょうど10倍の速度になります。

 
では、何が遅くなるのか？テスター内部(オーダートリガー、マージン等のチェック)?

注文のリストを1つにして、すべてのTCからアクセスできるようにしたところ、目に見えて作業がはかどりました。

 
オプティマイザーがシングルと異なるのは、おならごとのログがないことです。おそらく、ロギングがラグを生んでいるのでしょう。

そうすれば、作業スピードがかなり上がると思います。

ターミナルでは、20のEAのバスケットから1つのEAが完全に動作します。

 
コンピュータが混んでいてまだ確認できないが、TSポートフォリオのテスト時間は確実に増えている

EAの稼働時間でTCを「スライス」し、EAの稼働時間はほとんど重ならない - そしてタスクは、テスターのTCですでに最適化されたポートフォリオを評価し、ポートフォリオが急落したら - テストは終了する、一般的にテスターで作業することが可能である。



確かにマージンの計算は非常に「高価」な処理で、私のプロファイラではOrderCalcMargin()の呼び出しにほとんどの時間が費やされています。


テスト用EAでテストしてみないとわからない。

 
この機能はどこにも使っていない。そして、テスター自体が証拠金計算を無視するpipsモードでレースをしています。

 

何だろう、どこを掘ればいいんだろう

市場概要のすべてのシンボルでテストします。

すべてのエージェントが終了し、タイマーが動き続けています。

一番不思議なのは、テストが始まる前、オーバービューには31個、ストップポイントも ありました。しかし、別の8個は勝手にオープンしました。むしろ不思議なのは、エキゾチックから、一度もトレードをオープンしたことがないのです。

 
コンピュータを再起動した後、オープンの数は42です。「開始」を押した後に表示されます。テストが終了すると、同じ取引が追加されます（一見して、私はそれらをすべてチェックしていません）。ログは、接続、同期...と、いつもと同じです。

 
利益や証拠金を入金通貨に 再計算するために使用されますか（テスターではポジションオープン時に自動的に追加されます）？

