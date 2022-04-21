MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 60 1...535455565758596061626364656667...84 新しいコメント fxsaber 2020.02.20 10:01 #591 Slava: 実際のティックでのテスト/最適化？ 自社エージェントか、クラウドからか？ カスタムシンボルでのテストであれば、クラウドエージェントの出番はなくなる。つまり、エージェントは自分たちのものであり、そのログを引っ張ってきて、履歴がどのように同期されたかをログで確認することができるのです カスタム、独自のAgents、リアルティクでのエラーフリーな同期。リプレイ用Expert Advisor。 // Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах). input int inFakeRange1 = 0; input int inFakeRange2 = 0; input int inFakeRange3 = 0; input int inFakeRange4 = 0; input int inFakeRange5 = 0; long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5; void OnTick() { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) Sum += Tick.time_msc % 1000; } double OnTester() { return((double)Sum); } 結果 1行目の値によって、その値がナンセンスであることがすぐにわかる。他の行の値とそんなに違うはずがない。 そして、シングルを走らせること。 GA最適化時に99%のゴミを刻み込む。再現できたかどうか、教えてください。検索文字列：オシブカ 005. Slava 2020.02.20 10:10 #592 fxsaber: カスタム、独自のエージェント、実際のティックでエラーフリーな同期。再生用EA。 結果 1行目の値によって、その値がナンセンスであることがすぐにわかる。他の行の値とそんなに違うはずがない。 そして、シングルを走らせること。 GA最適化時に99%のゴミを刻み込む。再現できたかどうか、教えてください。検索文字列：オシブカ 005. 無意味な値が発行されたエージェントの最適化ログを見る必要があります。 そして、対応するシングルパスのテストログ。 fxsaber 2020.02.20 10:16 #593 Slava: 無意味な値が発行されたエージェントの最適化ログを見る必要があります。 そして、対応するシングルパスのテストログ。 単一の値を見てください。1つだけでなく、すべてのOptimizerの値とは正しく、大きく異なります。つまり、文字通りオプティマイザーのすべての行でエラーが発生しているのです。 過去ログを見てみる。自分で実行するのがいいと思います。 2020.02.20 10:47:18.839 Core 6 genetic pass (5, 312) returned result 10563025086.000000 in 0:00:05.475 2020.02.20 10:47:20.023 Core 2 genetic pass (5, 209) returned result 8885031952.000000 in 0:00:04.947 2020.02.20 10:47:23.048 Core 3 genetic pass (5, 240) returned result 10373435790.000000 in 0:00:05.984 2020.02.20 10:47:23.366 Core 1 genetic pass (5, 181) returned result 10236426953.000000 in 0:00:05.654 2020.02.20 10:47:24.069 Core 4 genetic pass (5, 271) returned result 10597154696.000000 in 0:00:05.768 2020.02.20 10:47:24.509 Core 5 genetic pass (5, 296) returned result 10580660389.000000 in 0:00:05.853 2020.02.20 10:47:24.613 Core 6 genetic pass (5, 313) returned result 10563025078.000000 in 0:00:05.774 2020.02.20 10:47:25.113 Core 2 genetic pass (5, 218) returned result 8885031945.000000 in 0:00:05.089 正しい値を強調表示します。ログを走らせた。Core1のみ正しい値になっています。 fxsaber 2020.02.20 11:05 #594 fxsaber: ログを走らせた。Core1のみ正しい値になっています。 完全にローカライズされています。Core1でのシングルパスとCore2でのシングルパスが一致しない。だから、まだどれが正しいかわからない。 Slava 2020.02.20 11:16 #595 fxsaber: 完全にローカライズされています。Core1でのシングルパスとCore2でのシングルパスは同じではありません。だから、まだどれが正しいとは言えないんです。 エージェントのログには何が書かれているのですか？そこに歴史のシンクが書かれているのです。 fxsaber 2020.02.20 12:04 #596 Slava: エージェントのログには何が書かれているのですか？そこに歴史のシンクが書かれているのです。 いつも再現されないので、違うキャラクターを試してみた。最適化時のエージェントログ。 Core1です。 EL 0 12:57:18.438 127.0.0.1 login (build 2323) ND 0 12:57:18.455 Tester account info found with currency USD FO 0 12:57:18.456 Network 1482 bytes of tester parameters loaded FF 0 12:57:18.456 Network 2748 bytes of input parameters loaded DS 0 12:57:18.456 Tester expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded NK 0 12:57:18.456 Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded PM 0 12:57:18.527 Tester successfully initialized GE 0 12:57:18.527 Network 12 Kb of total initialization data received JR 0 12:57:18.528 Tester Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB OE 0 12:57:18.528 Tester optimization pass 35025 started (batch of 53 tasks) QQ 0 12:57:18.529 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized RP 0 12:57:18.529 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received LF 0 12:57:18.534 History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001 EK 0 12:57:18.534 History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.26 to 2020.02.14 FL 0 12:57:18.537 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started ML 0 12:57:18.538 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 MK 0 12:57:18.538 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06.03 to 2020.02.14 MG 0 12:57:18.882 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02.26 00:08 to 2019.05.31 23:54 CD 0 12:57:18.882 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.26 00:08 QG 0 12:57:26.327 Tester 35025 OnTester result 6963974890 : passed in 0:00:07.795 JQ 0 12:57:31.481 Tester 5593 OnTester result 10077649365 : passed in 0:00:05.153 CE 0 12:57:32.683 127.0.0.1 tester forced to stop DS 0 12:57:32.684 Tester 2 of 53 passes processed (2 successfully finished) in 0:00:12.948 CS 0 12:57:32.684 optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished HE 0 12:57:32.684 127.0.0.1 prepare for shutdown Core2です。 OS 0 12:57:18.438 127.0.0.1 login (build 2323) IG 0 12:57:18.456 Tester account info found with currency USD OL 0 12:57:18.460 Network 1482 bytes of tester parameters loaded OE 0 12:57:18.460 Network 2748 bytes of input parameters loaded EP 0 12:57:18.460 Tester expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded GJ 0 12:57:18.460 Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded FM 0 12:57:18.532 Tester successfully initialized QJ 0 12:57:18.532 Network 12 Kb of total initialization data received IS 0 12:57:18.532 Tester Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB OG 0 12:57:18.532 Tester optimization pass 115298 started (batch of 18 tasks) IQ 0 12:57:18.533 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized KP 0 12:57:18.533 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received KE 0 12:57:18.545 History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.002 FD 0 12:57:18.545 History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.26 to 2020.02.14 DK 0 12:57:18.546 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started PO 0 12:57:18.547 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 HJ 0 12:57:18.547 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06.03 to 2020.02.14 JH 0 12:57:18.856 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02.26 00:08 to 2019.05.31 23:54 PS 0 12:57:18.856 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.26 00:08 EF 0 12:57:25.613 Tester 115298 OnTester result 14612465132 : passed in 0:00:07.073 GP 0 12:57:30.797 Tester 26858 OnTester result 9858144627 : passed in 0:00:05.184 DR 0 12:57:32.684 127.0.0.1 tester forced to stop NR 0 12:57:32.684 Tester 2 of 18 passes processed (2 successfully finished) in 0:00:12.257 CP 0 12:57:32.684 optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished GF 0 12:57:32.685 127.0.0.1 prepare for shutdown Slava 2020.02.20 13:37 #597 fxsaber: いつも再現されないので、違うキャラクターを試してみた。最適化時のエージェントログ。 Core1です。 Core2です。 そして、そのうちの1つのエージェントで、間違った結果が出たのでしょうか？ fxsaber 2020.02.20 14:10 #598 Slava: そのうちの1つのエージェントで、間違った結果を得たのでしょうか？

ログを 書くことを禁じられていたため、そのときのログは残っていない。そこで、Terminalの別のコピーを一から立ち上げて、ログがすべて書き込まれているところで実験を繰り返すことになりました。

上記は、Optimizationのログです。OnTester-resultsはAgentごとにバラバラなので、各Agentは2回のパスをカウントし、その後Stopボタンを押しました。

上記2つのAgentの過去ログです。自分で再現できるような状況を作ってみる。

Slava 2020.02.20 14:16 #599

fxsaber:

ログを書くことを禁じられていたため、そのときのログは残っていない。そこで、Terminalの別のコピーを一から立ち上げて、ログがすべて書き込まれているところで実験を繰り返すことになりました。

上記は、Optimizationのログです。OnTester-resultsはAgentごとにバラバラなので、各Agentは2回のパスをカウントし、その後Stopボタンを押しました。

上記2つのAgentの過去ログです。自分で再現できるような状況を作ってみる。

Agentsのログについては、まさにその通りです。両社とも結果は間違っていたのでしょうか？

正しい結果のエージェントログと間違った結果のエージェントログを見る必要があります。

fxsaber 2020.02.20 14:36 #600

Slava:

具体的には、エージェントのログについてお聞きしています。両社とも結果は間違っていたのでしょうか？

正しい結果のエージェントログと間違った結果のエージェントログを見る必要があります。

どちらのAgentも、最適化 パスの結果が間違っていたのです。クリーンなTerminalでほぼ再現できたのですが...。しばらくしたら、投稿します。

ZS ところで、Terminalを閉じた後、Agentがメモリにぶら下がったままになっているのはなぜですか？

新しいコメント

取引の機会を逃しています。 