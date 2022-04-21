MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 79

新しいコメント
 

ストラテジーテスターで見たところ、取引完了時に手数料が表示されないのですが。

<Trade / PositionInfo.mqh>のライブラリを使っているのですが、手数料を経由して取得できません。

画像をご覧ください。

ストラテジーテスター。

ストラテジーテスターにコミッションを呼び込むにはどうしたらよいか教えてください。

答えが出ることを期待しています。

 
jaffer wilson:

ストラテジーテスターで見たところ、取引完了時に手数料が表示されないのですが。

<Trade / PositionInfo.mqh>のライブラリを使っているのですが、手数料を経由して取得できません。

画像をご覧ください。

ストラテジーテスター。

ストラテジーテスターにコミッションを呼び込むにはどうしたらよいか教えてください。

答えが出ることを期待しています。

ポジションがオープンしている間は、常にコミッションを見ることができるわけではありません。その場合、「マーケットエグジット」トレードの手数料に注意する必要があります。


追記：手数料にはもう一つ、市場に参入するときがあります。そして、「マーケットエントリー」のトレードを探す必要があります。

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
  • www.mql5.com
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая...
 
Vladimir Karputov :

募集中は、常にコミッションを見ることができるわけではありません。その場合、「成行退場」の取引にかかる手数料に注意する必要があります。


追記：手数料にはもう一つ、市場に参入するときがあります。そして、「マーケットエントリー」のトレードを探す必要があります。

しかし、それでは答えにならない。完了した取引のストラテジーテスターにコミッションが表示されないのですが？履歴を検索しても、そこには0件。履歴リストでもコミッションは表示されません。共有した画像を見ていただければわかると思います。

 
jaffer wilson:

しかし、それでは答えにならない。ストラテジーテスターで取引完了時の手数料が表示されないのですが？履歴を見ても、そこにはゼロ。履歴一覧でも、手数料が表示されない。共有した画像を見ていただければわかると思います。

取引サーバーの問題です。

ここでは、実際のアカウントで テスターを実行していますが、コミッションを完全に確認することができます。


 

しかし、フォレックス・シンボルでは


 
jaffer wilson:

しかし、それでは答えにならない。取引完了のストラテジーテスターに手数料が表示されないのですが？履歴を見ても、そこにはゼロ。履歴一覧でも、手数料が表示されない。共有した画像を見ていただければわかると思います。

ブローカーによる。

 
ご回答ありがとうございました。ブローカーに連絡する必要がありそうだ。ブローカーは、MT5の問題だと言っています。MT5ではブローカーの問題だそうです。よろしい......そして、私の問題はそこに残っている。解決策がない......。
 
jaffer wilson:
ご返信ありがとうございました。ブローカーに問い合わせる必要がありそうだ。ブローカーは、MT5の問題だと言っています。MT5ではブローカーの問題だそうです。よろしい......そして、私の問題はそこに残っている。解決策がない......。

初めてですか？この「ブローカー」を捨てて、一刻も早く逃げ出してください。

ブローカー」の技術スタッフが、取引サーバーを設定できないのは、初歩的な文盲と言えるでしょう。

 


この最適化モードでは、計算するシンボルへのパスを選択できるようにしてください。

例えば、先物シンボルや特定のカスタムシンボルに対してのみ最適化を行いたい場合です。そのためには、Market Watchをその都度変更する必要があります。

[Tester]
Symbol= // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка.
Period=M1
Optimization=3
Model=4
FromDate=2020.07.20
ToDate=2020.07.26
ForwardMode=0
Deposit=100000000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6

iniでマスク(EUR*など)を設定できるようになれば良いと思います。

検索文字列： Uluchshenie 023.
 

最適化テーブルの「Run Single Test」メニュー項目を選択した後、シングルパスが通過します。残念ながら、この表のどの行がシングルパスのタブに対応するのかを覚えておく必要が出てきました。このメニュー項目を選択した後、目的の行が弱くハイライトされていれば、最適化の 結果をより快適に操作できます。そんな可能性も考えてみてください。

検索文字列： Uluchshenie 024.
1...72737475767778798081828384
新しいコメント