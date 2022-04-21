MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 79 1...72737475767778798081828384 新しいコメント jaffer wilson 2020.07.19 18:34 #781 ストラテジーテスターで見たところ、取引完了時に手数料が表示されないのですが。 <Trade / PositionInfo.mqh>のライブラリを使っているのですが、手数料を経由して取得できません。 画像をご覧ください。 ストラテジーテスター。 ストラテジーテスターにコミッションを呼び込むにはどうしたらよいか教えてください。 答えが出ることを期待しています。 Vladimir Karputov 2020.07.19 18:38 #782 jaffer wilson:ストラテジーテスターで見たところ、取引完了時に手数料が表示されないのですが。 <Trade / PositionInfo.mqh>のライブラリを使っているのですが、手数料を経由して取得できません。 画像をご覧ください。 ストラテジーテスター。 ストラテジーテスターにコミッションを呼び込むにはどうしたらよいか教えてください。 答えが出ることを期待しています。 ポジションがオープンしている間は、常にコミッションを見ることができるわけではありません。その場合、「マーケットエグジット」トレードの手数料に注意する必要があります。 追記：手数料にはもう一つ、市場に参入するときがあります。そして、「マーケットエントリー」のトレードを探す必要があります。 Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок www.mql5.com Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая... jaffer wilson 2020.07.20 09:27 #783 Vladimir Karputov :募集中は、常にコミッションを見ることができるわけではありません。その場合、「成行退場」の取引にかかる手数料に注意する必要があります。追記：手数料にはもう一つ、市場に参入するときがあります。そして、「マーケットエントリー」のトレードを探す必要があります。 しかし、それでは答えにならない。完了した取引のストラテジーテスターにコミッションが表示されないのですが？履歴を検索しても、そこには0件。履歴リストでもコミッションは表示されません。共有した画像を見ていただければわかると思います。 Vladimir Karputov 2020.07.20 09:33 #784 jaffer wilson:しかし、それでは答えにならない。ストラテジーテスターで取引完了時の手数料が表示されないのですが？履歴を見ても、そこにはゼロ。履歴一覧でも、手数料が表示されない。共有した画像を見ていただければわかると思います。 取引サーバーの問題です。 ここでは、実際のアカウントで テスターを実行していますが、コミッションを完全に確認することができます。 Vladimir Karputov 2020.07.20 09:35 #785 しかし、フォレックス・シンボルでは Petros Shatakhtsyan 2020.07.20 10:58 #786 jaffer wilson:しかし、それでは答えにならない。取引完了のストラテジーテスターに手数料が表示されないのですが？履歴を見ても、そこにはゼロ。履歴一覧でも、手数料が表示されない。共有した画像を見ていただければわかると思います。 ブローカーによる。 jaffer wilson 2020.07.20 18:02 #787 ご回答ありがとうございました。ブローカーに連絡する必要がありそうだ。ブローカーは、MT5の問題だと言っています。MT5ではブローカーの問題だそうです。よろしい......そして、私の問題はそこに残っている。解決策がない......。 Vladimir Karputov 2020.07.20 19:02 #788 jaffer wilson: ご返信ありがとうございました。ブローカーに問い合わせる必要がありそうだ。ブローカーは、MT5の問題だと言っています。MT5ではブローカーの問題だそうです。よろしい......そして、私の問題はそこに残っている。解決策がない......。 初めてですか？この「ブローカー」を捨てて、一刻も早く逃げ出してください。 ブローカー」の技術スタッフが、取引サーバーを設定できないのは、初歩的な文盲と言えるでしょう。 fxsaber 2020.07.26 18:33 #789 この最適化モードでは、計算するシンボルへのパスを選択できるようにしてください。例えば、先物シンボルや特定のカスタムシンボルに対してのみ最適化を行いたい場合です。そのためには、Market Watchをその都度変更する必要があります。[Tester] Symbol= // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка. Period=M1 Optimization=3 Model=4 FromDate=2020.07.20 ToDate=2020.07.26 ForwardMode=0 Deposit=100000000 Currency=EUR ProfitInPips=1 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6iniでマスク(EUR*など)を設定できるようになれば良いと思います。検索文字列： Uluchshenie 023. fxsaber 2020.08.08 09:14 #790 最適化テーブルの「Run Single Test」メニュー項目を選択した後、シングルパスが通過します。残念ながら、この表のどの行がシングルパスのタブに対応するのかを覚えておく必要が出てきました。このメニュー項目を選択した後、目的の行が弱くハイライトされていれば、最適化の 結果をより快適に操作できます。そんな可能性も考えてみてください。検索文字列： Uluchshenie 024. 1...72737475767778798081828384 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ストラテジーテスターで見たところ、取引完了時に手数料が表示されないのですが。
<Trade / PositionInfo.mqh>のライブラリを使っているのですが、手数料を経由して取得できません。
画像をご覧ください。
ストラテジーテスター。
ストラテジーテスターにコミッションを呼び込むにはどうしたらよいか教えてください。
答えが出ることを期待しています。
ポジションがオープンしている間は、常にコミッションを見ることができるわけではありません。その場合、「マーケットエグジット」トレードの手数料に注意する必要があります。
追記：手数料にはもう一つ、市場に参入するときがあります。そして、「マーケットエントリー」のトレードを探す必要があります。
しかし、それでは答えにならない。完了した取引のストラテジーテスターにコミッションが表示されないのですが？履歴を検索しても、そこには0件。履歴リストでもコミッションは表示されません。共有した画像を見ていただければわかると思います。
取引サーバーの問題です。
ここでは、実際のアカウントで テスターを実行していますが、コミッションを完全に確認することができます。
しかし、フォレックス・シンボルでは
ブローカーによる。
ご返信ありがとうございました。ブローカーに問い合わせる必要がありそうだ。ブローカーは、MT5の問題だと言っています。MT5ではブローカーの問題だそうです。よろしい......そして、私の問題はそこに残っている。解決策がない......。
初めてですか？この「ブローカー」を捨てて、一刻も早く逃げ出してください。
ブローカー」の技術スタッフが、取引サーバーを設定できないのは、初歩的な文盲と言えるでしょう。
この最適化モードでは、計算するシンボルへのパスを選択できるようにしてください。
例えば、先物シンボルや特定のカスタムシンボルに対してのみ最適化を行いたい場合です。そのためには、Market Watchをその都度変更する必要があります。
iniでマスク(EUR*など)を設定できるようになれば良いと思います。検索文字列： Uluchshenie 023.
最適化テーブルの「Run Single Test」メニュー項目を選択した後、シングルパスが通過します。残念ながら、この表のどの行がシングルパスのタブに対応するのかを覚えておく必要が出てきました。このメニュー項目を選択した後、目的の行が弱くハイライトされていれば、最適化の 結果をより快適に操作できます。そんな可能性も考えてみてください。検索文字列： Uluchshenie 024.