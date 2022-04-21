MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 30

新しいコメント
 

pipsモードでは、エクイティは天井から取得されます。


再生用EA。

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); }
 

バックテストでは、純利益と総利益が正しく報告されず、その結果、期待収益も正しく報告されないことを、上記のメッセージに付け加えたいと思います。最終的な残高がログで間違っている。

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0)                             
deal #2  buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2)                                
 deal performed [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                         

position closed due end of test at 7093.0 [#2  buy 1.00 PLZL 6659.0]                             
deal #3  sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3)                               
 deal performed [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                               
final balance 104340.00 pips                            

注文や取引で、利益や残高も間違っている。もしかしたら、私が気づいていないことが一気に出てくるかもしれません。

どこかで、pipsの中／からの不要な再計算や、レンガとバットの足し算が行われているようです。

ファイル:
zfpcvs5fjq.png  16 kb
 
Ivan Titov:
私は、取引要求と関数呼び出しの両方で同じボリュームを送信します（他のパラメータも同じです）。しかし、この関数は1つの値を返し、取引要求が実行された後に自由証拠金は別の値で減少します。他に保留中の注文や 未決済のポジションはありません。

コンパイルして実行可能なmql5コードをお願いします。どのキャラクターで、どのサーバーで、どの日付で記述するか。

 

なぜビジュアルテスターは、異なるロットと同じ始値と終値で同じ利益を表示するのですか？



 
Ivan Titov:

なぜ、異なるロットで同じ始値と終値がビジュアルテスターで同じ利益を表示するのですか？



誰かが何も考えずにパラメータを設定したからです。


 
Vladimir Karputov:

コンパイルして実行可能なmql5コードをお願いします。どのシンボルの、どのサーバーの、どの日付の記述か。

テストのコードとスクリーンショットを添付します。オープンデモ：デモ口座。


ファイル:
TestOrderCalcMargin.mq5  4 kb
 

258番に対する明確化。

初回起動 時、5分ほど端末が 表示されない。最初はそんなことはなかった。テスターが開封された場合に発生します。

 

VirtualBoxにWin10を入れて、その中でエージェントを走らせたのですが、ホストターミナル上ではジョブをエージェントに転送できず、エージェントは「準備完了」、最適化が進まない、テスターのログです。

2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。

2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。

2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。

2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。

2019.11.22 18:32:56.385 Tester result cache used 0 times

2019.11.22 18:32:56.385 Tester 遺伝的最適化はパス0（158327079526の）で終了しました。

2019.11.22 18:32:56.385 統計情報 最適化完了 1分33秒

2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 接続を終了しました。

2019.11.22 18:32:56.385 Tester ユーザーによって停止されました。

以下は、仮想マシン上のエージェントのスクリーンショットとログです。

どうしたんだろう？

metatester64マネージャに設定されているエージェントのログアドレスが192.168.1.5ではなく、0.0.0.0になっているのはなぜですか？

 
ウラジーミル・カルプトフ、この問題の 検討を急いでくれ、大きな仕事がかかっている。
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
  • 2019.11.21
  • www.mql5.com
В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ...
 
シングルパス取引履歴を見るときは、ミリ秒を表示してください。
1...232425262728293031323334353637...84
新しいコメント