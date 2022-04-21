MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 30 1...232425262728293031323334353637...84 新しいコメント fxsaber 2019.11.21 07:39 #291 pipsモードでは、エクイティは天井から取得されます。 再生用EA。 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); } traveller00 2019.11.21 08:11 #292 バックテストでは、純利益と総利益が正しく報告されず、その結果、期待収益も正しく報告されないことを、上記のメッセージに付け加えたいと思います。最終的な残高がログで間違っている。 exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0) deal #2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2) deal performed [#2 buy 1.00 PLZL at 6659.0] order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2 buy 1.00 PLZL at 6659.0] position closed due end of test at 7093.0 [#2 buy 1.00 PLZL 6659.0] deal #3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3) deal performed [#3 sell 1.00 PLZL at 7093.0] order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3 sell 1.00 PLZL at 7093.0] final balance 104340.00 pips 注文や取引で、利益や残高も間違っている。もしかしたら、私が気づいていないことが一気に出てくるかもしれません。 どこかで、pipsの中／からの不要な再計算や、レンガとバットの足し算が行われているようです。 ファイル: zfpcvs5fjq.png 16 kb Vladimir Karputov 2019.11.21 09:27 #293 Ivan Titov: 私は、取引要求と関数呼び出しの両方で同じボリュームを送信します（他のパラメータも同じです）。しかし、この関数は1つの値を返し、取引要求が実行された後に自由証拠金は別の値で減少します。他に保留中の注文や 未決済のポジションはありません。 コンパイルして実行可能なmql5コードをお願いします。どのキャラクターで、どのサーバーで、どの日付で記述するか。 Ivan Titov 2019.11.21 14:36 #294 なぜビジュアルテスターは、異なるロットと同じ始値と終値で同じ利益を表示するのですか？ Vladimir Karputov 2019.11.21 14:47 #295 Ivan Titov: なぜ、異なるロットで同じ始値と終値がビジュアルテスターで同じ利益を表示するのですか？ 誰かが何も考えずにパラメータを設定したからです。 Ivan Titov 2019.11.21 15:11 #296 Vladimir Karputov: コンパイルして実行可能なmql5コードをお願いします。どのシンボルの、どのサーバーの、どの日付の記述か。 テストのコードとスクリーンショットを添付します。オープンデモ：デモ口座。 ファイル: TestOrderCalcMargin.mq5 4 kb Good Beer 2019.11.21 19:15 #297 258番に対する明確化。 初回起動 時、5分ほど端末が 表示されない。最初はそんなことはなかった。テスターが開封された場合に発生します。 Andrey Dik 2019.11.22 18:29 #298 VirtualBoxにWin10を入れて、その中でエージェントを走らせたのですが、ホストターミナル上ではジョブをエージェントに転送できず、エージェントは「準備完了」、最適化が進まない、テスターのログです。 2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。 2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。 2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。 2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。 2019.11.22 18:32:56.385 Tester result cache used 0 times 2019.11.22 18:32:56.385 Tester 遺伝的最適化はパス0（158327079526の）で終了しました。 2019.11.22 18:32:56.385 統計情報 最適化完了 1分33秒 2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 接続を終了しました。 2019.11.22 18:32:56.385 Tester ユーザーによって停止されました。 以下は、仮想マシン上のエージェントのスクリーンショットとログです。 どうしたんだろう？ metatester64マネージャに設定されているエージェントのログアドレスが192.168.1.5ではなく、0.0.0.0になっているのはなぜですか？ MetaTrader 5 Strategy Tester: Which method is better Experts: Move Cross Ivan Titov 2019.11.25 06:43 #299 ウラジーミル・カルプトフ、この問題の 検討を急いでくれ、大きな仕事がかかっている。 Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы 2019.11.21www.mql5.com В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ... fxsaber 2019.12.01 10:12 #300 シングルパス取引履歴を見るときは、ミリ秒を表示してください。 1...232425262728293031323334353637...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
pipsモードでは、エクイティは天井から取得されます。
再生用EA。
バックテストでは、純利益と総利益が正しく報告されず、その結果、期待収益も正しく報告されないことを、上記のメッセージに付け加えたいと思います。最終的な残高がログで間違っている。
注文や取引で、利益や残高も間違っている。もしかしたら、私が気づいていないことが一気に出てくるかもしれません。
どこかで、pipsの中／からの不要な再計算や、レンガとバットの足し算が行われているようです。
私は、取引要求と関数呼び出しの両方で同じボリュームを送信します（他のパラメータも同じです）。しかし、この関数は1つの値を返し、取引要求が実行された後に自由証拠金は別の値で減少します。他に保留中の注文や 未決済のポジションはありません。
コンパイルして実行可能なmql5コードをお願いします。どのキャラクターで、どのサーバーで、どの日付で記述するか。
なぜビジュアルテスターは、異なるロットと同じ始値と終値で同じ利益を表示するのですか？
誰かが何も考えずにパラメータを設定したからです。
テストのコードとスクリーンショットを添付します。オープンデモ：デモ口座。
258番に対する明確化。
初回起動 時、5分ほど端末が 表示されない。最初はそんなことはなかった。テスターが開封された場合に発生します。
VirtualBoxにWin10を入れて、その中でエージェントを走らせたのですが、ホストターミナル上ではジョブをエージェントに転送できず、エージェントは「準備完了」、最適化が進まない、テスターのログです。
2019.11.22 18:32:47.821 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。
2019.11.22 18:32:50.118 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。
2019.11.22 18:32:52.317 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。
2019.11.22 18:32:54.421 Agent_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000 に接続している。
2019.11.22 18:32:56.385 Tester result cache used 0 times
2019.11.22 18:32:56.385 Tester 遺伝的最適化はパス0（158327079526の）で終了しました。
2019.11.22 18:32:56.385 統計情報 最適化完了 1分33秒
2019.11.22 18:32:56.385 Agent_192.168.1.5:2000 接続を終了しました。
2019.11.22 18:32:56.385 Tester ユーザーによって停止されました。
以下は、仮想マシン上のエージェントのスクリーンショットとログです。
どうしたんだろう？
metatester64マネージャに設定されているエージェントのログアドレスが192.168.1.5ではなく、0.0.0.0になっているのはなぜですか？