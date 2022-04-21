MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 62 1...555657585960616263646566676869...84 新しいコメント Slava 2020.02.21 06:47 #611 fxsaber: 1.アーカイブを 解凍して、空のTerminalフォルダーに入れます。 2.スクリプトfxsaberanthusCreateSymbol.ex5を 実行します。 数秒後、カスタムシンボルのチャートが表示されます。 2. テスター（CTRL+R）を開き、マークされた設定を選択します。 3.表示された「テスター」ウィンドウの「スタート」をクリックします。 4.最初のOptimizationの結果が表示されたら、Stopを押してください。 5.テスター設定でインターバルの開始日を2019.11.01に変更し、開始を押す。 6.Optimizationの結果におけるDeliriousの値（ソースから、50以上の差があってはいけないことがわかります）。 この手順を繰り返し行う。100%再現されました。誰がやってみるか、教えてください。 やってみます。 私が再現しようとしたティックで順番に試してみてください。MetaQuotes-デモサーバー 1.ターミナルダイアログからCHFJPYをベースにしたカスタムシンボルを作成（名前のみ変更）。 2. CHFJPYのティックを数年分、csvファイルにエクスポート。 3.これらのティックをCHFJPY.customにインポートする。 4.Expert Advisorで遺伝的最適化を実行。さまざまな組み合わせで fxsaber 2020.02.21 07:25 #612 Slava: 私が再現しようとしたティックで順番に試してみてください。MetaQuotes-デモサーバー 再現しました。この範囲の入力で 結果は、互いに50以上の差があってはならない。 昇順にソートし、最高と最低の行を比較します。 SZZここから 手順3～6を繰り返す。 同じ日付で。 fxsaber 2020.02.21 07:39 #613 MQ-DemoでオリジナルのCHFJPYを試しました。再生しました! 時間間隔と開始GAを設定します。 すべてのAgentから最初の数結果が来たら、Stopを押す。 結果が出なければ、ステップ1、時間枠の変更（開始日のみ）に進みます。 3回挑戦して、この結果です。 2020.02.21 08:38:14.104 Core 5 genetic pass (0, 252) returned result 965118462.000000 in 0:00:01.114 2020.02.21 08:38:14.114 Core 2 genetic pass (0, 111) returned result 686545176.000000 in 0:00:00.999 2020.02.21 08:38:14.114 Core 2 genetic pass (0, 112) returned result 686545168.000000 in 0:00:01.011 2020.02.21 08:38:14.332 Core 4 genetic pass (0, 76) returned result 1953417341.000000 in 0:00:01.342 2020.02.21 08:38:14.332 Core 8 genetic pass (0, 181) returned result 2212155593.000000 in 0:00:01.419 2020.02.21 08:38:14.395 Core 3 genetic pass (0, 146) returned result 1326263652.000000 in 0:00:01.154 2020.02.21 08:38:14.871 Core 1 genetic pass (0, 2) returned result 1143628048.000000 in 0:00:01.324 Slava 2020.02.21 08:24 #614 fxsaber: MQ-DemoでオリジナルのCHFJPYを試しました。再生しました! 時間間隔と開始GAを設定します。 すべてのAgentから最初の数結果が来たら、Stopを押す。 結果が出なければ、ステップ1、時間枠の変更（開始日のみ）に進みます。 3回挑戦して、この結果です。 同じことをする。再生されないのです。 テスター・エージェントのログを公開しよう fxsaber 2020.02.21 08:29 #615 Slava: 同じことをする。再生されないんです。 テスターエージェントのログを出せ! すべてのログを添付します。 ファイル: TesterLogs.zip 56 kb Slava 2020.02.21 08:48 #616 fxsaber: すべてのログを添付します。 カスタムではなく、通常のFXのCHFJPYで問題を再現していただきました fxsaber 2020.02.21 09:00 #617 Slava: カスタムではなく、通常のFXのCHFJPYで問題を再現していただきました はい、レギュラーで。そこでパスの刻みが気になったので、EAにラインを追加してみました。 // Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах). input int inFakeRange1 = 0; input int inFakeRange2 = 0; input int inFakeRange3 = 0; input int inFakeRange4 = 0; input int inFakeRange5 = 0; long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5; MqlTick Ticks[1000]; int Count = 0; void OnTick() { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)) { Sum += Tick.time_msc % 1000; if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && (Count < ArraySize(Ticks))) // Запоминаем тики Ticks[Count++] = Tick; } } double OnTester() { FrameAdd(__FILE__, Count, Sum, Ticks); // Отправляем тики через фрейм return((double)Sum); } void OnTesterPass( void ) { ulong Pass; string Name; long id; double Value; MqlTick Ticks2[]; while (FrameNext(Pass, Name, id, Value, Ticks2)) // Принимаем фрейм-тики { FileSave(__FILE__ + "\\" + (string)Pass + ".bin", Ticks2); // Сохраняем на диск Print((string)Pass + " - " + (string)Value); } } そして、2つのファイルを取り出して、スクリプトを使って比較しました。 #include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280 void OnStart() { MqlTick Ticks1[]; MqlTick Ticks2[]; const int Size = (int)MathMin(FileLoad("88021.bin", Ticks1), FileLoad("11921.bin", Ticks2)); // Считали тики из файлов. int Count = 0; for (int i = 0; (i < Size) && (Count < 10); i++) if (_R(Ticks1[i]) != Ticks2[i]) // Если тики отличаются, выводим их значения. { Print(i); ArrayPrint(Ticks1, _Digits, NULL, i, 1); ArrayPrint(Ticks2, _Digits, NULL, i, 1); Print("------------"); Count++; } } 結果 0 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 1 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 2 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 3 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 4 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 5 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 6 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 7 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 8 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 ------------ 9 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.08.28 23:27:03 108.10400 108.12500 0.0000 0 1567034823177 134 0.00000 [time] [bid] [ask] [last] [volume] [time_msc] [flags] [volume_real] [0] 2019.10.11 21:21:11 108.71800 108.74100 0.0000 0 1570828871198 4 0.00000 最適化は2019.06.01から行われました。結果では、最初の刻みが違う日付のものであることがはっきりと分かります。そして、これらの日付は互いに異なっている。 ZS 余分なチェックをした。デリリアムパスごとに記録されたティックは変化せず、最初のティックが最後のティックと同じになります。一般に、GAパスは何か奇妙な刻みの連続をたどります。 fxsaber 2020.02.21 09:33 #618 fxsaber: 一般に、GAのパスは、いくつかの奇妙な刻み目をたどります。 フルブルートフォースモードで再現。この問題は、すべてのOptimize モードに影響します。 Slava 2020.02.21 09:43 #619 fxsaber: はい、レギュラーで。そこでパスの刻みが気になったので、EAにラインを追加してみました。 そして、2つのファイルを取り出して、スクリプトを使って比較しました。 結果 最適化は2019.06.01から行われました。結果では、最初の刻みが違う日付のものであることがはっきりと分かります。そして、これらの日付は互いに異なっている。 停止」ボタンから先の最適化を完了させた場合のみ、効果が現れるのでしょうか？それとも通常の解約でも？ fxsaber 2020.02.21 09:51 #620 Slava: 停止」ボタンから早めに前回の最適化を完了させた場合のみ、効果が発生するのでしょうか？それとも通常の解約でも？ 停止を押す前に、ログと最適化テーブルで、誤ったパスがすでにカウントされていることを確認します。そして、これ以上続けても意味がないので、停止を押しています。 質問を誤解している。 はい、原則として前回のOptimizationで少なくとも1回はStopを押す必要があります。しかし、誤ったOptimizationを打つと、それ以降のものもすべて誤ってしまう（もう時間間隔は変えていない）。 もしかしたら、誰かがリプレイに繋いでくれるかもしれません。あなたのためにそれが動作しないのは奇妙ですが、クリーンな端末で私のために迅速に再生します。 ZS Agents側でログを最大化したクローズドβのようなものがあればいいと思うんです。そうすると、私のマシンのログが問題を局所化したのかもしれません。 1...555657585960616263646566676869...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.アーカイブを 解凍して、空のTerminalフォルダーに入れます。
2.スクリプトfxsaberanthusCreateSymbol.ex5を 実行します。
数秒後、カスタムシンボルのチャートが表示されます。
2. テスター（CTRL+R）を開き、マークされた設定を選択します。
3.表示された「テスター」ウィンドウの「スタート」をクリックします。
4.最初のOptimizationの結果が表示されたら、Stopを押してください。
5.テスター設定でインターバルの開始日を2019.11.01に変更し、開始を押す。
6.Optimizationの結果におけるDeliriousの値（ソースから、50以上の差があってはいけないことがわかります）。
この手順を繰り返し行う。100%再現されました。誰がやってみるか、教えてください。
やってみます。
私が再現しようとしたティックで順番に試してみてください。MetaQuotes-デモサーバー
1.ターミナルダイアログからCHFJPYをベースにしたカスタムシンボルを作成（名前のみ変更）。
2. CHFJPYのティックを数年分、csvファイルにエクスポート。
3.これらのティックをCHFJPY.customにインポートする。
4.Expert Advisorで遺伝的最適化を実行。さまざまな組み合わせで
私が再現しようとしたティックで順番に試してみてください。MetaQuotes-デモサーバー
再現しました。この範囲の入力で
結果は、互いに50以上の差があってはならない。
昇順にソートし、最高と最低の行を比較します。
SZZここから 手順3～6を繰り返す。 同じ日付で。
MQ-DemoでオリジナルのCHFJPYを試しました。再生しました!
MQ-DemoでオリジナルのCHFJPYを試しました。再生しました!
同じことをする。再生されないのです。
テスター・エージェントのログを公開しよう
同じことをする。再生されないんです。
テスターエージェントのログを出せ!
すべてのログを添付します。
すべてのログを添付します。
カスタムではなく、通常のFXのCHFJPYで問題を再現していただきました
はい、レギュラーで。そこでパスの刻みが気になったので、EAにラインを追加してみました。
そして、2つのファイルを取り出して、スクリプトを使って比較しました。
結果
最適化は2019.06.01から行われました。結果では、最初の刻みが違う日付のものであることがはっきりと分かります。そして、これらの日付は互いに異なっている。
ZS 余分なチェックをした。デリリアムパスごとに記録されたティックは変化せず、最初のティックが最後のティックと同じになります。一般に、GAパスは何か奇妙な刻みの連続をたどります。
一般に、GAのパスは、いくつかの奇妙な刻み目をたどります。
フルブルートフォースモードで再現。この問題は、すべてのOptimize モードに影響します。
はい、レギュラーで。そこでパスの刻みが気になったので、EAにラインを追加してみました。
そして、2つのファイルを取り出して、スクリプトを使って比較しました。
結果
最適化は2019.06.01から行われました。結果では、最初の刻みが違う日付のものであることがはっきりと分かります。そして、これらの日付は互いに異なっている。
停止」ボタンから早めに前回の最適化を完了させた場合のみ、効果が発生するのでしょうか？それとも通常の解約でも？
停止を押す前に、ログと最適化テーブルで、誤ったパスがすでにカウントされていることを確認します。そして、これ以上続けても意味がないので、停止を押しています。
質問を誤解している。
はい、原則として前回のOptimizationで少なくとも1回はStopを押す必要があります。しかし、誤ったOptimizationを打つと、それ以降のものもすべて誤ってしまう（もう時間間隔は変えていない）。
もしかしたら、誰かがリプレイに繋いでくれるかもしれません。あなたのためにそれが動作しないのは奇妙ですが、クリーンな端末で私のために迅速に再生します。
ZS Agents側でログを最大化したクローズドβのようなものがあればいいと思うんです。そうすると、私のマシンのログが問題を局所化したのかもしれません。