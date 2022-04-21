MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 67 1...606162636465666768697071727374...84 新しいコメント fxsaber 2020.03.03 07:41 #661 Testerの問題やバギングをより効果的に処理するために、TesterのログとすべてのAgentのログが必要です。それらをすべてアーカイブに保存し、ここに掲載するのは、多くの人にとってかなり大変なことです。特に、ファイルマネージャーを所有していない人。 このメニューで提案するのは すべてのログをアーカイブに保存する」オプションを追加することを提案します。サブフォルダーのパスも含めて、すべてのログをZIPアーカイブで保存する場合。 検索文字列： Uluchshenie 013. Aleksei Skrypnev 2020.03.04 14:22 #662 @Slava このエージェントログは何を意味するのでしょうか？これが最初から最後までのフルフラグメントです。журнал агента 2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1 2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed 2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1 cannot accept connect, agent is busy 2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1 prepare for shutdown Slava 2020.03.04 15:37 #663 Askr:@Slava このエージェントログは何を意味するのでしょうか？これが最初から最後までのフルフラグメントです。 コミュニケーションが途絶えてしまったのです。接続が切れた場合、テスターは終了する必要があります。 クライアント端末からの次の接続で、テスターがまだ作業を終えていないことが判明した。したがって、着信接続は拒否されました。 削除済み 2020.03.04 17:40 #664 Rashid Umarov: 禁止事項なし ラシッド、今すぐ確認してください。fxsaberはまた自動追放されたそうです。 Rashid Umarov 2020.03.04 17:41 #665 trader_number_one: ラシッド、今すぐ確認してください。fxsaberはまた自動追放されたそうです。 禁止事項はないそうです。 jaffer wilson 2020.03.04 17:47 #666 ストラテジーテスターで新しいエラーを発見しました：https://www.mql5.com/ru/forum/334182 Объект не работает в тестере стратегий MQL5 2020.03.04www.mql5.com У меня есть следующий пример кода. Я пытаюсь запустить его в тестере стратегий. Это не работает. В реальном режиме это работает... Kang Feng 2020.03.04 22:55 #667 MT5のテスターフォルダ内のJamdiskの接続設定を削除しました。 バージョン2347では、ストラテジーテスターで最適化テストが正常に実行できるようになったようです。 すべての最適化テストの結果は、個別のテストとまったく同じになりました。 MT5テスターのフォルダのramdiskリンク設定を解除しました。 バージョン2347で、ストラテジーテスターが正常に最適化テストを実行できるようになったようです。 すべての最適化テストの結果は、個別のテストとまったく同じになりました。 スラーバ fxsaber 2020.03.05 06:06 #668 Rashid Umarov: 禁止事項はないそうです。 現在はすべて正常な状態に戻っています。問題のある状況は次のようなものだ。 2回とも、画像アップロードを伴う大きな記事の長時間の入力作業中にハマりました。 長かった-おそらく1時間以上（何度も気が散って、また戻ってきた）。おそらく、この行動でセキュリティシステムが作動しているのでしょう。 はっきり言って、何時間もサイトにアクセスできなくなる。写真上 Igor Makanu 2020.03.05 08:09 #669 fxsaber: 403エラーは禁止事項ではありません 昨年、PCで403エラーになりましたが、Androidで5時間くらい問題なく掲示板を読みました。 モデムを再起動したら、一発ですべてが正常に動作するようになった。 fxsaber 2020.03.05 08:14 #670 Igor Makanu: 403エラーは禁止事項ではありません 昨年、PCで403エラーになりましたが、Androidで5時間くらい問題なく掲示板を読みました。 モデムを再起動したら、すぐにすべてが正常に動作するようになりました。 AndroidはIPが違うのでしょう。 ルータは再起動後にIPを変更する義務はない。IPブロックが行われるのは理解できる。 1...606162636465666768697071727374...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Testerの問題やバギングをより効果的に処理するために、TesterのログとすべてのAgentのログが必要です。それらをすべてアーカイブに保存し、ここに掲載するのは、多くの人にとってかなり大変なことです。特に、ファイルマネージャーを所有していない人。
このメニューで提案するのは
すべてのログをアーカイブに保存する」オプションを追加することを提案します。サブフォルダーのパスも含めて、すべてのログをZIPアーカイブで保存する場合。
検索文字列： Uluchshenie 013.
@Slava このエージェントログは何を意味するのでしょうか？これが最初から最後までのフルフラグメントです。
コミュニケーションが途絶えてしまったのです。接続が切れた場合、テスターは終了する必要があります。
クライアント端末からの次の接続で、テスターがまだ作業を終えていないことが判明した。したがって、着信接続は拒否されました。
禁止事項なし
ラシッド、今すぐ確認してください。fxsaberはまた自動追放されたそうです。
禁止事項はないそうです。
MT5のテスターフォルダ内のJamdiskの接続設定を削除しました。
バージョン2347では、ストラテジーテスターで最適化テストが正常に実行できるようになったようです。
すべての最適化テストの結果は、個別のテストとまったく同じになりました。
禁止事項はないそうです。
現在はすべて正常な状態に戻っています。問題のある状況は次のようなものだ。
2回とも、画像アップロードを伴う大きな記事の長時間の入力作業中にハマりました。
長かった-おそらく1時間以上（何度も気が散って、また戻ってきた）。おそらく、この行動でセキュリティシステムが作動しているのでしょう。
はっきり言って、何時間もサイトにアクセスできなくなる。写真上
403エラーは禁止事項ではありません
昨年、PCで403エラーになりましたが、Androidで5時間くらい問題なく掲示板を読みました。
モデムを再起動したら、一発ですべてが正常に動作するようになった。
