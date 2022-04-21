MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 67

Testerの問題やバギングをより効果的に処理するために、TesterのログとすべてのAgentのログが必要です。それらをすべてアーカイブに保存し、ここに掲載するのは、多くの人にとってかなり大変なことです。特に、ファイルマネージャーを所有していない人。

このメニューで提案するのは

すべてのログをアーカイブに保存する」オプションを追加することを提案します。サブフォルダーのパスも含めて、すべてのログをZIPアーカイブで保存する場合。

検索文字列： Uluchshenie 013.

 
@Slava このエージェントログは何を意味するのでしょうか？これが最初から最後までのフルフラグメントです。

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown
 
Askr:
@Slava このエージェントログは何を意味するのでしょうか？これが最初から最後までのフルフラグメントです。

コミュニケーションが途絶えてしまったのです。接続が切れた場合、テスターは終了する必要があります。

クライアント端末からの次の接続で、テスターがまだ作業を終えていないことが判明した。したがって、着信接続は拒否されました。

削除済み  
Rashid Umarov:

禁止事項なし

ラシッド、今すぐ確認してください。fxsaberはまた自動追放されたそうです。
 
trader_number_one:
ラシッド、今すぐ確認してください。fxsaberはまた自動追放されたそうです。

禁止事項はないそうです。

 
MT5のテスターフォルダ内のJamdiskの接続設定を削除しました。

バージョン2347では、ストラテジーテスターで最適化テストが正常に実行できるようになったようです。

すべての最適化テストの結果は、個別のテストとまったく同じになりました。


スラーバ



 
Rashid Umarov:

禁止事項はないそうです。

現在はすべて正常な状態に戻っています。問題のある状況は次のようなものだ。


2回とも、画像アップロードを伴う大きな記事の長時間の入力作業中にハマりました。

長かった-おそらく1時間以上（何度も気が散って、また戻ってきた）。おそらく、この行動でセキュリティシステムが作動しているのでしょう。

はっきり言って、何時間もサイトにアクセスできなくなる。写真上

 
fxsaber:

403エラーは禁止事項ではありません

昨年、PCで403エラーになりましたが、Androidで5時間くらい問題なく掲示板を読みました。

モデムを再起動したら、一発ですべてが正常に動作するようになった。

 
Igor Makanu:

403エラーは禁止事項ではありません

昨年、PCで403エラーになりましたが、Androidで5時間くらい問題なく掲示板を読みました。

モデムを再起動したら、すぐにすべてが正常に動作するようになりました。

AndroidはIPが違うのでしょう。

ルータは再起動後にIPを変更する義務はない。IPブロックが行われるのは理解できる。

