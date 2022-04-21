MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 71

新しいコメント
 
fxsaber:
全キャラクター最適化のオプトファイルがTesterで開かない。通常の最適化で問題ありません。
詳細を教えてください。ステップ・バイ・ステップ
 
Slava:
詳細を教えてください。ステップ・バイ・ステップ

全キャラクターに最適化しました。

Tester->Review->Previous results->Opt-file with optimisation by all charactersを選択します。

何も起こらない。

 
オプティマイザーが完全に壊れたようです。ジンネットに挑戦しているのですが、10000を500セット出して死んでしまいます。最適化の時間だけが長くなる。エージェントでタスクは追加されるが、実行は止まっている。
混乱します。いつになったら直してくれるんだろう。この間は問題なかったようです。しかし、今日はそうではありません。
ファイル:
IMG_20200426_125909.jpg  6654 kb
 
Anatoliy Dzhumko:
オプティマイザーが完全に壊れたようです。 ジーネットを動かそうとしているのですが、10000を500セット出して死んでしまいます。最適化の時間だけが長くなる。エージェントでは、タスクは追加されるが、実行は止まっている。
混乱します。いつになったら直してくれるんだろう。この間は問題なかったようです。今日は違うんです。
すでにすべてクリーニング済みです。何度か全部再インストールしても、まだ。
 
Anatoliy Dzhumko:
もう全部きれいにしました。何度か全部再インストールしても、まだ。

あなたのEAの中身は誰も知らない。私の場合は、特に問題は感じませんでした。

 
Anatoliy Dzhumko:
もう全部きれいにしました。何度か全部再インストールしても、まだ。

"Still "のスペルです。あと、悪口は勘弁してください。あなたの投稿から失礼を削除しました。

 
みんなに謝る。別のフクロウを開始。大丈夫です。過労で疲れているのでしょう。
 

ターミナルにあるあるEAのバックテストチャートには、なぜ乳輪の矢印でトレードが表示されるのでしょうか？


そしてもう一方のEAには乳輪が写っていない？

 
fxsaber:

ターミナルにあるあるEAのバックテストチャートには、なぜ乳輪の矢印でトレードが表示されるのでしょうか？


そしてもう一方のEAには乳輪が写っていない？

ローソク足／バー表示ボタンが異なって押された場合


 
Igor Makanu:

ボタン表示 jap.candle / bars differently pressed

ありがとうございます、知りませんでした。

1...646566676869707172737475767778...84
新しいコメント