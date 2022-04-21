MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 71 1...646566676869707172737475767778...84 新しいコメント Slava 2020.04.24 21:02 #701 fxsaber: 全キャラクター最適化のオプトファイルがTesterで開かない。通常の最適化で問題ありません。 詳細を教えてください。ステップ・バイ・ステップ fxsaber 2020.04.24 22:41 #702 Slava: 詳細を教えてください。ステップ・バイ・ステップ 全キャラクターに最適化しました。 Tester->Review->Previous results->Opt-file with optimisation by all charactersを選択します。 何も起こらない。 Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 01:03 #703 オプティマイザーが完全に壊れたようです。ジンネットに挑戦しているのですが、10000を500セット出して死んでしまいます。最適化の時間だけが長くなる。エージェントでタスクは追加されるが、実行は止まっている。混乱します。いつになったら直してくれるんだろう。この間は問題なかったようです。しかし、今日はそうではありません。 ファイル: IMG_20200426_125909.jpg 6654 kb Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 10:45 #704 Anatoliy Dzhumko: オプティマイザーが完全に壊れたようです。 ジーネットを動かそうとしているのですが、10000を500セット出して死んでしまいます。最適化の時間だけが長くなる。エージェントでは、タスクは追加されるが、実行は止まっている。 混乱します。いつになったら直してくれるんだろう。この間は問題なかったようです。今日は違うんです。 すでにすべてクリーニング済みです。何度か全部再インストールしても、まだ。 fxsaber 2020.04.26 10:49 #705 Anatoliy Dzhumko: もう全部きれいにしました。何度か全部再インストールしても、まだ。 あなたのEAの中身は誰も知らない。私の場合は、特に問題は感じませんでした。 Artyom Trishkin 2020.04.26 10:55 #706 Anatoliy Dzhumko: もう全部きれいにしました。何度か全部再インストールしても、まだ。 "Still "のスペルです。あと、悪口は勘弁してください。あなたの投稿から失礼を削除しました。 Anatoliy Dzhumko 2020.04.26 12:02 #707 みんなに謝る。別のフクロウを開始。大丈夫です。過労で疲れているのでしょう。 fxsaber 2020.04.27 18:12 #708 ターミナルにあるあるEAのバックテストチャートには、なぜ乳輪の矢印でトレードが表示されるのでしょうか？ そしてもう一方のEAには乳輪が写っていない？ Igor Makanu 2020.04.27 18:16 #709 fxsaber: ターミナルにあるあるEAのバックテストチャートには、なぜ乳輪の矢印でトレードが表示されるのでしょうか？ そしてもう一方のEAには乳輪が写っていない？ ローソク足／バー表示ボタンが異なって押された場合 fxsaber 2020.04.27 18:20 #710 Igor Makanu: ボタン表示 jap.candle / bars differently pressed ありがとうございます、知りませんでした。 1...646566676869707172737475767778...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オプティマイザーが完全に壊れたようです。 ジーネットを動かそうとしているのですが、10000を500セット出して死んでしまいます。最適化の時間だけが長くなる。エージェントでは、タスクは追加されるが、実行は止まっている。
あなたのEAの中身は誰も知らない。私の場合は、特に問題は感じませんでした。
"Still "のスペルです。あと、悪口は勘弁してください。あなたの投稿から失礼を削除しました。
ローソク足／バー表示ボタンが異なって押された場合
ありがとうございます、知りませんでした。