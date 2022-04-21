MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 63 1...565758596061626364656667686970...84 新しいコメント Slava 2020.02.21 09:57 #621 fxsaber: 停止を押す前に、ログと最適化テーブルで、誤ったパスがすでにカウントされていることを確認します。そして、これ以上続けても意味がないので、停止を押しています。 質問を誤解している。 はい、原則として前回のOptimizationで少なくとも1回はStopを押す必要があります。しかし、誤ったOptimizationを打つと、すぐに次のものもすべて誤ってしまう（もう時間間隔は変えていない）。 もしかしたら、誰かがリプレイに繋いでくれるかもしれません。不思議なことに、私にはきれいなTerminalですぐに再生されるのです。 停止を押したまま正確に再生された。 フィギュアリング・イット・アウト fxsaber 2020.02.21 10:00 #622 Slava: ストップのプレスで正確に再現。 対処する 捕らえどころのないジョーを捕まえるために自分を吊るし上げる。 fxsaber 2020.02.22 09:50 #623 最適化を始めても、何かを考慮するのを忘れてしまうことはよくあることです。止めて、修正して、元通りにスタートさせなければならないのです。 そのため、この誤ったバリアント起動のOptimizationは、不要なキャッシュの形でぶら下がり、キャッシュのリストで目の前にちらつくなどしているのです。 この選択肢を考えてみてはどうだろうか。停止ボタンがクリックされた場合、その横にXを表示し、クリックするとこのゴミのようなキャッシュエントリーを削除するようにします。検索文字列は、「Uluchshenie 008」です。 fxsaber 2020.02.22 10:21 #624 チャートコメントでシングルパスチャートを開く際、EAデータだけでなく、対応するtstファイル名も教えて欲しいという大きな要望があります。 Optimisationチャートについても 同様の要望がある。せめて、opt-fileの名前をどこかに明記してください。検索文字列： Uluchshenie 009. Kang Feng 2020.02.22 11:06 #625 MT5のストラテジーテスターをずっとまともに使えていない。 今日までは、ローカルのCPUコアで2280版を使用して、正しい結果を得ることができました。 LAN上のリモートCPUコアに配置されたテスターエージェントは、常に2280以降のバグがあるバージョンへのアップグレードを強制され、すべてのリモートテスターエージェントが不正な結果を返すようになりました。 そのため、LAN上に配置された多くの演算能力が無駄になる中、ローカルコンピュータで最適化が行われるのを気長に待つ必要が長い間あったのです。 metaquotesが新しいリリースバージョンでバグを修正し、ストラテジーテスターが少なくとも機能するツールになることをとても期待しています。 そして今日、ついにバージョン2340を手に入れました。 すると、ローカルCPUコアでの最適化タスクでも、正しい結果が得られないことがわかりました。 私の投稿を英語からロシア語に翻訳しなかったのは、申し訳ありません。 fxsaber 2020.02.22 11:16 #626 tickfenix: すると、ローカルCPUコアでの最適化タスクでも、正しい結果が得られないことがわかりました。 このスレッドの最後の何ページかはこの問題に特化しています。開発者は昨日、このバグを再現することに成功し、修正を行っています。 Kang Feng 2020.02.22 11:24 #627 fxsaber: このスレッドの最後の数ページは、この問題に費やされています。開発者は昨日、このバグを再現することに成功し、修正に取り掛かっています。 そう言ってもらえると、とてもうれしいです今、私は祈り始める。 Rashid Umarov 2020.02.22 14:11 #628 fxsaber: いつもありがとうございます 禁止事項なし ingram 2020.02.22 14:32 #629 C#で書かれたDLLを持っています。昨日まで動いていたのに！？ 今日、そのようなEA（必要最低限に簡略化）を動かそうとしたとき。 #import "core.dll" int OnInit() { Class1::Inc(); return(INIT_SUCCEEDED); } ログでギブアップ。 2020.02.22 16:29:16.925 Tester file C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Libraries\core.dll.ex5 open error [2] どうやら、何らかの理由でex5ファイル((( が検索されるのが問題のようです。 削除済み 2020.02.22 16:08 #630 こんにちは、ロシア語が分からないので、ロシア語で投稿しなくてすみません。 私の投稿は、ingramが投稿したDLLの問題に関連しています。 MetaTrader 2340にアップデート したところ、Strategy TesterのカスタムC++ DLLロードが壊れて いることに気づきました。カスタムDLLを使用するEAがあるのですが、Strategy TesterがDLLを読み込むことができないため、動作しなくなりました。バージョン2340以前は、すべて正常に動作していました。可視化モードを使っています。 このエラーを再現するために、test.dllを使った簡単なEAを書きました。テストDLLは、"void __stdcall test(int & x) "という1つの関数だけをエクスポートしています。 ストラテジーテスターでEAを実行しようとすると、こんなエラーが出ます。 2020.02.21 22:57:17.607 Tester file C:\UsersLuis﹑AppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑TerminalⒸD0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075ⒸMQL5ExpertsⒸLuis/TestExpertⒸDll.ex5 open error [2]. 以下はEAコードです。 #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "TestDLL.dll" void test (int& x); #import //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- int p = 0; test(p); Print (p); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- そして、以下がDLLコード（C++）です。 #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport) _DLLAPI void __stdcall test(int & x) { x = 25; return; } BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved ) { switch (ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break; } return TRUE; } この問題を再現するためのサンプルEAを添付します。この問題を解決するにはどうすればいいのか。 感謝 ファイル: TestExpert.zip 19 kb MetaTrader 5 Strategy Tester: New MetaTrader 5 Platform トレーダーのライフハック: テストの比較レポート 1...565758596061626364656667686970...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
質問を誤解している。
はい、原則として前回のOptimizationで少なくとも1回はStopを押す必要があります。しかし、誤ったOptimizationを打つと、すぐに次のものもすべて誤ってしまう（もう時間間隔は変えていない）。
もしかしたら、誰かがリプレイに繋いでくれるかもしれません。不思議なことに、私にはきれいなTerminalですぐに再生されるのです。
停止を押したまま正確に再生された。
ストップのプレスで正確に再現。
最適化を始めても、何かを考慮するのを忘れてしまうことはよくあることです。止めて、修正して、元通りにスタートさせなければならないのです。
そのため、この誤ったバリアント起動のOptimizationは、不要なキャッシュの形でぶら下がり、キャッシュのリストで目の前にちらつくなどしているのです。
この選択肢を考えてみてはどうだろうか。停止ボタンがクリックされた場合、その横にXを表示し、クリックするとこのゴミのようなキャッシュエントリーを削除するようにします。検索文字列は、「Uluchshenie 008」です。
チャートコメントでシングルパスチャートを開く際、EAデータだけでなく、対応するtstファイル名も教えて欲しいという大きな要望があります。
Optimisationチャートについても 同様の要望がある。せめて、opt-fileの名前をどこかに明記してください。検索文字列： Uluchshenie 009.
MT5のストラテジーテスターをずっとまともに使えていない。
今日までは、ローカルのCPUコアで2280版を使用して、正しい結果を得ることができました。
そのため、LAN上に配置された多くの演算能力が無駄になる中、ローカルコンピュータで最適化が行われるのを気長に待つ必要が長い間あったのです。
metaquotesが新しいリリースバージョンでバグを修正し、ストラテジーテスターが少なくとも機能するツールになることをとても期待しています。
そして今日、ついにバージョン2340を手に入れました。
すると、ローカルCPUコアでの最適化タスクでも、正しい結果が得られないことがわかりました。
私の投稿を英語からロシア語に翻訳しなかったのは、申し訳ありません。
このスレッドの最後の何ページかはこの問題に特化しています。開発者は昨日、このバグを再現することに成功し、修正を行っています。
そう言ってもらえると、とてもうれしいです今、私は祈り始める。
いつもありがとうございます
C#で書かれたDLLを持っています。昨日まで動いていたのに！？
今日、そのようなEA（必要最低限に簡略化）を動かそうとしたとき。
ログでギブアップ。
どうやら、何らかの理由でex5ファイル((( が検索されるのが問題のようです。
こんにちは、ロシア語が分からないので、ロシア語で投稿しなくてすみません。
私の投稿は、ingramが投稿したDLLの問題に関連しています。 MetaTrader 2340にアップデート したところ、Strategy TesterのカスタムC++ DLLロードが壊れて いることに気づきました。カスタムDLLを使用するEAがあるのですが、Strategy TesterがDLLを読み込むことができないため、動作しなくなりました。バージョン2340以前は、すべて正常に動作していました。可視化モードを使っています。
このエラーを再現するために、test.dllを使った簡単なEAを書きました。テストDLLは、"void __stdcall test(int & x) "という1つの関数だけをエクスポートしています。
2020.02.21 22:57:17.607 Tester file C:\UsersLuis﹑AppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑TerminalⒸD0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075ⒸMQL5ExpertsⒸLuis/TestExpertⒸDll.ex5 open error [2].
以下はEAコードです。
そして、以下がDLLコード（C++）です。
この問題を再現するためのサンプルEAを添付します。この問題を解決するにはどうすればいいのか。
感謝