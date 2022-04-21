MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 63

fxsaber:

停止を押す前に、ログと最適化テーブルで、誤ったパスがすでにカウントされていることを確認します。そして、これ以上続けても意味がないので、停止を押しています。

質問を誤解している。

はい、原則として前回のOptimizationで少なくとも1回はStopを押す必要があります。しかし、誤ったOptimizationを打つと、すぐに次のものもすべて誤ってしまう（もう時間間隔は変えていない）。


もしかしたら、誰かがリプレイに繋いでくれるかもしれません。不思議なことに、私にはきれいなTerminalですぐに再生されるのです。

停止を押したまま正確に再生された。

Slava:

ストップのプレスで正確に再現。

対処する

捕らえどころのないジョーを捕まえるために自分を吊るし上げる。

 

最適化を始めても、何かを考慮するのを忘れてしまうことはよくあることです。止めて、修正して、元通りにスタートさせなければならないのです。

そのため、この誤ったバリアント起動のOptimizationは、不要なキャッシュの形でぶら下がり、キャッシュのリストで目の前にちらつくなどしているのです。


この選択肢を考えてみてはどうだろうか。停止ボタンがクリックされた場合、その横にXを表示し、クリックするとこのゴミのようなキャッシュエントリーを削除するようにします。

検索文字列は、「Uluchshenie 008」です。
 

チャートコメントでシングルパスチャートを開く際、EAデータだけでなく、対応するtstファイル名も教えて欲しいという大きな要望があります。

Optimisationチャートについても 同様の要望がある。せめて、opt-fileの名前をどこかに明記してください。

検索文字列： Uluchshenie 009.
 

MT5のストラテジーテスターをずっとまともに使えていない。

今日までは、ローカルのCPUコアで2280版を使用して、正しい結果を得ることができました。

LAN上のリモートCPUコアに配置されたテスターエージェントは、常に2280以降のバグがあるバージョンへのアップグレードを強制され、すべてのリモートテスターエージェントが不正な結果を返すようになりました。


そのため、LAN上に配置された多くの演算能力が無駄になる中、ローカルコンピュータで最適化が行われるのを気長に待つ必要が長い間あったのです。

metaquotesが新しいリリースバージョンでバグを修正し、ストラテジーテスターが少なくとも機能するツールになることをとても期待しています。

そして今日、ついにバージョン2340を手に入れました。

すると、ローカルCPUコアでの最適化タスクでも、正しい結果が得られないことがわかりました。


私の投稿を英語からロシア語に翻訳しなかったのは、申し訳ありません。


 
tickfenix:

すると、ローカルCPUコアでの最適化タスクでも、正しい結果が得られないことがわかりました。

このスレッドの最後の何ページかはこの問題に特化しています。開発者は昨日、このバグを再現することに成功し、修正を行っています。

 
fxsaber:

このスレッドの最後の数ページは、この問題に費やされています。開発者は昨日、このバグを再現することに成功し、修正に取り掛かっています。

そう言ってもらえると、とてもうれしいです今、私は祈り始める。

 
fxsaber:

いつもありがとうございます

禁止事項なし

 

C#で書かれたDLLを持っています。昨日まで動いていたのに！？

今日、そのようなEA（必要最低限に簡略化）を動かそうとしたとき。

#import "core.dll"

int OnInit() {
   Class1::Inc();
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

ログでギブアップ。

2020.02.22 16:29:16.925 Tester  file C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Libraries\core.dll.ex5 open error [2]

どうやら、何らかの理由でex5ファイル((( が検索されるのが問題のようです。

こんにちは、ロシア語が分からないので、ロシア語で投稿しなくてすみません。


私の投稿は、ingramが投稿したDLLの問題に関連しています。 MetaTrader 2340にアップデート したところ、Strategy TesterのカスタムC++ DLLロードが壊れて いることに気づきました。カスタムDLLを使用するEAがあるのですが、Strategy TesterがDLLを読み込むことができないため、動作しなくなりました。バージョン2340以前は、すべて正常に動作していました。可視化モードを使っています。

このエラーを再現するために、test.dllを使った簡単なEAを書きました。テストDLLは、"void __stdcall test(int & x) "という1つの関数だけをエクスポートしています。

ストラテジーテスターでEAを実行しようとすると、こんなエラーが出ます。

2020.02.21 22:57:17.607 Tester file C:\UsersLuis﹑AppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑TerminalⒸD0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075ⒸMQL5ExpertsⒸLuis/TestExpertⒸDll.ex5 open error [2].

以下はEAコードです。

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"


#import "TestDLL.dll"
void test (int& x);
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   int p = 0;
   test(p);
   
   Print (p);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
  

そして、以下がDLLコード（C++）です。


#define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

_DLLAPI void __stdcall  test(int & x)
{
    x = 25;
    return;
}


BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
                     )
{
    switch (ul_reason_for_call)
    {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    }
    return TRUE;
}

この問題を再現するためのサンプルEAを添付します。この問題を解決するにはどうすればいいのか。


感謝

ファイル:
TestExpert.zip  19 kb
