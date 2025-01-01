MQL5 リファレンス言語基礎データ型複素数（complex）
- 整数型
- 浮動小数点数型（double、float）
- 複素数（complex）
- 文字列型
- 構造体、クラス、インターフェイス
- 動的配列オブジェクト
- 行列とベクトル
- 型キャスト
- Void 型とNULL 定数
- ユーザー定義型
- オブジェクトポインタ
- 参照： 修飾子「 & 」とキーワード「 this 」
複素数（complex）
組み込みのcomplexタイプは、2つのdoubleフィールドを持つ構造体です。
|
struct complex
「complex」型は、MQL5関数のパラメータとして値で渡すことができます(通常の構造体が参照によってのみ渡されるのとは対照的です)。DLLからインポートされた関数の場合、「complex」型は参照によってのみ渡されます。
「i」接尾辞はcomplex定数を説明するために使用されます。
|
complex square(complex c)
現在、複素数には単純な演算(=, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==,!=)のみが使用できます。
追加の数学関数のサポートは後で追加され、絶対値、正弦、余弦などの計算が可能になります。