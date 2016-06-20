無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Percentage Oscillator of Price - MetaTrader 4のためのインディケータ
価格のパーセンテージオシレータは、相場にかかわらず期間の比較を行わせます。
計算:
PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)
シグナル:
1.正のダイバージェンス/負のダイバージェンス
2.シグナルラインとの交差
3.買われ過ぎ/売られ過ぎの状態
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8371
