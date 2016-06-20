価格のパーセンテージオシレータは、相場にかかわらず期間の比較を行わせます。

計算:

PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(PPO, 9)

シグナル:

1.正のダイバージェンス/負のダイバージェンス

2.シグナルラインとの交差

3.買われ過ぎ/売られ過ぎの状態



