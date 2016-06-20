無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCI Woodies - MetaTrader 4のためのインディケータ
同じサブウィンドウに表される2つの異なる時間軸のCCIインジケータです。
始値と終値の差のインディケータ
このインディケータは、ヒストグラムとして始値と終値の差を示します。価格差のインディケータ
このインディケータは、最後の足の始値と1本前の足の終値の差を表します。
Vegas
インディケータ Vegas1時間足で取引すればいいです。別の時間軸なら、あまり意味がありません。Detrended Price Oscillator
Detrendeded Price Oscillator (DPO) は、移動平均と似た性質を持っています。移動平均と同じように、これは価格値によりトレンド方向をフィルタリングします。