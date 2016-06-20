アーカイブには次のスクリプトが含まれています。:

IndicatorPropertyOnDropped - 一定のインジケータのプロパティウィンドウを早く呼び出させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい

IndicatorDeleteOnDropped - 現在チャートからインジケータを早く削除させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい



IndicatorPropertyFromWindow - スクリプトがドラッグ&ドロップされたチャートウィンドウに第一のインジケータのプロパティを表示させる

IndicatorsReinit - 現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させる。再初期化は

時間軸の短期変化により実行される

WindowDeleteOnDropped - 現在チャートのサブウィンドウを早く削除させる。スクリプトを削除が必要なウィンドウにドラッグ&ドロップして下さい



詳細は以下の動画をご覧ください。





注意: スクリプトの正常な動作の為には、dllを有効にする必要があります

（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザ -> DLLの使用を許可する）。