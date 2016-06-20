コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

МТ4用のサービススクリプト - MetaTrader 4のためのスクリプト

Ilnur Iksanov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
772
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
Scripts.zip (4.19 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アーカイブには次のスクリプトが含まれています。:

IndicatorPropertyOnDropped - 一定のインジケータのプロパティウィンドウを早く呼び出させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい

IndicatorDeleteOnDropped - 現在チャートからインジケータを早く削除させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい

IndicatorPropertyFromWindow - スクリプトがドラッグ&ドロップされたチャートウィンドウに第一のインジケータのプロパティを表示させる

IndicatorsReinit - 現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させる。再初期化は

時間軸の短期変化により実行される

WindowDeleteOnDropped - 現在チャートのサブウィンドウを早く削除させる。スクリプトを削除が必要なウィンドウにドラッグ&ドロップして下さい

詳細は以下の動画をご覧ください。


注意: スクリプトの正常な動作の為には、dllを有効にする必要があります
（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザ -> DLLの使用を許可する）。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8372

Percentage Oscillator of Price Percentage Oscillator of Price

価格のパーセンテージオシレータは、相場にかかわらず期間の比較を行わせます。

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

強制的に現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させるスクリプトです。

価格差のインディケータ 価格差のインディケータ

このインディケータは、最後の足の始値と1本前の足の終値の差を表します。

始値と終値の差のインディケータ 始値と終値の差のインディケータ

このインディケータは、ヒストグラムとして始値と終値の差を示します。