無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
МТ4用のサービススクリプト - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 772
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アーカイブには次のスクリプトが含まれています。:
IndicatorPropertyOnDropped - 一定のインジケータのプロパティウィンドウを早く呼び出させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい
IndicatorDeleteOnDropped - 現在チャートからインジケータを早く削除させる。スクリプトを必要なインジケータにドラッグ&ドロップして下さい
IndicatorPropertyFromWindow - スクリプトがドラッグ&ドロップされたチャートウィンドウに第一のインジケータのプロパティを表示させる
IndicatorsReinit - 現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させる。再初期化は
時間軸の短期変化により実行される
WindowDeleteOnDropped - 現在チャートのサブウィンドウを早く削除させる。スクリプトを削除が必要なウィンドウにドラッグ&ドロップして下さい
詳細は以下の動画をご覧ください。
注意: スクリプトの正常な動作の為には、dllを有効にする必要があります
（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザ -> DLLの使用を許可する）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8372
Percentage Oscillator of Price
価格のパーセンテージオシレータは、相場にかかわらず期間の比較を行わせます。InitAllIndicators.mq4
強制的に現在チャート内の全てのインジケータを再初期化させるスクリプトです。
価格差のインディケータ
このインディケータは、最後の足の始値と1本前の足の終値の差を表します。始値と終値の差のインディケータ
このインディケータは、ヒストグラムとして始値と終値の差を示します。