始値と終値の差のインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、最後の足と1本前の足の始値・終値の差を示します。

始値と終値の差のインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8375

