MA Channels - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、移動平均による価格チャネルのフィボナッチレベルを表示します。100%のチャネルのラインは価格と移動平均の最大差を示します。
MA Channels
