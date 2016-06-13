コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Hidden Level - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1420
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8226

MacdPatternTraderv04：2倍の天井。200ドルが1900ドルとなる MacdPatternTraderv04：2倍の天井。200ドルが1900ドルとなる

良い将来における売買。利益が高いですね。

L_Correlation L_Correlation

2つの通貨ペアのチャート間の相関係数です。

MA Channels MA Channels

このインディケータは、移動平均による価格チャネルのフィボナッチレベルを表示します。

LRMA BB LRMA BB

ボリンジャーバンドを用いる線形回帰に基づいて計算された移動平均です。