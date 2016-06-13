2つの通貨ペアのチャート間の相関係数の計算が行われます。

インディケータのウィンドウには以下のように表示されるようになります。:

相関係数のチャート（表示を無効化することは可能）

相関係数移動平均のチャート（表示を無効化することは可能）

指定された足本数における相関係数の平均値



相関係数に基づいたヒストグラム

パラメータ:

Mode = 0, 1, 2... - 相関係数が計算される価格チャートのプロパティを指定する引数（0 - 終値、1 - 終値と始値の差、2 - 終値に対する始値の割合…詳細はソースコードをご覧ください)。

Pair = "USDCHF", "EURUSD"... - 相関係数が計算される通貨ペア。

ShowCorrelation - trueならば、相関係数のバッファが表示されます。falseならば、相関係数のバッファが表示されません。

ShowMA - trueならば、相関係数移動平均のバッファが表示されます。falseならば、相関係数移動平均のバッファが表示されません。

CorrelationRadius = 15 - 相関の半径。

MA_Period = 10 - 移動平均の期間

ResultingBars - 相関係数の平均値が計算される足本数（画面の左下角に出力される）。ResultingBarsが0ならば、相関係数の平均値が全ての足のために計算されます。



FontName = "Verdana" - 相関係数の平均値が出力されるフォント。

FontSize = 10 - フォントサイズ。

FontColor = Black - フォントの色。

更新:



自己相関の計算が追加されました。その場合、Pair引数が無視されます。

更に、自己相関係数の極値がハイライトされるようになりました。

ShowEssentialPointsは、表示される極値の数を示します。0ならば、全ての自己相関係数の極値が表示されます。-1ならば、自己相関係数の極値が表示されません。

自己相関モードではチャート上に必須値が得られている範囲が表示されます。

ShowEssentialRangesは、表示される必須値の数を示します。0ならば、範囲の境界が表示されます。-1ならば、表示されません。

ShowEssentialRectangles - 表示可能な必須の範囲の数。0ならば、全ての範囲が表示されます。-1ならば、表示されません。

更に、パラメータの自動的な選択が可能になりました (その為に0に設定しなければならない)。



元の関数の新バージョンが追加されました。詳細はインジケータのソースコードをご覧ください。

結果メッセージには、相関係数の平均値の2つの種類が出力されます。1つ目はヒストグラムの最大値です。2つ目はヒストリー内の最大数です。

結果メッセージを表示または非表示にするにはShowSummary引数を無効または有効にすることができます。





