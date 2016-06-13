無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Rads MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1137
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータRads MACD。
Rads MACD
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8221
CCI CustomCandles
インディケータ CCI CustomCandles。AllAverages_v1
インディケータ AllAverages_v1。
MACD_Colored_v103
インディケータMACD Coloredの修正版です。Pendulum 1_01
このEAは2つの指値注文（買いと売り）を出します。