無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI CustomCandles - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1201
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ CCI CustomCandles。
CCI_Period =14;
CCI_Price =0;
Overbought =100;
Oversold =-100;
CCI CustomCandles
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8220
AllAverages_v1
インディケータ AllAverages_v1。Multi pair MACD
インディケータMulti pair MACD。MACDのもう一つのバージョンです。ユーロ/ドル、英ポンド/米ドル及び米ドル/カンダドルの為にシグナルを表示します。
Rads MACD
インディケータRads MACD。MACD_Colored_v103
インディケータMACD Coloredの修正版です。