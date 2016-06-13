コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

The MasterMind 2 (Version2.0) - MetaTrader 4のためのエキスパート

[Удален] | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1085
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
バックテスト結果
TheMasterMind2
AlpariUS-Demo (Build 216)

通貨ペア EURUSD (ユーロドル)
時間軸 5分足 (M5) 2008年3月26日 00:00 - 2008年6月23日 23:55 (2008年3月26日 - 2008年6月24日)
モデル 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind2"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
ヒストリー内のバー数 19210 生成されたティックの数 645880 モデル化の質 64.34%
チャートの不一致エラー 57
初期証拠金 10000.00
純利益 666081.59 総利益 677363.18 総損失 -11281.59
プロフィットファクタ 60.04 期待利得 13060.42
絶対ドローダウン 8178.20 最大ドローダウン 479872.92 (56.12%) 相対ドローダウン 90.30% (362204.68)
総取引数 51 ショートポジション (won %) 27 (77.78%) ロングポジション (won %) 24 (100.00%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 45 (88.24%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 6 (11.76%)
最大 勝トレード 65972.79 負トレード -2760.80
平均 勝トレード 15052.52 負トレード -1880.27
最大 連続勝ち（利益） 21 (506188.03) 連続負け (損失) 3 (-6689.41)
最大 連続利益 (勝ちの数) 506188.03 (21) 連続損失 (負けの数) -6689.41 (3)
平均 連続勝ち 15 連続負け 3

# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 2008年3月26日 19:55 売り 1 1.30 1.5816 1.7816 0.0000
2 2008年3月26日 19:55 売り 2 1.10 1.5817 1.7817 0.0000
3 2008年3月26日 19:55 売り 3 0.80 1.5816 1.7816 0.0000
4 2008年3月31日 20:50 エグジット 1 1.30 1.5774 1.7816 0.0000 485.55 10485.55
5 2008年3月31日 20:50 エグジット 2 1.10 1.5773 1.7817 0.0000 432.85 10918.40
6 2008年3月31日 20:50 エグジット 3 0.80 1.5774 1.7816 0.0000 298.80 11217.20
7 2008年3月31日 20:50 買い 4 1.50 1.5772 1.3772 0.0000
8 2008年3月31日 20:50 買い 5 1.20 1.5773 1.3773 0.0000
9 2008年3月31日 20:50 買い 6 0.90 1.5772 1.3772 0.0000
10 2008年4月9日 19:00 エグジット 4 1.50 1.5855 1.3772 0.0000 1281.45 12498.65
11 2008年4月9日 19:00 エグジット 5 1.20 1.5856 1.3773 0.0000 1025.16 13523.81
12 2008年4月9日 19:00 エグジット 6 0.90 1.5855 1.3772 0.0000 768.87 14292.68
13 2008年4月9日 19:00 売り 7 1.90 1.5856 1.7856 0.0000
14 2008年4月9日 19:00 売り 8 1.50 1.5857 1.7857 0.0000
15 2008年4月9日 19:00 売り 9 1.20 1.5856 1.7856 0.0000
16 2008年4月10日 18:45 エグジット 7 1.90 1.5729 1.7856 0.0000 2359.99 16652.67
17 2008年4月10日 18:45 エグジット 8 1.50 1.5730 1.7857 0.0000 1863.15 18515.82
18 2008年4月10日 18:45 エグジット 9 1.20 1.5731 1.7856 0.0000 1466.52 19982.34
19 2008年4月10日 18:45 買い 10 2.70 1.5732 1.3732 0.0000
20 2008年4月10日 18:45 買い 11 2.10 1.5733 1.3733 0.0000
21 2008年4月10日 18:45 買い 12 1.70 1.5734 1.3734 0.0000
22 2008年4月11日 04:45 エグジット 10 2.70 1.5773 1.3732 0.0000 1114.29 21096.63
23 2008年4月11日 04:46 エグジット 11 2.10 1.5772 1.3733 0.0000 824.67 21921.30
24 2008年4月11日 04:46 エグジット 12 1.70 1.5771 1.3734 0.0000 633.59 22554.89
25 2008年4月11日 04:47 売り 13 3.10 1.5771 1.7771 0.0000
26 2008年4月11日 09:40 売り 14 2.10 1.5842 1.7842 0.0000
27 2008年4月11日 09:40 売り 15 1.60 1.5843 1.7843 0.0000
28 2008年4月12日 05:55 エグジット 13 3.10 1.5405 1.7771 0.0000 10509.93 33064.82
29 2008年4月12日 05:55 エグジット 14 2.10 1.5404 1.7842 0.0000 8631.63 41696.45
30 2008年4月12日 05:56 エグジット 15 1.60 1.5405 1.7843 0.0000 6576.48 48272.93
31 2008年4月12日 05:56 買い 16 6.70 1.5404 1.3404 0.0000
32 2008年4月12日 05:56 買い 17 5.20 1.5405 1.3405 0.0000
33 2008年4月12日 05:56 買い 18 4.10 1.5406 1.3406 0.0000
34 2008年5月12日 12:50 エグジット 16 6.70 1.5461 1.3404 0.0000 3819.00 52091.93
35 2008年5月12日 12:50 エグジット 17 5.20 1.5462 1.3405 0.0000 2964.00 55055.93
36 2008年5月12日 12:50 エグジット 18 4.10 1.5461 1.3406 0.0000 2255.00 57310.93
37 2008年5月12日 12:50 売り 19 8.00 1.5462 1.7462 0.0000
38 2008年5月12日 12:50 売り 20 6.20 1.5461 1.7461 0.0000
39 2008年5月12日 12:50 売り 21 4.90 1.5460 1.7460 0.0000
40 2008年5月19日 17:20 エグジット 19 8.00 1.5490 1.7462 0.0000 -2760.80 54550.13
41 2008年5月19日 17:20 エグジット 20 6.20 1.5489 1.7461 0.0000 -2139.62 52410.51
42 2008年5月19日 17:20 エグジット 21 4.90 1.5490 1.7460 0.0000 -1788.99 50621.52
43 2008年5月19日 17:20 買い 22 7.00 1.5489 1.3489 0.0000
44 2008年5月19日 17:20 買い 23 5.50 1.5490 1.3490 0.0000
45 2008年5月19日 17:20 買い 24 4.30 1.5491 1.3491 0.0000
46 2008年5月21日 22:10 エグジット 22 7.00 1.5789 1.3489 0.0000 21037.80 71659.32
47 2008年5月21日 22:10 エグジット 23 5.50 1.5788 1.3490 0.0000 16419.70 88079.02
48 2008年5月21日 22:10 エグジット 24 4.30 1.5789 1.3491 0.0000 12837.22 100916.24
49 2008年5月21日 22:10 売り 25 14.10 1.5790 1.7790 0.0000
50 2008年5月21日 22:11 売り 26 10.90 1.5789 1.7789 0.0000
51 2008年5月21日 22:11 売り 27 8.50 1.5790 1.7790 0.0000
52 2008年5月27日 22:05 エグジット 25 14.10 1.5684 1.7790 0.0000 14159.22 115075.46
53 2008年5月27日 22:05 エグジット 26 10.90 1.5685 1.7789 0.0000 10727.78 125803.24
54 2008年5月27日 22:05 エグジット 27 8.50 1.5686 1.7790 0.0000 8365.70 134168.94
55 2008年5月27日 22:05 買い 28 18.70 1.5685 1.3685 0.0000
56 2008年5月27日 22:06 買い 29 14.60 1.5686 1.3686 0.0000
57 2008年5月27日 22:06 買い 30 11.40 1.5687 1.3687 0.0000
58 2008年5月28日 09:20 エグジット 28 18.70 1.5750 1.3685 0.0000 12205.49 146374.43
59 2008年5月28日 09:20 エグジット 29 14.60 1.5751 1.3686 0.0000 9529.42 155903.85
60 2008年5月28日 09:20 エグジット 30 11.40 1.5750 1.3687 0.0000 7212.78 163116.63
61 2008年5月28日 09:20 売り 31 22.80 1.5751 1.7751 0.0000
62 2008年5月28日 09:20 売り 32 17.60 1.5752 1.7752 0.0000
63 2008年5月28日 09:20 売り 33 13.80 1.5751 1.7751 0.0000
64 2008年5月29日 18:10 エグジット 31 22.80 1.5517 1.7751 0.0000 52715.88 215832.51
65 2008年5月29日 18:10 エグジット 32 17.60 1.5518 1.7752 0.0000 40692.96 256525.47
66 2008年5月29日 18:10 エグジット 33 13.80 1.5515 1.7751 0.0000 32182.98 288708.45
67 2008年5月29日 18:10 買い 34 40.30 1.5512 1.3512 0.0000
68 2008年5月29日 18:10 買い 35 31.50 1.5513 1.3513 0.0000
69 2008年5月29日 18:10 買い 36 24.30 1.5510 1.3510 0.0000
70 2008年6月5日 20:15 エグジット 34 40.30 1.5581 1.3512 0.0000 28568.67 317277.12
71 2008年6月5日 20:15 エグジット 35 31.50 1.5582 1.3513 0.0000 22330.35 339607.47
72 2008年6月5日 20:15 エグジット 36 24.30 1.5581 1.3510 0.0000 17712.27 357319.74
73 2008年6月5日 20:15 売り 37 49.90 1.5582 1.7582 0.0000
74 2008年6月5日 20:16 売り 38 39.00 1.5581 1.7581 0.0000
75 2008年6月5日 20:16 売り 39 30.70 1.5578 1.7578 0.0000
76 2008年6月10日 20:45 エグジット 37 49.90 1.5447 1.7582 0.0000 65972.79 423292.53
77 2008年6月10日 20:46 エグジット 38 39.00 1.5445 1.7581 0.0000 51951.90 475244.43
78 2008年6月10日 20:47 エグジット 39 30.70 1.5443 1.7578 0.0000 40588.47 515832.90
79 2008年6月10日 20:47 買い 40 72.10 1.5445 1.3445 0.0000
80 2008年6月10日 20:47 買い 41 56.10 1.5443 1.3443 0.0000
81 2008年6月10日 20:48 買い 42 43.70 1.5442 1.3442 0.0000
82 2008年6月13日 00:30 エグジット 40 72.10 1.5466 1.3445 0.0000 16114.35 531947.25
83 2008年6月13日 00:30 エグジット 41 56.10 1.5467 1.3443 0.0000 14221.35 546168.60
84 2008年6月13日 00:30 エグジット 42 43.70 1.5465 1.3442 0.0000 10640.95 556809.55
85 2008年6月13日 00:31 売り 43 77.80 1.5464 1.7464 0.0000
86 2008年6月13日 00:31 売り 44 60.70 1.5465 1.7465 0.0000
87 2008年6月13日 00:31 売り 45 47.80 1.5463 1.7463 0.0000
88 2008年6月17日 02:15 エグジット 43 77.80 1.5465 1.7464 0.0000 -2225.08 554584.47
89 2008年6月17日 02:15 エグジット 44 60.70 1.5464 1.7465 0.0000 -522.02 554062.45
90 2008年6月17日 02:15 エグジット 45 47.80 1.5465 1.7463 0.0000 -1845.08 552217.37
91 2008年6月17日 02:16 買い 46 77.20 1.5464 1.3464 0.0000
92 2008年6月17日 02:18 買い 47 60.40 1.5465 1.3465 0.0000
93 2008年6月17日 02:19 買い 48 47.00 1.5464 1.3464 0.0000
94 2008年6月18日 19:40 エグジット 46 77.20 1.5526 1.3464 0.0000 48072.44 600289.81
95 2008年6月18日 19:40 エグジット 47 60.40 1.5527 1.3465 0.0000 37611.08 637900.89
96 2008年6月18日 19:40 エグジット 48 47.00 1.5526 1.3464 0.0000 29266.90 667167.79
97 2008年6月18日 19:40 売り 49 93.30 1.5525 1.7525 0.0000
98 2008年6月18日 19:40 売り 50 72.50 1.5527 1.7527 0.0000
99 2008年6月18日 19:41 売り 51 57.00 1.5525 1.7525 0.0000
100 2008年6月23日 23:59 損切りラインで決済する 51 57.00 1.5517 1.7525 0.0000 1909.50 669077.29
101 2008年6月23日 23:59 損切りラインで決済する 50 72.50 1.5517 1.7527 0.0000 3878.75 672956.04
102 2008年6月23日 23:59 損切りラインで決済する 49 93.30 1.5517 1.7525 0.0000 3125.55 676081.59

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8215

Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE" Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"

このEAは、移動平均線とストキャスティクスとかRSI、WPR、deMarkerなどをベースにしています。おすすめの時間軸は15分足です。

SHE kanskigor SHE kanskigor

1日あたり5ポイントがほしいですか？

The Puncher 1:10 M15 The Puncher 1:10 M15

ストキャスティクスとRSIの組み合わせです。初期証拠金を1万ドルにして、3ヶ月の利益が2万5500ドルになりました。1回3ロット！

MultiIndicatorOptimizer MultiIndicatorOptimizer

このEAは、5つのインジケータを取引の為に使用します。